Менялы, 1992

Остроумная, остросюжетная комедия рассказывает об «авантюре времен денежной реформы» 1961 года, когда «весь многомиллионный советский народ» запустил в космос Гагарина, а иностранцы, «не раздумывая, меняли один американский доллар на 65 советских копеек».



«Всего лишь 20 лет отделяли тогда наш народ от светлой эры всего человечества», а два человека тем временем, по заданию подпольного миллионера, сомневающегося в отмене денег при коммунизме, занимались тем, что меняли деньги на медные монеты. Почему? Попробуйте догадаться сами, а не догадаетесь — посмотрите.