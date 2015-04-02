Бешеные псы, 1992

После неудачного ограбления ювелирного магазина в назначенном месте постепенно собираются оставшиеся в живых участники ограбления. Один из них серьезно ранен в живот. Двое убиты. Они знают, что один из них полицейский, устроивший засаду, но не знают кто. По ходу фильма мы узнаем, как готовилась операция, кто принимал в ней участие, будут ярко выписаны все персонажи. Мы узнаем и кто был среди них сексотом. Но этого я говорить вам не буду. Квентин Тарантино, сценарист и режиссер, снял мощную, потрясающей силы картину. Кого-то может шокировать ее графическая жестокость и натурализм. Но мне кажется, так это выглядело бы в жизни. Он подарил нам кусочек жизни, страшной жизни, но в этом кусочке мы видим реальных людей во всей гамме человеческих отношений. Это настоящее кино и пропускать такой фильм просто нельзя.