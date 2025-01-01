О человеке с жестокой и низкой душой, ядовитой для всего доброго и прекрасного.
СтранаРоссия
Продолжительность20 минут
Год выпуска1992
Премьера в мире29 мая 1992
Дата выхода
29 мая 1992
Россия
12+
29 мая 1992
Казахстан
7 октября 1992
Канада
29 мая 1992
Украина
ПроизводствоСвердловская киностудия, Panorama
Другие названия
Son smeshnogo cheloveka, The Dream of a Ridiculous Man, El sueño de un hombre ridículo, Le rêve d'un homme ridicule, O Sonho de um Homem Ridículo, Сон смешного человека, Сон смішної людини, おかしな人間の夢, 狂人之夢