Винни Гамбини мечтал стать адвокатом еще когда сидел за решеткой. Поэтому когда кузен Билл попросил спасти его от тюрьмы, он понял, что «звездный» час Винсента Гамбини настал.
А грозит бесшабашному Биллу и его дружку Стэну немало — их ошибочно обвинили в убийстве продавца в городке, где они были проездом. Думая, что их обвиняют в мелкой магазинной краже, они подписали признания.
У наивного грубоватого Винни, пародии на адвоката, который ни разу не был в суде, имеется, однако, секретное оружие — способность скандалить без устали часами напролет. Он и его бойкая на язык, сексапильная подружка Мона Лиза едут в маленький городок, чтобы вытащить эту парочку из беды.
Почтенному населению города и его системе правосудия предстоит испытать самый глубокий шок за всю его историю…
|13 марта 1992
|Россия
|16+
|21 мая 1992
|Австралия
|16 апреля 1992
|Аргентина
|3 апреля 1992
|Бразилия
|17 июля 1992
|Великобритания
|28 августа 1992
|Венгрия
|28 мая 1992
|Германия
|3 сентября 1992
|Гонконг
|13 марта 1992
|Дания
|15
|17 июля 1992
|Ирландия
|15 апреля 1992
|Испания
|A
|13 марта 1992
|Казахстан
|27 мая 1992
|Нидерланды
|31 декабря 1992
|Польша
|13 марта 1992
|США
|13 марта 1992
|Украина
|13 марта 1992
|Филиппины
|20 мая 1992
|Франция
|13 августа 1992
|Чехословакия
|13 марта 1992
|Швеция
|7
|7 ноября 1992
|Южная Корея
|15
|13 марта 1993
|Япония