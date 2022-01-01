Школьные узы, 1992

Для героя этой картины, молодого человека по имени Дэйвид Грин, попасть в самый престижный колледж в Америке было чем-то из области фантастики. В стенах этого уважаемого учебного заведения из поколения в поколение получали образование дети аристократов и отпрыски богатейших семейств Америки. Но Дэйвиду повезло: для него — простолюдина и выходца из глубокой провинции, впервые было сделано исключение. Его приняли в колледж и открыли заветную дорогу в Гарвардский университет. Теперь Грину нужно было совершить невозможное: доказать, что он достоин оказанной ему чести. Но у Дэйвида была одна тайна, тайна, которая в середине пятидесятых годов прошлого века могла изменить и обрушить всё. И когда эта тайна, к несчастью, стала достоянием гласности, герою пришлось вступить в тяжелое противостояние со всеми, кого он считал своими друзьями.