Бумеранг, 1992

Никто не умеет соблазнять женщин так, как Маркус Грэм. В этой области он непревзойденный и уникальный специалист. Его чары действуют безотказно и наповал. Выбрав даму сердца, Маркус совращает ее самым изысканным образом и отпускает на все четыре стороны.После чего победитель гордо шествует дальше, оставляя за собой очередную несчастную с разбитым сердцем. И так могло бы продолжаться бесконечно, если бы на пути у ловеласа не встретились две неотразимые женщины, разбившие его чары в пух и прах. О том, смогут ли роковые дамы вылечить неисправимого бабника и наставить его на путь истинный, Вы узнаете, посмотрев эту очаровательную комедию.