Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Брайс Даллас Ховард

Брайс Даллас Ховард

Bryce Dallas Howard
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Рон Ховард
Рон Ховард
отец и дочь
Биография Брайс Даллас Ховард

Содержание:

Брайс Даллас Ховард - Фильмы и сериалы
  - Брайс Даллас Ховард – «Таинственный лес»
  - Брайс Даллас Ховард – «Сумерки»
  - Брайс Даллас Ховард  - «Мир юрского периода»
Личная жизнь Брайс Даллас Ховард

Брайс Даллас Ховард – американская актриса, родилась 2 марта 1981 в Лос-Анджелесе  в семье голливудского актера и режиссера Рона Ховарда и писательницы Шерил Элли. Дедушка Брайс, Рэнс Ховард, ее бабушка Джин Спигл Ховард и дядя Клинт Ховард также являются актерами. У Ховард есть младшие сестры-близняшки Джослин и Пейдж и младший брат Рид, которые не связаны с миром шоу-бизнеса. Дети семьи Ховард с детства большую часть детства провели на съемочных площадках несмотря на то, что их родители не хотели, чтобы они шли по их стопам. Брайс выросла в штате Коннектикут, где окончила среднюю школу. Впервые она появилась на сцене, будучи ученицей 9 класса, когда сыграла Аделаиду в школьном мюзикле «Парни и куклы». В 1999 году Ховард выпустилась из высшей школы в Нью-Йорке, после чего продолжила обучение в лагере искусств на севере штата, где также училась ее близкая подруга Натали Портман. Далее девушка поступила в школу искусств при Нью-йоркском университете, параллельно играя на Бродвее в мюзикле «История двух городов» и посещая занятия в консерватории Стеллы Адлер. Там она училась под именем Брайс Даллас, чтобы никто не ассоциировал ее с известным отцом. В 2003 году Брайс стала бакалавром специализации «Драма». После этого актерское мастерство девушка оттачивала в престижных школах Steppenwolf Theatre Company в Чикаго и The Actors Center в Нью-Йорке.


Брайс Даллас Ховард - Фильмы и сериалы

Актерская карьера Брайс началась с незаметных ролей в фильмах ее отца, а первая серьезная роль досталась ей в 2004 году в драме «Анатомия страсти». Некоторое время она совмещала работу в театре и кино, пока не сделала выбор в пользу последнего.


Брайс Даллас Ховард – «Таинственный лес»

Настоящим прорывом в карьере Брайс стала центральная роль в триллере М. Найт Шьямалана «Таинственный лес» (2004). Режиссер картины увидел мисс Ховард в одном из бродвейских спектаклей и тут же утвердил ее на роль без каких-либо проб. Лента оказалась хитом, собрав в прокате 256 миллионов долларов, а актриса, исполнившая главную роль, буквально проснулась знаменитой. В 2006 году Ховард вновь сотрудничала с Шьямаланом, снявшись в триллере «Девушка из воды».

В 2005 году Брайс Даллас Ховард появилась в главной роли в драме Ларса Фон Триера «Мандерлей». Режиссер предложил актрисе заменить в этой роли Николь Кидман. Годом позже Брайс появилась в образе Розалинды в киноверсии пьесы Шекспира «Как вам это понравится», получив за эту работу номинацию на «Золотой глобус». В 2007 году на экраны кинотеатров вышла новая часть супергеройского боевика о Человеке-пауке «Человек-паук – 3: Враг в отражении», где девушка сыграла одну из первых девушек главного героя, Гвен Стейси. Для этой роли Брайс перекрасилась в блондинку.


Брайс Даллас Ховард – «Сумерки»

Ярким проектом в карьере Ховард стала популярная картина «Сумерки. Сага. Затмение» (2010), где ей досталась роль вампира по имени Виктория. Этого персонажа она сыграла в третьей и пятой части саги. До нее роль Виктории играла актриса Рашель Лефевр, но она покинула проект из-за разногласий с продюсерами.

В 2011 году она сыграла серьезного политического деятеля Хилли Холбрук в ленте «Прислуга», адаптации одноименного произведения Кэтрин Стокетт, за что была удостоена премии Гильдии киноактеров. В том же году она появилась на экранах в дуэте с Джозефом Гордоном-Левиттом в трагикомедии «Жизнь прекрасна».


Брайс Даллас Ховард  - «Мир юрского периода»

В 2014 году Брайс снялась в приключенческой фантастической ленте «Мир юрского периода», ставшим одним из самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа, собрав более 1,6 миллиардов долларов. В этой картине Ховард исполнила одну из главных ролей, администратора парка Клэр Диринг, а спустя 4 года вернулась к своему персонажу в продолжении «Мир юрского периода 2» (2018).


Личная жизнь Брайс Даллас Ховард

Своего супруга, Сета Гейбла, Брайс встретила, будучи студенткой Нью-йоркского университета. Они встречались около пяти лет, а в 2006 году поженились. В феврале 2007 года у них родился первенец, Теодор Норман Ховард Гейбл. В 2012 году у супругов родилась дочь Беатрис Джин Ховард Гейбл.ф

Интересные факты о Брайс Даллас Ховард

- Свое второе имя «Даллас» актриса получила в честь города, в котором была зачата.

- Брайс можно увидеть во втором сезоне сериала «Черное зеркало» в эпизоде «Нырок».

- Она написала сценарий и сняла по нему короткометражный фильм «Орхидеи», который входит в серию «Reel Moments» журнала «Glamour».

Фильмография Брайс Даллас Ховард
Аргайл
Аргайл
боевик 2023, Великобритания
0.0
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик 2022, США
8.0
Рокетмен
Рокетмен
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.0
Путь домой
Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.0
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
Золото
Золото
триллер, драма, приключения 2016, США
6.0
LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса
LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса
боевик, приключения, анимация 2016, США
5.0
Пит и его дракон
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Брайс Даллас Ховард Все фотографии
Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Крис Пратт дает обещание динозавру в новом трейлере «Мира Юрского периода: Господство» Новые герои объединяются с главными персонажами первых фильмов франшизы.
Написать
29 апреля 2022 12:19
Динозавры царствуют на Земле в первом трейлере «Мира Юрского периода: Господство» В ролике показали звезд оригинальной трилогии.
Написать
11 февраля 2022 10:40
На Disney+ дебютировал сериал «Книга Бобы Фетта» в рамках вселенной «Звездных войн» Серии будут выходить каждую среду.
Написать
29 декабря 2021 16:27
Все новости
Статьи о персоне
Фото: 12 актеров, которые так похожи, что могли бы сыграть друг друга в кино Голливуд собрал в своих стенах самых талантливых, красивых и интересных людей мира. Это бесспорно. Однако, если начать присматриваться к некоторым актерам, то становится ясно, что нередко типаж… повторяется. Мы составили список знаменитостей, которые настолько похожи, что могли бы подменять друг друга на съемках – и никто бы не заметил.
Написать
22 октября 2018 00:10
Все статьи
Связи
Рон Ховард
Рон Ховард Ron Howard
отец и дочь
Все связи
Related video
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Приложение киноафиши