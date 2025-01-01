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Постер мультфильма Шарман, шарман!
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Киноафиша Фильмы Шарман, шарман!

Шарман, шарман!

Sharman, Sharman! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О дружбе черепахи и крокодильчика.

Страна Россия
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 1 января 1992
Дата выхода
1 января 1992 Россия 0+
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Sharman, Sharman!, Charmant, Charmant!, Шарман, шарман
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Роман Филиппов
Роман Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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Шарман, шарман!

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