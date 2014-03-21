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Домохозяйка, 1992

1992 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Талантливый архитектор Ньютон Дейвис строит дом своей мечты в родном городке и предлагает его вместе с рукой и сердцем любимой девушке Бекки. Но Бекки отвергает и первое, и второе, и третье. Расстроенный Ньютон едет в Бостон, а дом остается пустовать. В Бостоне Ньютон знакомится с красивой официанткой по имени Гвен. Их отношения длятся всего одну ночь, но история про бесхозяйное гнездышко западает в душу девушки… Она едет в родной город Ньютона Дэйвиса и вселяется в дом, выдавая себя за жену архитектора. Она знакомится с его отцом и соседями, выписывает огромные счета на имя «мужа». Ньютон заезжает в родной город, чтобы погрустить в стенах пустующего дома, и попадает в кольцо кредиторов и соседей, поздравляющих его со вступлением в брак. Бекки, отвергнувшая «свободного» Ньютона, моментально влюбляется в него, узнав, что он женат. Ньютон просит Гвен еще немножко «поиграть» роль его жены, чтобы окончательно завоевать сердце Бекки. Но вскоре он начинает понимать, что все знакомые и родственники очень любят Гвен.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 12 июня 1992
Премьера онлайн 21 марта 2014
Премьера в мире 12 июня 1992
Возраст 12+
Режиссер
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
В ролях
Стив Мартин
Стив Мартин
Голди Хоун
Голди Хоун
Джули Харрис
Дональд Моффет
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Домохозяйка 2 постера
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