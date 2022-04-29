Содержание:

Брайс Даллас Ховард - Фильмы и сериалы

- Брайс Даллас Ховард – «Таинственный лес»

- Брайс Даллас Ховард – «Сумерки»

- Брайс Даллас Ховард - «Мир юрского периода»

Личная жизнь Брайс Даллас Ховард

Брайс Даллас Ховард – американская актриса, родилась 2 марта 1981 в Лос-Анджелесе в семье голливудского актера и режиссера Рона Ховарда и писательницы Шерил Элли. Дедушка Брайс, Рэнс Ховард, ее бабушка Джин Спигл Ховард и дядя Клинт Ховард также являются актерами. У Ховард есть младшие сестры-близняшки Джослин и Пейдж и младший брат Рид, которые не связаны с миром шоу-бизнеса. Дети семьи Ховард с детства большую часть детства провели на съемочных площадках несмотря на то, что их родители не хотели, чтобы они шли по их стопам. Брайс выросла в штате Коннектикут, где окончила среднюю школу. Впервые она появилась на сцене, будучи ученицей 9 класса, когда сыграла Аделаиду в школьном мюзикле «Парни и куклы». В 1999 году Ховард выпустилась из высшей школы в Нью-Йорке, после чего продолжила обучение в лагере искусств на севере штата, где также училась ее близкая подруга Натали Портман. Далее девушка поступила в школу искусств при Нью-йоркском университете, параллельно играя на Бродвее в мюзикле «История двух городов» и посещая занятия в консерватории Стеллы Адлер. Там она училась под именем Брайс Даллас, чтобы никто не ассоциировал ее с известным отцом. В 2003 году Брайс стала бакалавром специализации «Драма». После этого актерское мастерство девушка оттачивала в престижных школах Steppenwolf Theatre Company в Чикаго и The Actors Center в Нью-Йорке.



Брайс Даллас Ховард - Фильмы и сериалы

Актерская карьера Брайс началась с незаметных ролей в фильмах ее отца, а первая серьезная роль досталась ей в 2004 году в драме «Анатомия страсти». Некоторое время она совмещала работу в театре и кино, пока не сделала выбор в пользу последнего.



Брайс Даллас Ховард – «Таинственный лес»

Настоящим прорывом в карьере Брайс стала центральная роль в триллере М. Найт Шьямалана «Таинственный лес» (2004). Режиссер картины увидел мисс Ховард в одном из бродвейских спектаклей и тут же утвердил ее на роль без каких-либо проб. Лента оказалась хитом, собрав в прокате 256 миллионов долларов, а актриса, исполнившая главную роль, буквально проснулась знаменитой. В 2006 году Ховард вновь сотрудничала с Шьямаланом, снявшись в триллере «Девушка из воды».

В 2005 году Брайс Даллас Ховард появилась в главной роли в драме Ларса Фон Триера «Мандерлей». Режиссер предложил актрисе заменить в этой роли Николь Кидман. Годом позже Брайс появилась в образе Розалинды в киноверсии пьесы Шекспира «Как вам это понравится», получив за эту работу номинацию на «Золотой глобус». В 2007 году на экраны кинотеатров вышла новая часть супергеройского боевика о Человеке-пауке «Человек-паук – 3: Враг в отражении», где девушка сыграла одну из первых девушек главного героя, Гвен Стейси. Для этой роли Брайс перекрасилась в блондинку.



Брайс Даллас Ховард – «Сумерки»

Ярким проектом в карьере Ховард стала популярная картина «Сумерки. Сага. Затмение» (2010), где ей досталась роль вампира по имени Виктория. Этого персонажа она сыграла в третьей и пятой части саги. До нее роль Виктории играла актриса Рашель Лефевр, но она покинула проект из-за разногласий с продюсерами.

В 2011 году она сыграла серьезного политического деятеля Хилли Холбрук в ленте «Прислуга», адаптации одноименного произведения Кэтрин Стокетт, за что была удостоена премии Гильдии киноактеров. В том же году она появилась на экранах в дуэте с Джозефом Гордоном-Левиттом в трагикомедии «Жизнь прекрасна».



Брайс Даллас Ховард - «Мир юрского периода»

В 2014 году Брайс снялась в приключенческой фантастической ленте «Мир юрского периода», ставшим одним из самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа, собрав более 1,6 миллиардов долларов. В этой картине Ховард исполнила одну из главных ролей, администратора парка Клэр Диринг, а спустя 4 года вернулась к своему персонажу в продолжении «Мир юрского периода 2» (2018).



Личная жизнь Брайс Даллас Ховард

Своего супруга, Сета Гейбла, Брайс встретила, будучи студенткой Нью-йоркского университета. Они встречались около пяти лет, а в 2006 году поженились. В феврале 2007 года у них родился первенец, Теодор Норман Ховард Гейбл. В 2012 году у супругов родилась дочь Беатрис Джин Ховард Гейбл.ф