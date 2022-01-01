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Школьные узы, 1992

1992 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Для героя этой картины, молодого человека по имени Дэйвид Грин, попасть в самый престижный колледж в Америке было чем-то из области фантастики. В стенах этого уважаемого учебного заведения из поколения в поколение получали образование дети аристократов и отпрыски богатейших семейств Америки. Но Дэйвиду повезло: для него — простолюдина и выходца из глубокой провинции, впервые было сделано исключение. Его приняли в колледж и открыли заветную дорогу в Гарвардский университет. Теперь Грину нужно было совершить невозможное: доказать, что он достоин оказанной ему чести. Но у Дэйвида была одна тайна, тайна, которая в середине пятидесятых годов прошлого века могла изменить и обрушить всё. И когда эта тайна, к несчастью, стала достоянием гласности, герою пришлось вступить в тяжелое противостояние со всеми, кого он считал своими друзьями.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 18 сентября 1992
Премьера в мире 18 сентября 1992
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Мэндел
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Крис О'
Рэндолл Батинкофф
Рэндолл Батинкофф
Эндрю Лоури
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Школьные узы 3 постера
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