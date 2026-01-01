Кэсси Роббинс — живая, энергичная 16-летняя девочка-подросток. Она искренне любит свою счастливую семью: отца Ричарда, мачеху Мэл и шестилетнего сводного брата Вили. Но беззаботная подростковая жизнь резко меняется. Кэсси ставят страшный диагноз: лейкемия.



Единственный шанс выжить — сделать операцию по пересадке почки. После ряда исследования становится ясно, что донором может стать только брат Кэсси Вили. Но Мэл не спешит давать разрешение на операцию, ведь во время другой операции, которую Вили делали раньше, он едва не умер, потому что плохо переносит наркоз. Мэл и Ричарду предстоит сделать самый тяжелый выбор в жизни. Можно ли рискнуть жизнью одного ребенка, чтобы спасти другого? Безумно сложно дать ответ на этот вопрос.