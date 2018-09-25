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Ностальгия Ностальгия
Киноафиша Фильмы Ностальгия
Nostalghia / Nostalgia

Ностальгия, 1983

1983 / Италия / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть О фильме

Один из самых сложных и многослойных фильмов Тарковского, в который он вложил не только всю свою душу, но и все накопленное мастерство. Наиболее глубокий исследователь творчества режиссера Николай Болдырев пишет: «Тарковский дает нам уникальную возможность понаблюдать за человеком, который живет для себя: видит. чувствует, грезит так, как будто есть лишь он и смерть, он и Великая Неизвестность, в которую он погружается с каждым шагом все глубже – с простотой, доверчивостью и бесконечным смирением…. Тоска по неведомой родине, неведомому самому себе и есть главный герой фильма».

-3 премии на МКФ в Каннах – за лучшую режиссуру, Экуменического жюри и ФИПРЕССИ.

Фильм посвящен памяти матери режиссера - Марии Ивановне Вишняковой. Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Прототип Сосновского - Максим Созонтович Березовский (1745-1777, член Болонской филармонической академии, автор оперы "Демофонт", создатель нового типа русского хорового концерта, крепостной графа Шереметева), вернувшись в Россию, не смог выкупиться, спился и закончил жизнь самоубийством. Поиски примет жизни героя исследований писателя - это и есть то, что связывает Горчакова с переводчицей Евгенией, беспомощно пытающейся посредством томика стихов Арсения Тарковского понять внутренний мир и причину тоски русского друга.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 мая 1983
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
В ролях
Олег Янковский
Олег Янковский
Эрланд Джозефсон
Домициана Джордано
Патриция Террено
Лаура Де Марчи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ностальгия 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
21:15 от 300 ₽
Художественный
20:00 от 850 ₽
Полное расписание и билеты

Ностальгия смотреть онлайн

Ностальгия
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за 1 рубль
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Ностальгия» Андрея Тарковского возвращается на большой экран Проект «КультКино» проводит показ фильма «Ностальгия» Андрея Тарковского в кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге. Фильму легендарного кинорежиссера в этом году
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25 сентября 2018 01:37
Все новости фильма

«Ностальгия» в кинотеатрах

ср 27 сб 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ностальгия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D, SUB
21:15 от 300 ₽
Художественный Александровский Сад
2D, SUB
20:00 от 850 ₽
Полное расписание и билеты
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