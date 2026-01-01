Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Усадьба Хауардс-Энд
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Усадьба Хауардс-Энд

Усадьба Хауардс-Энд

Howards End 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Историческая драма о нравах и кризисе моральных ценностей британской аристократии викторианской эпохи рассказывает историю семейства Уиггинсов, чья усадьба «Хауардс Энд» достается в наследство энергичной и предприимчивой Маргарет Шлегель.

Страна Япония / Великобритания
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 27 февраля 1992
Дата выхода
13 марта 1992 Россия 12+
16 октября 1992 Бразилия
1 мая 1992 Великобритания
29 октября 1992 Германия
12 февраля 1993 Испания
27 октября 1992 Италия
13 марта 1992 Казахстан
13 марта 1992 Нидерланды 14
2 октября 1992 Португалия
26 февраля 1993 США
13 марта 1992 Украина
13 мая 1992 Франция
28 мая 1993 Чехия 12+
4 сентября 1992 Швеция
3 сентября 2020 Южная Корея
MPAA PG
Сборы в мире $26 476 514
Производство Merchant Ivory Productions, Sumitomo Corporation, Imagica
Другие названия
Howards End, El fin del juego, La mansión Howard, Retour à Howards End, Casa Howard, Epistrofi sto Howards End, Gia Tài, Hovardo pabaiga, Howardların Sonu, Howards, Howards End: El fin del juego, Huset under almen, Întoarcere la Howards End, Powrót do Howards End, Regreso a Howards End, Regresso a Howards End, Retorn a Howards End, Retorno a Howards End, Rodinné sídlo, Szellem a házban, Talo jalavan varjossa, Tilbake til Howard's End, Wiedersehen in Howards End, Zihronot M'Ahoozat Howard, Επιστροφή στο Χάουαρντς Εντ, Говардс Енд, Говардс-Энд, Хауардс енд, Хауърдс Енд, हाउर्ड्स एंड, ハワーズ・エンド, 此情可問天
Режиссер
Джеймс Айвори
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Margaret Schlegel Ты простишь её, как сама была прощена... у тебя была любовница; я тебя простила. У моей сестры есть возлюбленный, а ты гоняешь её из дома. Почему ты не можешь хоть раз в жизни быть честным? Почему не сказать прямо, что сделала Хелен, то сделала и я!
Кадры из фильма
