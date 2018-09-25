Ностальгия, 1983

Один из самых сложных и многослойных фильмов Тарковского, в который он вложил не только всю свою душу, но и все накопленное мастерство. Наиболее глубокий исследователь творчества режиссера Николай Болдырев пишет: «Тарковский дает нам уникальную возможность понаблюдать за человеком, который живет для себя: видит. чувствует, грезит так, как будто есть лишь он и смерть, он и Великая Неизвестность, в которую он погружается с каждым шагом все глубже – с простотой, доверчивостью и бесконечным смирением…. Тоска по неведомой родине, неведомому самому себе и есть главный герой фильма».

-3 премии на МКФ в Каннах – за лучшую режиссуру, Экуменического жюри и ФИПРЕССИ.