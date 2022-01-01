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Губернаторъ Губернаторъ
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Губернаторъ, 1991

1991 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Россия. 1905 год. Небольшой уездный город. Перед домом губернатора собрались бастующие рабочие с женами и детьми. Толпа шумит, с губернатора пытаются сорвать погоны, его помощники с трудом вытаскивают его из толпы и уводят в дом. В окна летят камни.

Губернатор выходит на балкон, достает платок. Солдаты, стоящие в оцеплении, нервничают, и неосторожный взмах платка губернатора расценивают, как приказ открыть огонь. В результате гибнет 47 человек.

Губернатор как истинный патриот не может воевать против своего народа. И став, вольно или невольно, виновником гибели людей, ждет за это неминуемой расплаты.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1991
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Макеранец
В ролях
Борис Химичев
Иван Краско
Иван Краско
Сергей Варчук
Александр Волхонский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Губернаторъ 1 постер
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