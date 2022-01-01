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Беглый огонь Беглый огонь
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Rapid Fire

Беглый огонь, 1992

1992 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Студент-байкер Джейк Ло становится свидетелем жестокого убийства. Не думая о том, кто стоит за спиной убийц, он соглашается свидетельствовать в суде, и тут же чьи-то люди под видом агентов ФБР пытаются убрать его. Едва ускользнув от лже-агентов, Джейк оказывается в центре ураганной схватки за его голову.

ФБР, наркобароны, друзья, враги — все смешалось, и неизвестно, кто несет смерть, а кто — помощь. Здесь могут спасти только инстинкты. И инстинкт подсказывает, что единственный, кому можно верить — офицер полиции Райан. Но единственное, что может предложить Райан — сыграть подсадную утку в его охоте.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 21 августа 1992
Премьера в мире 21 августа 1992
Возраст 16+
Режиссер
Дуайт Х. Литтл
В ролях
Брэндон Ли
Брэндон Ли
Пауэрс Бут
Ник Манкузо
Кейт Ходж
Рэймонд Дж. Барри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Беглый огонь 2 постера
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саундтрек фильма Беглый огонь
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