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Менялы, 1992

1992 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Остроумная, остросюжетная комедия рассказывает об «авантюре времен денежной реформы» 1961 года, когда «весь многомиллионный советский народ» запустил в космос Гагарина, а иностранцы, «не раздумывая, меняли один американский доллар на 65 советских копеек».

«Всего лишь 20 лет отделяли тогда наш народ от светлой эры всего человечества», а два человека тем временем, по заданию подпольного миллионера, сомневающегося в отмене денег при коммунизме, занимались тем, что меняли деньги на медные монеты. Почему? Попробуйте догадаться сами, а не догадаетесь — посмотрите.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 15 октября 1992
Премьера в мире 15 октября 1992
Возраст 12+
Режиссер
Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
В ролях
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Андрей Пономарев
Вадим Захарченко
Юрий Горин
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Менялы 1 постер
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