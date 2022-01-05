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Бэтмен возвращается Бэтмен возвращается
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Batman Returns

Бэтмен возвращается, 1992

1992 / США / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение истории о приключениях ночного мстителя на страже спокойствия Готэм Сити. Главным соперником Бэтмена станет поборник террора Освальд Кобллпот – уродливый мутант, выросший в канализационных катакомбах вместе с пингвинами. В это же время в поле зрения Брюса Уэйна попадает и новый игрок на гангстерской сцене Готэма – таинственная Женщина-кошка.

  • По контракту Дэнни ДеВито (Освальд “Пингвин” Кобллпот) запрещалось рассказывать о своем персонаже даже близким родственникам.
  • Роль Селины Кайл должна была исполнить Аннетт Бенинг, но из-за беременности актриса в итоге выбыла из проекта. Прослушивание также проходила Шон Янг, ранее упустившая роль Викки Вейл в первом части франшизы о Бэтмене. Также в список претенденток входили Рэкел Уэлч, Мадонна, Шер, Сьюзен Сарандон, Николь Кидман и Мэрил Стрип.
  • Композитор Дэнни Элфман, написавший музыку к этому и многим другим фильмам Тима Бертона, снялся в эпизодической роли человека из толпы, которая забрасывает Пингвина гнилыми овощами.
  • На роль Пингвина создатели рассматривали кандидатуры Дастина Хоффмана, Марлона Брандо, Джона Кэнди, Боба Хоскинсу и Кристофера Ллойда.
  • Магната Макса Шрека мог бы сыграть Дэвид Боуи, но в итоге музыкант отказался от участия в пользу съемок в фильме “Твин Пикс: Сквозь огонь” Дэвида Линча (1992).

Городу Готэму угрожают два страшных преступника: эксцентричный и зловещий Пингвин и грациозная и таинственная Женщина-Кошка. Сможет ли Бэтмэн справиться с двумя грозными противниками одновременно? Тем более что один из них намерен стать мэром, а другая испытывает романтическое влечение к Готэмскому герою.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 16 июня 1992
Премьера в мире 16 июня 1992
Возраст 12+
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Майкл Китон
Майкл Китон
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Кристи Конэуэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бэтмен возвращается 4 постера
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