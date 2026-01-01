Отзывы о фильме
Герой фильма, врач "Скорой помощи", проводит рискованные опыты, чтобы изобрести необходимую людям вакцину. В него верит жена, но он не встречает понимания у дочери. Сын, будучи по характеру совсем другим человеком, пытается оберегать отца. Но самоотречение во имя науки дорого обходится. Накануне открытия врач теряет все, что было накоплено двадцатипятилетним трудом. Эта потеря еще больше сближает его с сыном...
|7 июня 1992
|Россия
|1 августа 1993
|Германия