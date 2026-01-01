Это — страшное путешествие по неизвестному доселе кругу Ада, тем задворкам блестящего и богатого Лос-Анджелеса, которые не показывают туристам. Вы увидите мир боли и насилия, где властвуют преступники, наркодилеры и сутенеры, и где живут неприкаянные беспризорники, давно забывшие о том что у них есть семья и что существует что-то помимо закона выживания на улице.

Но вы также увидите и тех, кто не потерял надежду и несет ее отчаявшимся, забытым и униженным, несет им свет, который так редко проникает в эти каменные джунгли.