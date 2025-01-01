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Постер фильма Виват, гардемарины!
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Киноафиша Фильмы Виват, гардемарины!

Виват, гардемарины!

Vivat, gardemariny! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В основе авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах исторический факт — приезд в Россию инкогнито в 1744 году невесты наследника престола Петра III Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 31 августа 1991
Дата выхода
6 января 1992 Россия
11 ноября 1991 США
Производство Мосфильм, Zhanr
Другие названия
Vivat, gardemariny!, Виват, гардемарины!, Viva Gardes-Marines!, Vivat, Naval Cadets!
Режиссер
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
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Виват, гардемарины!

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