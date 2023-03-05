Универсальный солдат, 1992

Вьетнам, 1969 год, первая стычка двух американских солдат — Люка и Скотта: Люк не может стрелять в безоружных людей, Скотт же готов убивать и убивать с нечеловечески-яростной жестокостью, о которой свидетельствует ожерелье из ушей, отрезанных им у вьетнамцев. Спустя годы Люк и Скотт вновь оказываются в одном отряде — спецподразделении "универсальных солдат", которых бросают на выполнение самых опасных заданий (например, на ликвидацию террористов).



"Универсального солдата" можно попытаться убить, но он будет подниматься вновь и вновь, и если понадобится, то ученые, работающие над сверхсекретным военным проектом, в специальной лаборатории займутся оживлением серьезно пострадавшего "универсала". Однако, даже зная об этом, Скотт с упорством маньяка будет преследовать Люка, чтобы сойтись с ним в решающем поединке не на жизнь, а на смерть…