Сестричка, действуй, 1992

Не слишком удачливая певица Долорес — любовница владельца казино Винца — не подозревает, что ее избранник не только бизнесмен, но и гангстер, хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает это слишком поздно — когда становится свидетелем его преступления.

Полиция прячет Долорес от преследователей в таком месте, где ее никогда не станут искать… в монастыре, к несчастью для нее, не мужском.

Чтобы скоротать время, новоиспеченная «сестра» решает приобщить монахинь к прекрасному… и церковные песнопения превращаются в дискотеку. Когда душа поет, даже сатана не мешает танцевать!