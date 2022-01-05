Бэтмен возвращается, 1992

Продолжение истории о приключениях ночного мстителя на страже спокойствия Готэм Сити. Главным соперником Бэтмена станет поборник террора Освальд Кобллпот – уродливый мутант, выросший в канализационных катакомбах вместе с пингвинами. В это же время в поле зрения Брюса Уэйна попадает и новый игрок на гангстерской сцене Готэма – таинственная Женщина-кошка.
Городу Готэму угрожают два страшных преступника: эксцентричный и зловещий Пингвин и грациозная и таинственная Женщина-Кошка. Сможет ли Бэтмэн справиться с двумя грозными противниками одновременно? Тем более что один из них намерен стать мэром, а другая испытывает романтическое влечение к Готэмскому герою.