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Музей восковых фигур 2: затерянные во времени
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Музей восковых фигур 2: затерянные во времени, 1992

1992 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Музей восковых фигур и его зловещие обитатели уничтожены при пожаре. Выбравшись из горящего здания, Марк и Сара не заметили, как отрубленная рука увязалась за ними и убила ее отчима. Никто не верит рассказам о Музее восковых фигур, и Саре предъявлено обвинение в убийстве. Тогда Марк и Сара через временной портал проникают в другие миры и измерения, где вступают в сражения с многочисленными силами зла - от Франкенштейна и Джека-потрошителя, до вампиров и живых мертвецов. Только так они смогут доказать невиновность Сары...

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 11 мая 1992
Премьера в мире 11 мая 1992
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Режиссер
Энтони Хикокс
В ролях
Зак Гэллиган
Зак Гэллиган
Моника Шнарре
Мартин Кемп
Брюс Кэмпбелл
Брюс Кэмпбелл
Майкл Дес Баррес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Музей восковых фигур 2: затерянные во времени 2 постера
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