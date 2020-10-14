Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Планер
Постер фильма Планер
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Планер

Планер

Radio Flyer 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Майк в беседе со своим сыном и его приятелем вспоминает времена своего детства. После того как отец ушел от них, он вместе с матерью, младшим братишкой Бобби и немецкой овчаркой по кличке Шейн переехал в другой город. А вскоре мама снова вышла замуж. Бобби сильно доставалось от нового отчима. Майк часто замечал синяки на теле братишки.

Однажды, Майк решил переделать игрушечную модель планера, подаренного мамой, в настоящий самолет и улететь вместе с Бобби в безопасное место…

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1992
Премьера онлайн 14 октября 2020
Премьера в мире 21 февраля 1992
Дата выхода
21 февраля 1992 Россия 12+
12 ноября 1992 Австралия
21 февраля 1992 Казахстан
21 февраля 1992 США
21 февраля 1992 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $4 651 977
Производство Columbia Pictures, Donner/Shuler-Donner Productions, Stonebridge Entertainment
Другие названия
Radio Flyer, Vuelo a la libertad, A Força da Ilusão, Dream Flyer, Flug ins Abenteuer, Flukt fra virkeligheten, Il grande volo, La força de la il·lusió, La fuerza de la ilusión, La grande idée, Le rêve de Bobby, Lento unelmiin, Marzyciele, czyli potęga wyobraźni, Radio Flyer - Repül a testvérem, Svajonių skraidyklė, Taxidi sto oneiro, The King of Pacoima, Vis inaripat, Ταξίδι στο όνειρο, Планер, Радио-летец, Радіо-пілот, ラジオ・フライヤー, 海闊天空
Режиссер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
Дэвид М. Эванс
В ролях
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Джон Херд
Джон Херд
Адам Болдуин
Адам Болдуин
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Планер
Лекарство 7.7
Лекарство (1995)
Рай 6.7
Рай (1991)
Добрый сынок 7.3
Добрый сынок (1993)
Война 7.0
Война (1994)
Итака 5.5
Итака (2015)
Козы 6.9
Козы (2013)
Джек-медвежонок 6.6
Джек-медвежонок (1993)
Даже девушки-ковбои иногда грустят 5.5
Даже девушки-ковбои иногда грустят (1993)
Вечно молодой 6.6
Вечно молодой (1992)
Тернер и Хуч 6.8
Тернер и Хуч (1989)
Предместье 7.2
Предместье (1989)
Прорва 6.9
Прорва (1986)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше