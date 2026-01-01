Mona Lisa Vito Ты идёшь на охоту?

Vinny Gambini Точно.

Mona Lisa Vito Зачем тебе идти на охоту? Разве ты не должна быть занята подготовкой к суду?

Vinny Gambini Я думал прошлой ночью. Если бы только я знал, что он знает, понимаешь? Если бы он позволил мне взглянуть на его дела; ох, да.

Mona Lisa Vito Я не понимаю. Как доступ к делам Троттера может быть связан с охотой?

Vinny Gambini Ну, знаешь: двое парней, лес, оружие, охота. Это способ сблизиться, понять, что я один из своих. Он не даст мне посмотреть его дела, но, возможно, расслабится достаточно, чтобы опустить охрану и чтобы я смог добыть немного информации.

[Vinny searches through his clothes]

Vinny Gambini Что мне надеть?

Mona Lisa Vito За чем ты собираешься охотиться?

Vinny Gambini Не знаю. У него в офисе полно набитых голов.

Mona Lisa Vito Головы?

[Vinny looks up at Lisa]

Mona Lisa Vito Какие головы?

Vinny Gambini Не знаю, у него там кабан, медведь, пара оленей.

Mona Lisa Vito Ого. Ты собираешься стрелять по оленю?

Vinny Gambini Не знаю. Наверное. Я ведь настоящий мужчина; могу пойти на охоту на оленя.

Mona Lisa Vito Милый, невинный, безобидный травоядный олень с глазами лани.

Vinny Gambini Эй, Лиза, я не выйду туда просто чтобы сдаться, понимаешь? Я имею в виду, парень потеряет ко мне уважение — хочешь, чтобы так было?

[Лиза встает, идёт к ванной и закрывает дверь]

Vinny Gambini А эти штаны, что на мне, нормально?

[Винни опускает взгляд]

Vinny Gambini О!

[выходит из ванной]