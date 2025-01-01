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Киноафиша Фильмы Сон смешного человека

Сон смешного человека

Son smeshnogo cheloveka 18+
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О фильме

- по мотивам одноименной повести Достоевского

О человеке с жестокой и низкой душой, ядовитой для всего доброго и прекрасного.

Страна Россия
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 29 мая 1992
Дата выхода
29 мая 1992 Россия 12+
29 мая 1992 Казахстан
7 октября 1992 Канада
29 мая 1992 Украина
Производство Свердловская киностудия, Panorama
Другие названия
Son smeshnogo cheloveka, The Dream of a Ridiculous Man, El sueño de un hombre ridículo, Le rêve d'un homme ridicule, O Sonho de um Homem Ridículo, Сон смешного человека, Сон смішної людини, おかしな人間の夢, 狂人之夢
В ролях
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb
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Сон смешного человека
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