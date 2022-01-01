Губернаторъ, 1991

Россия. 1905 год. Небольшой уездный город. Перед домом губернатора собрались бастующие рабочие с женами и детьми. Толпа шумит, с губернатора пытаются сорвать погоны, его помощники с трудом вытаскивают его из толпы и уводят в дом. В окна летят камни.



Губернатор выходит на балкон, достает платок. Солдаты, стоящие в оцеплении, нервничают, и неосторожный взмах платка губернатора расценивают, как приказ открыть огонь. В результате гибнет 47 человек.



Губернатор как истинный патриот не может воевать против своего народа. И став, вольно или невольно, виновником гибели людей, ждет за это неминуемой расплаты.