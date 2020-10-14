Майк в беседе со своим сыном и его приятелем вспоминает времена своего детства. После того как отец ушел от них, он вместе с матерью, младшим братишкой Бобби и немецкой овчаркой по кличке Шейн переехал в другой город. А вскоре мама снова вышла замуж. Бобби сильно доставалось от нового отчима. Майк часто замечал синяки на теле братишки.

Однажды, Майк решил переделать игрушечную модель планера, подаренного мамой, в настоящий самолет и улететь вместе с Бобби в безопасное место…