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1492: Завоевание рая
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1492: Завоевание рая, 1992

1992 / Франция / Великобритания / Испания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Великая мечта, ставшая реальностью всемирной истории. Генуэзский мореплаватель Христофор Колумб всю жизнь мечтал открыть новые пути в Индию. Много лет все только смеялись над его «безумными» проектами проложить морской маршрут на Восток через Запад. И все же Колумб смог убедить испанскую королеву Изабеллу профинансировать его экспедицию в далекие страны, богатые золотом и пряностями. Снарядив три небольшие каравеллы, Колумб отправился навстречу неизведанному...

В этих великих путешествиях проявилось все величие и страстность эпохи, когда творилась История. Отвага и ослепление, триумф и отчаяние, высокомерие Старого и невинность Нового света, «завоевание рая», начало новой эры...

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 8 октября 1992
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 8 октября 1992
Возраст 12+
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Лорен Дин
Лорен Дин
Анджела Молина
Все актеры и съемочная группа
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4.5333333
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