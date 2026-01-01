Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Солнце неспящих
Постер фильма Солнце неспящих
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Солнце неспящих

Солнце неспящих

Udzinarta mze 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Герой фильма, врач "Скорой помощи", проводит рискованные опыты, чтобы изобрести необходимую людям вакцину. В него верит жена, но он не встречает понимания у дочери. Сын, будучи по характеру совсем другим человеком, пытается оберегать отца. Но самоотречение во имя науки дорого обходится. Накануне открытия врач теряет все, что было накоплено двадцатипятилетним трудом. Эта потеря еще больше сближает его с сыном...

Страна Грузия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 1 марта 1992
Дата выхода
7 июня 1992 Россия
1 августа 1993 Германия
Производство Georgian-Film, Adam da Eva
Другие названия
Udzinarta mze, Die Sonne der Wachenden, Słońce czuwających, Sun of the Sleepless, The Sun of the Sleepless, The Sun of the Wakeful, Солнце неспящих
Режиссер
Темур Баблуани
В ролях
Элгуджа Бурдули
Давид Казиашвили
Лиа Баблуани
Эта Сааташвили
Гиви Сихарулидзе
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Солнце неспящих
Древо желания 6.9
Древо желания (1976)
Кукурузный остров 7.4
Кукурузный остров (2014)
Длинные светлые дни 7.4
Длинные светлые дни (2013)
Мандарины 8.1
Мандарины (2013)
Прогульщики 7.0
Прогульщики (2010)
Другой берег 7.7
Другой берег (2009)
Покаяние 7.6
Покаяние (1984)
Голубые горы, или Неправдоподобная история 8.2
Голубые горы, или Неправдоподобная история (1984)
Кукарача 7.6
Кукарача (1982)
Имеретинские эскизы 7.9
Имеретинские эскизы (1979)
Первая ласточка 7.3
Первая ласточка (1975)
Чудаки 8.4
Чудаки (1973)

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 12 голосов
8.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
