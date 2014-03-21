Домохозяйка, 1992

Талантливый архитектор Ньютон Дейвис строит дом своей мечты в родном городке и предлагает его вместе с рукой и сердцем любимой девушке Бекки. Но Бекки отвергает и первое, и второе, и третье. Расстроенный Ньютон едет в Бостон, а дом остается пустовать. В Бостоне Ньютон знакомится с красивой официанткой по имени Гвен. Их отношения длятся всего одну ночь, но история про бесхозяйное гнездышко западает в душу девушки… Она едет в родной город Ньютона Дэйвиса и вселяется в дом, выдавая себя за жену архитектора. Она знакомится с его отцом и соседями, выписывает огромные счета на имя «мужа». Ньютон заезжает в родной город, чтобы погрустить в стенах пустующего дома, и попадает в кольцо кредиторов и соседей, поздравляющих его со вступлением в брак. Бекки, отвергнувшая «свободного» Ньютона, моментально влюбляется в него, узнав, что он женат. Ньютон просит Гвен еще немножко «поиграть» роль его жены, чтобы окончательно завоевать сердце Бекки. Но вскоре он начинает понимать, что все знакомые и родственники очень любят Гвен.