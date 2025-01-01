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Комедия строгого режима

Komediya strogogo rezhima 18+
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О фильме

Заключенные советской колонии готовят спектакль об Октябрьской революции, приуроченный к столетию Ленина. Проникнувшись революционным духом, они решают совершить побег. Остроумная комедия-гротеск с Народным артистом России Виктором Сухоруковым в роли маленького человека, растущего на глазах. В апреле 1970 года «прогрессивное» общество всего мира отмечает столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Низшее звено этого общества – заключенные исправительно-трудового лагеря – не становятся исключением и не могут не поздравить вечно живого Вождя Мирового Пролетариата. В честь памятной даты в лагере советского города Энска готовится спектакль о событиях Великого Октября 1917 года. Забитому доходяге по прозвищу Плешак выпадает честь играть самого юбиляра, и он самозабвенно вживается в роль – причем не только на сцене, но и в реальной тюремной жизни. Товарищи-заключенные, играющие других героев революции, не отстают от своего новоявленного лидера. Революционный дух оказывается заразителен, и актеры в тюремной униформе используют репетиции спектакля для подготовки массового побега. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 7 ноября 1992
Дата выхода
7 ноября 1992 Россия 12+
Производство Igris, Kraun, Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Komediya strogogo rezhima, Comedy of the Strict Regime, Komedia pod specjalnym nadzorem, Комедия строгого режима
Режиссер
Владимир Студенников
В ролях
Евгений Меркурьев
Сергей Селин
Сергей Селин
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Анатолий Сливников
Виктор Михайлов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
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7 IMDb
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