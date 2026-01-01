Это волнующая история о детской любви, пронесенной через годы, разлуку и войну. 1931 год. Эскимосский мальчик Авик знакомится с картографом Уолтером, работающим в Арктике. Авик болен туберкулезом, и Уолтер берет его с собой в Монреаль. В клинике Авик влюбляется в Альбертину — девочку — метиску. Дети неразлучны, однако приходит пора расставаться. Следующая встреча происходит спустя годы во время Второй Мировой войны. Их чувства не угасли, но рядом с Альбертиной Уолтер — человек, когда — то спасший Авику жизнь…
|7 мая 1992
|Россия
|18+
|22 апреля 1993
|Австралия
|4 июня 1993
|Великобритания
|7 мая 1992
|Казахстан
|14 мая 1993
|США
|15 апреля 1994
|Турция
|7 мая 1992
|Украина
|14 октября 1993
|Франция