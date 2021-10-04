Сестричка, действуй, 1992

Долорес - талантливая, но не слишком удачливая певица, которую угораздило стать свидетельницей преступления. Чтобы защитить свою жизнь, Долорес приходится скрываться при помощи программы защиты свидетелей. Любительница яркой жизни, она оказывается в женском монастыре, а сестра-настоятельница определяет ее в церковный хор. Но и вокальные умения других сестер, и репертуар хора оставляет желать лучшего, поэтому, Долорес берет бразды правления коллективом в свои руки.
Не слишком удачливая певица Долорес — любовница владельца казино Винца — не подозревает, что ее избранник не только бизнесмен, но и гангстер, хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает это слишком поздно — когда становится свидетелем его преступления.
Полиция прячет Долорес от преследователей в таком месте, где ее никогда не станут искать… в монастыре, к несчастью для нее, не мужском.
Чтобы скоротать время, новоиспеченная «сестра» решает приобщить монахинь к прекрасному… и церковные песнопения превращаются в дискотеку. Когда душа поет, даже сатана не мешает танцевать!