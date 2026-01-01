Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой кузен Винни
8.0
Киноафиша Фильмы Мой кузен Винни
8.0

Мой кузен Винни

, 1992
My Cousin Vinny
США / комедия / 18+
Постер фильма Мой кузен Винни
8.0

О фильме

Винни Гамбини мечтал стать адвокатом еще когда сидел за решеткой. Поэтому когда кузен Билл попросил спасти его от тюрьмы, он понял, что «звездный» час Винсента Гамбини настал.

А грозит бесшабашному Биллу и его дружку Стэну немало — их ошибочно обвинили в убийстве продавца в городке, где они были проездом. Думая, что их обвиняют в мелкой магазинной краже, они подписали признания.

У наивного грубоватого Винни, пародии на адвоката, который ни разу не был в суде, имеется, однако, секретное оружие — способность скандалить без устали часами напролет. Он и его бойкая на язык, сексапильная подружка Мона Лиза едут в маленький городок, чтобы вытащить эту парочку из беды.

Почтенному населению города и его системе правосудия предстоит испытать самый глубокий шок за всю его историю…

В ролях

Джо Пеши
Джо Пеши
Ральф Маччио
Ральф Маччио
Мариса Томей
Мариса Томей
Митчелл Уитфилд
Фред Гуинн
Лйен Смит
Режиссер Джонатан Линн
Сценарист Дэйл Лоунер
Композитор Рэнди Эдельман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 13 марта 1992
Дата выхода
13 марта 1992 Россия 16+
21 мая 1992 Австралия
16 апреля 1992 Аргентина
3 апреля 1992 Бразилия
17 июля 1992 Великобритания
28 августа 1992 Венгрия
28 мая 1992 Германия
3 сентября 1992 Гонконг
13 марта 1992 Дания 15
17 июля 1992 Ирландия
15 апреля 1992 Испания A
13 марта 1992 Казахстан
27 мая 1992 Нидерланды
31 декабря 1992 Польша
13 марта 1992 США
13 марта 1992 Украина
13 марта 1992 Филиппины
20 мая 1992 Франция
13 августа 1992 Чехословакия
13 марта 1992 Швеция 7
7 ноября 1992 Южная Корея 15
13 марта 1993 Япония

Где посмотреть фильм

КИОН
MPAA R
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $64 088 552
Производство 20th Century Fox, Peter V. Miller Investment Corp., Dale Launer Production
Другие названия
My Cousin Vinny, Mi primo Vinny, Môj bratranec Vinny, Mon cousin Vinny, Ben-Dodi Vinny, Cu vărul Vinny nu-i de glumit!, Itoko no Binî, Kuzenim Vinny, Mano pusbrolis Vinis, Mein Vetter Winnie, Meu Primo Vinny, Min fætter Vinny, Min kusin Vinny, Min kuule fetter Vinny, Minu nõbu Vinny, Mio cugino Vincenzo, Moj bratranec Vinny, Mój kuzyn Vinny, Moj rođak Vinny, Muj bratranec Vinny, Můj bratranec Vinny, O Meu Primo Vinny, Serkkuni Vinny, To xaderfaki mou o Vinny, Vinny, az 1ügyű, Το ξαδερφάκι μου ο Βίνι, Братовчед ми Вини, Мій кузен Вінні, Мой кузен Винни, Мој рођак Вини, いとこのビニー, 智勇急轉彎

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Mona Lisa Vito Ты идёшь на охоту?
Vinny Gambini Точно.
Mona Lisa Vito Зачем тебе идти на охоту? Разве ты не должна быть занята подготовкой к суду?
Vinny Gambini Я думал прошлой ночью. Если бы только я знал, что он знает, понимаешь? Если бы он позволил мне взглянуть на его дела; ох, да.
Mona Lisa Vito Я не понимаю. Как доступ к делам Троттера может быть связан с охотой?
Vinny Gambini Ну, знаешь: двое парней, лес, оружие, охота. Это способ сблизиться, понять, что я один из своих. Он не даст мне посмотреть его дела, но, возможно, расслабится достаточно, чтобы опустить охрану и чтобы я смог добыть немного информации.
[Vinny searches through his clothes]
Vinny Gambini Что мне надеть?
Mona Lisa Vito За чем ты собираешься охотиться?
Vinny Gambini Не знаю. У него в офисе полно набитых голов.
Mona Lisa Vito Головы?
[Vinny looks up at Lisa]
Mona Lisa Vito Какие головы?
Vinny Gambini Не знаю, у него там кабан, медведь, пара оленей.
Mona Lisa Vito Ого. Ты собираешься стрелять по оленю?
Vinny Gambini Не знаю. Наверное. Я ведь настоящий мужчина; могу пойти на охоту на оленя.
Mona Lisa Vito Милый, невинный, безобидный травоядный олень с глазами лани.
Vinny Gambini Эй, Лиза, я не выйду туда просто чтобы сдаться, понимаешь? Я имею в виду, парень потеряет ко мне уважение — хочешь, чтобы так было?
[Лиза встает, идёт к ванной и закрывает дверь]
Vinny Gambini А эти штаны, что на мне, нормально?
[Винни опускает взгляд]
Vinny Gambini О!
[выходит из ванной]
Mona Lisa Vito Представь, что ты олень. Ты скачешь по тропе, тебе хочется пить, ты видишь маленький ручей, подносишь к прохладной чистой воде свои маленькие оленьи губы... БАМ! f###### bullet срывает часть твоей головы! Твои мозги лежат на земле крошечными кровавыми кусочками! Теперь скажи: тебе важно, в каком виде штанов носил тот мерзавец, который тебя застрелил?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мой кузен Винни - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мой кузен Винни

Похожие фильмы онлайн

Их собственная лига
 
Монахини в бегах
 
Дикая штучка
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Мой кузен Винни

Офисное пространство
Офисное пространство криминал, комедия
1999, США
7.0
Миссис Даутфайр
Миссис Даутфайр комедия, драма, семейный
1993, США
7.0
Их собственная лига
Их собственная лига комедия
1992, США
7.0
Мир Уэйна
Мир Уэйна комедия, музыка
1992, США
7.0
Несколько хороших парней
Несколько хороших парней драма, триллер, криминал
1992, США
7.0
Успеть до полуночи
Успеть до полуночи комедия, боевик, приключения, триллер, криминал
1988, США
7.0
Самолетом, поездом, автомобилем
Самолетом, поездом, автомобилем комедия, приключения, драма
1987, США
7.0
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
Беспечные времена в «Риджмонт Хай» комедия
1982, США
7.0
Аэроплан
Аэроплан комедия, мелодрама
1980, США
7.0
Зверинец
Зверинец комедия
1978, США
7.0
Достопочтенный джентльмен
Достопочтенный джентльмен комедия
1992, США
6.0
Сержант Билко
Сержант Билко комедия
1996, США
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Нажала «я не робот» — и через час с карты ушли все деньги: новая ловушка мошенников, в которую может попасть каждый
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше