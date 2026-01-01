Отзывы о фильме
Историческая драма о нравах и кризисе моральных ценностей британской аристократии викторианской эпохи рассказывает историю семейства Уиггинсов, чья усадьба «Хауардс Энд» достается в наследство энергичной и предприимчивой Маргарет Шлегель.
|13 марта 1992
|Россия
|12+
|16 октября 1992
|Бразилия
|1 мая 1992
|Великобритания
|29 октября 1992
|Германия
|12 февраля 1993
|Испания
|27 октября 1992
|Италия
|13 марта 1992
|Казахстан
|13 марта 1992
|Нидерланды
|14
|2 октября 1992
|Португалия
|26 февраля 1993
|США
|13 марта 1992
|Украина
|13 мая 1992
|Франция
|28 мая 1993
|Чехия
|12+
|4 сентября 1992
|Швеция
|3 сентября 2020
|Южная Корея