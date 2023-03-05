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Универсальный солдат
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Universal Soldier

Универсальный солдат, 1992

1992 / США
7.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Вьетнам, 1969 год, первая стычка двух американских солдат — Люка и Скотта: Люк не может стрелять в безоружных людей, Скотт же готов убивать и убивать с нечеловечески-яростной жестокостью, о которой свидетельствует ожерелье из ушей, отрезанных им у вьетнамцев. Спустя годы Люк и Скотт вновь оказываются в одном отряде — спецподразделении "универсальных солдат", которых бросают на выполнение самых опасных заданий (например, на ликвидацию террористов).

"Универсального солдата" можно попытаться убить, но он будет подниматься вновь и вновь, и если понадобится, то ученые, работающие над сверхсекретным военным проектом, в специальной лаборатории займутся оживлением серьезно пострадавшего "универсала". Однако, даже зная об этом, Скотт с упорством маньяка будет преследовать Люка, чтобы сойтись с ним в решающем поединке не на жизнь, а на смерть…

7.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в России 10 июля 1992
Премьера в мире 10 июля 1992
Возраст 16+
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Элли Уолкер
Эд О`Росс
Джерри Орбак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Универсальный солдат 2 постера
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