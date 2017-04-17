Тартюф, 1992

Музыкальная экранизация комедии «Тартюф, или Обманщик» Жана Батиста Мольера. Действие разворачивается в Париже: в доме добропорядочного семейства Оргон появляется молодой человек по имени Тартюф. В глазах главы семейства гость выглядит скромным, благородным и набожным, однако от остальных домочадцев не укрывается истинная сущность прохвоста Тартюфа.
Мюзикл о похождениях лицемера, имя которого стало нарицательным. Тартюф втирается в доверие и предает, обманывает и соблазняет, сохраняя маску святости и не стесняясь ничего… С виду богобоязненный, Тартюф пользуется благосклонностью главы семейства Оргона, который готов даже выдать за него свою дочь, красавицу Марианну, против её воли. Но цель Тартюфа — соблазнить жену доверчивого хозяина дома, очаровательную Эльмиру.