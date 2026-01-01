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Постер фильма День в Городе Ангелов
7.5
Киноафиша Фильмы День в Городе Ангелов
7.5

День в Городе Ангелов

, 1992
Where the Day Takes You
США / драма / 18+
Постер фильма День в Городе Ангелов
7.5

О фильме

Это — страшное путешествие по неизвестному доселе кругу Ада, тем задворкам блестящего и богатого Лос-Анджелеса, которые не показывают туристам. Вы увидите мир боли и насилия, где властвуют преступники, наркодилеры и сутенеры, и где живут неприкаянные беспризорники, давно забывшие о том что у них есть семья и что существует что-то помимо закона выживания на улице.

Но вы также увидите и тех, кто не потерял надежду и несет ее отчаявшимся, забытым и униженным, несет им свет, который так редко проникает в эти каменные джунгли.

В ролях

Лаура Сан Джакомо
Лаура Сан Джакомо
The Interviewer
Уилл Смит
Уилл Смит
Manny
Дермот Малруни
Дермот Малруни
King
Шон Эстин
Шон Эстин
Greg
Бальтазар Гетти
Бальтазар Гетти
Little J
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Crasher
Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл
Heather
Питер Добсон
Tommy Ray
Роберт Неппер
Роберт Неппер
Rock Singer
Рики Лейк
Brenda
Режиссер Марк Рокко
Сценарист Майкл Хичкок, Курт Фосс, Марк Рокко
Композитор Марк Морган
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 11 января 1992
Дата выхода
11 сентября 1992 Россия 16+
12 ноября 1992 Австралия
10 февраля 1994 Германия
11 сентября 1992 Казахстан
11 сентября 1992 США
11 сентября 1992 Украина
11 сентября 1992 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $390 152
Производство Cinetel Films, John Cornett & Doc Productions
Другие названия
Where the Day Takes You, A Lei de Cada Dia, Minne tie vie, A donde el día te lleve, A donde te lleve el día, Bárhol ér a reggel, Break Out, Dokąd zawiedzie cię dzień, Dokąd zawiedzie nas dzień, Donde te lleve el día, I dannati di Hollywood, La ley de cada día, O noua zi, O Último Ato, Por Onde a Vida Te Leva, Straßenkinder, Tam, gdzie zaprowadzi Cię dzień, День в Городе Ангелов, Куда те дан однесе, Където денят те отведе, Strassenkinder

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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