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Бешеные псы Бешеные псы
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Reservoir Dogs

Бешеные псы, 1992

1992 / США
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Криминальный авторитет Джо Кэббот спланировал идеальное преступление: он тщательно продумал все детали и собрал команду из семерых опытных грабителей, настоящих мастеров своего дела. Однако в назначенный день в ювелирном магазине налетчиков уже поджидал отряд полицейских, а это могло означать только одно – кто-то из банды оказался «крысой».

  • «Бешеные псы» – дебютная полнометражная режиссерская работа Квентина Тарантино. Первую версию сценария Тарантино написал всего за три с половиной недели.
  • Изначально роль мистера Розового Квентин Тарантино писал для себя, но в итоге решил сыграть мистера Коричневого.
  • Сыграть мистера Блонда предлагали Кристоферу Уокену, но актер отказался. Также пробы на эту роль проходил Джордж Клуни.
  • На роль Джо Кабота пробовались Роберт Форстер и Тимоти Кэри.
  • По сюжету реальное имя мистера Блондина – Вик Вега. Во вселенной Тарантино родным братом Вика является сыгранный Джоном Траволтой Винсент Вега из «Криминального чтива» (1994).
  • Пробы на роль мистера Оранжевого проходил Сэмюэл Л. Джексон. Хотя роль в «Бешеных псах» Джексон не получил, Тарантино был настолько впечатлен игрой актера, что позже пригласил его сниматься в «Криминальном чтиве» (1994).

После неудачного ограбления ювелирного магазина в назначенном месте постепенно собираются оставшиеся в живых участники ограбления. Один из них серьезно ранен в живот. Двое убиты. Они знают, что один из них полицейский, устроивший засаду, но не знают кто. По ходу фильма мы узнаем, как готовилась операция, кто принимал в ней участие, будут ярко выписаны все персонажи. Мы узнаем и кто был среди них сексотом. Но этого я говорить вам не буду. Квентин Тарантино, сценарист и режиссер, снял мощную, потрясающей силы картину. Кого-то может шокировать ее графическая жестокость и натурализм. Но мне кажется, так это выглядело бы в жизни. Он подарил нам кусочек жизни, страшной жизни, но в этом кусочке мы видим реальных людей во всей гамме человеческих отношений. Это настоящее кино и пропускать такой фильм просто нельзя.

7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 21 января 1992
Премьера в мире 21 января 1992
Возраст 18+
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Стив Бусеми
Харви Кайтел
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Тим Рот
Тим Рот
Все актеры и съемочная группа
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Бешеные псы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Жутко сентиментальное кино. Белый и Рыжий до печенок пробрали.

Такие фильмы можно смотреть хоть каждый день. А мультиплексы отдать детворе под мультики.

10/10
Энки 2 апреля 2015, 12:51
9.2/10
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33 голоса
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