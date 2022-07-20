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Бумеранг, 1992

1992 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Никто не умеет соблазнять женщин так, как Маркус Грэм. В этой области он непревзойденный и уникальный специалист. Его чары действуют безотказно и наповал. Выбрав даму сердца, Маркус совращает ее самым изысканным образом и отпускает на все четыре стороны.После чего победитель гордо шествует дальше, оставляя за собой очередную несчастную с разбитым сердцем. И так могло бы продолжаться бесконечно, если бы на пути у ловеласа не встретились две неотразимые женщины, разбившие его чары в пух и прах. О том, смогут ли роковые дамы вылечить неисправимого бабника и наставить его на путь истинный, Вы узнаете, посмотрев эту очаровательную комедию.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 1 июля 1992
Премьера в мире 30 июня 1992
Возраст 16+
Режиссер
Реджинальд Хадлин
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Робин Гивенс
Холли Берри
Холли Берри
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Грэйс Джонс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бумеранг 2 постера
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Бумеранг
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Эдди Мерфи сыграет в праздничной комедии Candy Cane Lane Это будет первый проект Мерфи в рамках его эксклюзивного контракта с Amazon Studios.
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20 июля 2022 09:39
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