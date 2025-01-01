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Виват, гардемарины!
Виват, гардемарины!
Vivat, gardemariny!
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мелодрама
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О фильме
В основе авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах исторический факт — приезд в Россию инкогнито в 1744 году невесты наследника престола Петра III Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.
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Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
1991
Премьера в мире
31 августа 1991
Дата выхода
6 января 1992
Россия
11 ноября 1991
США
Производство
Мосфильм, Zhanr
Другие названия
Vivat, gardemariny!, Виват, гардемарины!, Viva Gardes-Marines!, Vivat, Naval Cadets!
Режиссер
Светлана Дружинина
В ролях
Дмитрий Харатьян
Сергей Жигунов
Михаил Мамаев
Людмила Гурченко
Кристина Орбакайте
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
15
голосов
6.5
IMDb
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