1492: Завоевание рая, 1992

Великая мечта, ставшая реальностью всемирной истории. Генуэзский мореплаватель Христофор Колумб всю жизнь мечтал открыть новые пути в Индию. Много лет все только смеялись над его «безумными» проектами проложить морской маршрут на Восток через Запад. И все же Колумб смог убедить испанскую королеву Изабеллу профинансировать его экспедицию в далекие страны, богатые золотом и пряностями. Снарядив три небольшие каравеллы, Колумб отправился навстречу неизведанному...

В этих великих путешествиях проявилось все величие и страстность эпохи, когда творилась История. Отвага и ослепление, триумф и отчаяние, высокомерие Старого и невинность Нового света, «завоевание рая», начало новой эры...