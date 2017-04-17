Тартюф, 1992

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Музыкальная экранизация комедии «Тартюф, или Обманщик» Жана Батиста Мольера. Действие разворачивается в Париже: в доме добропорядочного семейства Оргон появляется молодой человек по имени Тартюф. В глазах главы семейства гость выглядит скромным, благородным и набожным, однако от остальных домочадцев не укрывается истинная сущность прохвоста Тартюфа. Развернуть «Тартюф» стал последней киноработой режиссера Яна Фрида.

Натурные съемки картины прошли на территории летней резиденции русских царей в Павловске, а также в Китайском дворце, входящем в дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум».

На момент старта съемок утвержденный на роль Тартюфа Михаил Боярский находился на съемочной площадке фильмов «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» в Одессе и не мог отправиться в Петербург на съемки «Тартюфа». Срыв сроков и простой стоил больших денег, поэтому сначала снимались сцены без участия Боярского. Когда стало понятно, что актер не сможет работать на двух картинах одновременно, на главную роль пригласили Юрия Соломина. По ряду причин Соломин отказался от участия в проекте, и съемки пришлось приостановить. К счастью, спустя несколько дней на площадке появился Боярский и отснял свои сцены за две недели. Развернуть Мюзикл о похождениях лицемера, имя которого стало нарицательным. Тартюф втирается в доверие и предает, обманывает и соблазняет, сохраняя маску святости и не стесняясь ничего… С виду богобоязненный, Тартюф пользуется благосклонностью главы семейства Оргона, который готов даже выдать за него свою дочь, красавицу Марианну, против её воли. Но цель Тартюфа — соблазнить жену доверчивого хозяина дома, очаровательную Эльмиру. Развернуть 6.9 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 1992 Премьера в России 1 января 1992 Премьера в мире 1 января 1992 Возраст 16+ Режиссер Ян Фрид В ролях Михаил Боярский Игорь Дмитриев Виктория Горшенина Ирина Муравьева Анна Самохина Все актеры и съемочная группа 1 постер

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