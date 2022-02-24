Орландо, 1992

Основанный на романе Вирджинии Вулф, фильм начинается в Лондоне 17-го столетия. Орландо — юноша-аристократ, гермафродитный по моде того времени и серьезно настроенный превратить жизнь, о которой он знает так мало, в искусство, о котором он знает еще меньше.



Орландо привлекает внимание стареющей королевы Елизаветы I, и ее величество приказывает ему не взрослеть и не стареть. Орландо подчиняется, необъяснимым образом оставаясь розовощеким красавцем, несмотря на то, что проходят века. Романтик до мозга костей, Орландо мучительно страдает от безответной любви к очаровательной русской княжне Саше; когда он находит ее фальшивой, то выпрашивает на долгий срок должность посла Англии в Аравии.



В один прекрасный день Орландо засыпает глубоким сном, а когда просыпается, то обнаруживает в себе чудесным образом произошедшую перемену пола. Приключения Орландо продолжаются, и она провожает столетия в развлечениях, отказываясь вести себя иначе, так как теперь он — женщина.