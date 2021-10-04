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Сестричка, действуй Сестричка, действуй
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Sister Act

Сестричка, действуй, 1992

1992 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Долорес - талантливая, но не слишком удачливая певица, которую угораздило стать свидетельницей преступления. Чтобы защитить свою жизнь, Долорес приходится скрываться при помощи программы защиты свидетелей. Любительница яркой жизни, она оказывается в женском монастыре, а сестра-настоятельница определяет ее в церковный хор. Но и вокальные умения других сестер, и репертуар хора оставляет желать лучшего, поэтому, Долорес берет бразды правления коллективом в свои руки.

  • Обложка журнала “The Rolling Stone”, показанная во время заключительных титров, является реальной.
  • По мотивам фильма был поставлен мюзикл, который и с успехом шел в театрах. Вупи Голдберг приняла участие в нескольких постановках, где сыграла Мать-настоятельницу. 
  • В качестве полицейского участка в городе Рино снимали отделение почты, поскольку режиссер Эмиль Ардолино счет, что настоящий полицейский участок в Рино выглядит неубедительно.
  • Педро Альмодовар отклонил предложение режиссировать фильм.
  • Песни, которые в фильме поет героиня Уэнди Маккены, исполнила Андреа Робинсон. 
  • Изначально сценарист Пол Рудник предполагал, что главную роль исполнил Бетт Мидлер. Когда вместо нее на главную роль была взята Вупи Голдберг, место действия фильма перенесли из Чикаго в Сан-Франциско, где женщина-комик начинала свою карьеру.

Не слишком удачливая певица Долорес — любовница владельца казино Винца — не подозревает, что ее избранник не только бизнесмен, но и гангстер, хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает это слишком поздно — когда становится свидетелем его преступления.

Полиция прячет Долорес от преследователей в таком месте, где ее никогда не станут искать… в монастыре, к несчастью для нее, не мужском.

Чтобы скоротать время, новоиспеченная «сестра» решает приобщить монахинь к прекрасному… и церковные песнопения превращаются в дискотеку. Когда душа поет, даже сатана не мешает танцевать!

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 29 мая 1992
Премьера в мире 28 мая 1992
Возраст 12+
Режиссер
Эмиль Ардолино
В ролях
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Уэнди Маккена
Билл Нанн
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Постер фильма Сестричка, действуй 2 постера
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Сестричка, действуй
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Сестричка, действуй 3» с Вупи Голдберг обрела режиссера и автора сценария Триквел выйдет на сервисе Disney+. 
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4 октября 2021 16:37
Официально: Вупи Голдберг сыграет главную роль в третьей части «Сестричка, действуй» Актриса также станет продюсером предстоящей комедии.
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14 декабря 2020 15:33
Вупи Голдберг вернется к культовой роли в комедии «Сестричка, действуй 3» Фильм разрабатывается с прицелом на Disney+. 
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8 октября 2020 16:23
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