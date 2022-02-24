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Орландо Орландо
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Orlando

Орландо, 1992

1992 / Великобритания / Россия / Франция / Италия / Нидерланды
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Основанный на романе Вирджинии Вулф, фильм начинается в Лондоне 17-го столетия. Орландо — юноша-аристократ, гермафродитный по моде того времени и серьезно настроенный превратить жизнь, о которой он знает так мало, в искусство, о котором он знает еще меньше.

Орландо привлекает внимание стареющей королевы Елизаветы I, и ее величество приказывает ему не взрослеть и не стареть. Орландо подчиняется, необъяснимым образом оставаясь розовощеким красавцем, несмотря на то, что проходят века. Романтик до мозга костей, Орландо мучительно страдает от безответной любви к очаровательной русской княжне Саше; когда он находит ее фальшивой, то выпрашивает на долгий срок должность посла Англии в Аравии.

В один прекрасный день Орландо засыпает глубоким сном, а когда просыпается, то обнаруживает в себе чудесным образом произошедшую перемену пола. Приключения Орландо продолжаются, и она провожает столетия в развлечениях, отказываясь вести себя иначе, так как теперь он — женщина.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 1 сентября 1992
Премьера в мире 1 сентября 1992
Возраст 16+
Режиссер
Салли Поттер
Салли Поттер
В ролях
Шарлотта Валандри
Хиткоут Уильямс
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Лотэр Блуто
Джон Вуд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Орландо 3 постера
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саундтрек фильма Орландо
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