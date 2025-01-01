Экранизация знаменитых романов Рафаэля Сабатини расскажет историю Питера Блада, английского врача, по случайности оказавшегося среди бунтовщиков и за это сосланного в рабство на остров Барбадос. Спустя год вместе с двадцатью своими товарищами по несчастью Блад захватывает испанский фрегат для побега на вольный остров Тортуга. Теперь он – отважный морской капитан, который бороздит моря на своем пиратском галеоне “Арабелла”.
Английский лекарь, по ошибке осужденный на каторжные работы, сумел бежать. Бывшие заключенные, захватившие испанский фрегат, вынуждены поднять черный пиратский флаг. Они по-прежнему вне закона, и на них объявлена настоящая охота…
|10 марта 1992
|Россия
|12+
|10 марта 1992
|Франция