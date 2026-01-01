Карта человеческого сердца

, 1992
Map of the Human Heart
Канада, Франция, Великобритания, Австралия / мелодрама, приключения, драма / 18+
О фильме

Это волнующая история о детской любви, пронесенной через годы, разлуку и войну. 1931 год. Эскимосский мальчик Авик знакомится с картографом Уолтером, работающим в Арктике. Авик болен туберкулезом, и Уолтер берет его с собой в Монреаль. В клинике Авик влюбляется в Альбертину — девочку — метиску. Дети неразлучны, однако приходит пора расставаться. Следующая встреча происходит спустя годы во время Второй Мировой войны. Их чувства не угасли, но рядом с Альбертиной Уолтер — человек, когда — то спасший Авику жизнь…

В ролях

Джейсон Скотт Ли
Анн Парийо
Патрик Бергин
Джон Кьюсак
Жанна Моро
Джерри Снелл
Режиссер Винсент Уорд
Сценарист Луис Наура, Винсент Уорд
Композитор Габриэль Яред
Детали фильма

Страна Канада / Франция / Великобритания / Австралия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 7 мая 1992
Дата выхода
7 мая 1992 Россия 18+
22 апреля 1993 Австралия
4 июня 1993 Великобритания
7 мая 1992 Казахстан
14 мая 1993 США
15 апреля 1994 Турция
7 мая 1992 Украина
14 октября 1993 Франция
MPAA R
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $2 807 843
Производство Australian Film Finance Corporation (AFFC), Les Films Ariane, Map Films
Другие названия
Map of the Human Heart, Coeur de métisse, Avik e Albertine, Az emberi szív térképe, Flucht aus dem Eis, Harta sufletului, İnsan Yüreğinin Haritası, Karta ljudskog srca, Mapa de un corazón humano, Mapa del corazón humano, Mapa del sentimiento humano, Mapa ludzkiego serca, Mesztic szív, O Mapa do Coração, Sem Fronteiras, Sydämen polut, Zemljevid cloveskega srca, Περιπέτεια στον παγωμένο Βορρά, Карта человеческого сердца, 心の地図

7 IMDb

Цитаты

Rainee Отец мой был найден на берегах Нуна-така, не дальше чем в миле от места, где он родился. В его пальто, обёрнутом в тюленье меха, лежал небольшой подарок на мою свадьбу и письмо, где он писал, как гордится мной и как всегда будет любить мою мать.

