Заключенные советской колонии готовят спектакль об Октябрьской революции, приуроченный к столетию Ленина. Проникнувшись революционным духом, они решают совершить побег. Остроумная комедия-гротеск с Народным артистом России Виктором Сухоруковым в роли маленького человека, растущего на глазах. В апреле 1970 года «прогрессивное» общество всего мира отмечает столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Низшее звено этого общества – заключенные исправительно-трудового лагеря – не становятся исключением и не могут не поздравить вечно живого Вождя Мирового Пролетариата. В честь памятной даты в лагере советского города Энска готовится спектакль о событиях Великого Октября 1917 года. Забитому доходяге по прозвищу Плешак выпадает честь играть самого юбиляра, и он самозабвенно вживается в роль – причем не только на сцене, но и в реальной тюремной жизни. Товарищи-заключенные, играющие других героев революции, не отстают от своего новоявленного лидера. Революционный дух оказывается заразителен, и актеры в тюремной униформе используют репетиции спектакля для подготовки массового побега.