Постер фильма Невыносимый выбор: сохранить ребенка
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
Невыносимый выбор: сохранить ребенка

Desperate Choices: To Save My Child 18+
О фильме

Кэсси Роббинс — живая, энергичная 16-летняя девочка-подросток. Она искренне любит свою счастливую семью: отца Ричарда, мачеху Мэл и шестилетнего сводного брата Вили. Но беззаботная подростковая жизнь резко меняется. Кэсси ставят страшный диагноз: лейкемия. 

Единственный шанс выжить — сделать операцию по пересадке почки. После ряда исследования становится ясно, что донором может стать только брат Кэсси Вили. Но Мэл не спешит давать разрешение на операцию, ведь во время другой операции, которую Вили делали раньше, он едва не умер, потому что плохо переносит наркоз. Мэл и Ричарду предстоит сделать самый тяжелый выбор в жизни. Можно ли рискнуть жизнью одного ребенка, чтобы спасти другого? Безумно сложно дать ответ на этот вопрос.

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 5 октября 1992
Дата выхода
5 октября 1992 Россия 12+
5 октября 1992 Казахстан
5 октября 1992 США
5 октября 1992 Украина
Производство ABC Productions, Andrew Adelson Company, Empty Chair Productions Inc.
Другие названия
Desperate Choices: To Save My Child, Solomon's Choice, A Escolha de Salomão, A Escolha do Coração, Der Preis des Lebens, La última decisión, Legami di sangue, vincoli d'amore, Oikeus elämään, The Final Choice, Отчаянный выбор: Спасти ребенка
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3

6.3
12 голосов
6.2 IMDb
6.2 IMDb
