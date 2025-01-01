Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Одиссея капитана Блада
1 постер
Киноафиша Фильмы Одиссея капитана Блада

Одиссея капитана Блада

Odisseya Kapitana Blada 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Экранизация знаменитых романов Рафаэля Сабатини расскажет историю Питера Блада, английского врача, по случайности оказавшегося среди бунтовщиков и за это сосланного в рабство на остров Барбадос. Спустя год вместе с двадцатью своими товарищами по несчастью Блад захватывает испанский фрегат для побега на вольный остров Тортуга. Теперь он – отважный морской капитан, который бороздит моря на своем пиратском галеоне “Арабелла”.

  • Морские бои снимались в акватории “Артека” у горы Аю-Даг. В съемках были задействованы шлюп “Восток”, который перевоплотился в пиратское судно Блада на Керченском судоремонтном заводе, и обычный сейнер, переделанный в галеон “Ля Фудр” в Севастополе.
  • Порт Барбадоса снимали в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма.
  • Фильм вышел на советских и на французских телеканалах. В версии для СССР отсутствовал ряд сцен, включая судебный процесс над Бладом и подготовку побега в хижине каторжников.
  • В основу сценария легли сразу три романа Сабатини: “Одиссея капитана Блада” (1922), “Хроника капитана Блада” (1931) и “Удачи капитана Блада”.
  • Спустя три года после съемок “Одиссеи капитана Блада” корабли из фильма появились в приключенческой картине Григора Гярдушяна “Империя пиратов” о французском корсаре Миссоне.

Английский лекарь, по ошибке осужденный на каторжные работы, сумел бежать. Бывшие заключенные, захватившие испанский фрегат, вынуждены поднять черный пиратский флаг. Они по-прежнему вне закона, и на них объявлена настоящая охота…

Страна СССР / Франция
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1991
Премьера в мире 3 декабря 1991
Дата выхода
10 марта 1992 Россия 12+
10 марта 1992 Франция
Другие названия
Odisseya Kapitana Blada, Captain Blood: His Odyssey, Одиссея капитана Блада, L'odyssée du capitaine Blood, Odyseja kapitana Blooda, Одисеята на капитан Блъд
Режиссер
Андрей Праченко
В ролях
Валери Жанне
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Георгий Дворников
Виктор Демерташ
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Одиссея капитана Блада
Ворошиловский стрелок 7.4
Ворошиловский стрелок (1999)
Ирония судьбы, или с легким паром! 8.5
Ирония судьбы, или с легким паром! (1975)
Иван Васильевич меняет профессию 8.4
Иван Васильевич меняет профессию (1973)
Джентльмены удачи 8.5
Джентльмены удачи (1971)
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 8.6
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)
Капитан 6.3
Капитан (1960)
Королевские пираты 7.5
Королевские пираты (1940)
Одиссея капитана Блада 7.9
Одиссея капитана Блада (1935)
Капитан «Пилигрима» 6.7
Капитан «Пилигрима» (1986)
Тачанка с юга 6.3
Тачанка с юга (1977)
Легенда острова Двид 5.6
Легенда острова Двид (2010)
Новые приключения янки при дворе короля Артура 6.5
Новые приключения янки при дворе короля Артура (1988)
Фильм находится в подборках
Умные фильмы Умные фильмы
Фильмы про пиратов и сокровища Фильмы про пиратов и сокровища

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Одиссея капитана Блада

Похожие фильмы онлайн

Ворошиловский стрелок
 
Ирония судьбы, или с легким паром!
 
Иван Васильевич меняет профессию
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше