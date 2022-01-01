Беглый огонь, 1992

Студент-байкер Джейк Ло становится свидетелем жестокого убийства. Не думая о том, кто стоит за спиной убийц, он соглашается свидетельствовать в суде, и тут же чьи-то люди под видом агентов ФБР пытаются убрать его. Едва ускользнув от лже-агентов, Джейк оказывается в центре ураганной схватки за его голову.



ФБР, наркобароны, друзья, враги — все смешалось, и неизвестно, кто несет смерть, а кто — помощь. Здесь могут спасти только инстинкты. И инстинкт подсказывает, что единственный, кому можно верить — офицер полиции Райан. Но единственное, что может предложить Райан — сыграть подсадную утку в его охоте.