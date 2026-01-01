Христофор Колумб: История открытий

, 1992
Christopher Columbus: The Discovery
США, Великобритания, Испания / исторический, биография, приключения / 18+
О фильме

Потратив несколько лет на подготовку беспрецедентного плавания, Христофор Колумб получает, наконец, аудиенцию у короля и королевы Испании. Преодолев финансовые препятствия, избежав хитроумной ловушки жестокого инквизитора, он во главе трех каравелл — «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья» — отправляется в путешествие всей своей жизни. Его ждут необыкновенные приключения на море и коварные опасности на суше.

В ролях

Марлон Брандо
Том Селлек
Жорж Коррафас
Рэйчел Уорд
Роберт Дави
Кэтрин Зета-Джонс
Режиссер Джон Глен
Сценарист Марио Пьюзо, Джон Брайли, Кэри Бейтс
Композитор Клифф Айделмен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания / Испания
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 20 августа 1992
Дата выхода
20 августа 1992 Россия 12+
15 апреля 2010 Германия
1 июня 2004 Греция
20 августа 1992 Казахстан
21 августа 1992 США
20 августа 1992 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $8 251 071
Производство Christopher Columbus Productions, Quinto Centenario
Другие названия
Christopher Columbus: The Discovery, Christophe Colomb: La découverte, Cristóbal Colón: el descubrimiento, Christopher Columbus - äventyraren, Christopher Columbus - den store eventyrer, Christopher Columbus - Der Entdecker, Christopher Columbus: Eventyreren, Cristoforo Colombo: la scoperta, Cristóvão Colombo: A Aventura do Descobrimento, Cristóvão Colombo: A Descoberta, Hristoforos Kolomvos: I anakalypsi tis Amerikis, Keşif, Kolumb odkrywca, Kolumbus - seikkailijoista suurin, Kolumbus seikkailijoista suurin, Kolumbusz, a felfedező, The discovery, Χριστόφορος Κολόμβος: Η ανακάλυψη της Αμερικής, Христофор Колумб: История открытий

4.4 IMDb
Цитаты

Christopher Columbus [торквемаде, великому инквизитору] Я помню, наш блаженный Господь сказал: вот новая заповедь, которую я даю вам. Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Конечно, не есть богохульство донести это послание до берегов Африки или через океан.

Фильмы похожие на Христофор Колумб: История открытий

1492: Завоевание рая
1492: Завоевание рая драма, приключения, биография, исторический
1992, Франция / Великобритания / Испания
6.0
Безликий
Безликий боевик, драма
2001, Великобритания / Франция / Люксембург
4.0
Легкие деньги
Легкие деньги криминал, комедия
1998, Канада
5.0
Дон Жуан де Марко
Дон Жуан де Марко драма, комедия, мелодрама
1995, США
6.0
Новичок
Новичок криминал, комедия
1990, США
6.0
Сухой белый сезон
Сухой белый сезон триллер, драма, исторический
1989, США
7.0
Формула
Формула криминал, триллер
1980, США / Германия
5.0
Кеймада
Кеймада драма, триллер
1969, Франция / Италия
7.0
Сладкоежка
Сладкоежка фэнтези, приключения, комедия
1968, США / Франция / Италия
5.0
Гадкие американцы
Гадкие американцы драма
1963, США
6.0
Мятеж на Баунти
Мятеж на Баунти исторический, мелодрама, драма, приключения
1962, США
7.0
Одноглазые валеты
Одноглазые валеты вестерн
1961, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
