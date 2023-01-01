Музей восковых фигур 2: затерянные во времени, 1992

Музей восковых фигур и его зловещие обитатели уничтожены при пожаре. Выбравшись из горящего здания, Марк и Сара не заметили, как отрубленная рука увязалась за ними и убила ее отчима. Никто не верит рассказам о Музее восковых фигур, и Саре предъявлено обвинение в убийстве. Тогда Марк и Сара через временной портал проникают в другие миры и измерения, где вступают в сражения с многочисленными силами зла - от Франкенштейна и Джека-потрошителя, до вампиров и живых мертвецов. Только так они смогут доказать невиновность Сары...