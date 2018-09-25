Ностальгия, 1983

Один из самых сложных и многослойных фильмов Тарковского, в который он вложил не только всю свою душу, но и все накопленное мастерство. Наиболее глубокий исследователь творчества режиссера Николай Болдырев пишет: «Тарковский дает нам уникальную возможность понаблюдать за человеком, который живет для себя: видит. чувствует, грезит так, как будто есть лишь он и смерть, он и Великая Неизвестность, в которую он погружается с каждым шагом все глубже – с простотой, доверчивостью и бесконечным смирением…. Тоска по неведомой родине, неведомому самому себе и есть главный герой фильма».
-3 премии на МКФ в Каннах – за лучшую режиссуру, Экуменического жюри и ФИПРЕССИ.
Фильм посвящен памяти матери режиссера - Марии Ивановне Вишняковой. Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Прототип Сосновского - Максим Созонтович Березовский (1745-1777, член Болонской филармонической академии, автор оперы "Демофонт", создатель нового типа русского хорового концерта, крепостной графа Шереметева), вернувшись в Россию, не смог выкупиться, спился и закончил жизнь самоубийством. Поиски примет жизни героя исследований писателя - это и есть то, что связывает Горчакова с переводчицей Евгенией, беспомощно пытающейся посредством томика стихов Арсения Тарковского понять внутренний мир и причину тоски русского друга.