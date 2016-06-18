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Адам Бич
Адам Бич
Adam Beach
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Адам Бич
Adam Beach
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Дата рождения
11 ноября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ашерн, Манитоба, Канада
Рост
182 см
Биография Адама Бича
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Фильмография Адама Бича
Власть пса
драма
2021, Великобритания
7.0
Хранитель леса
драма
2017, США
5.0
Приключения Джо Грязнули 2
комедия
2015, США
4.0
Дьявол
триллер, боевик, приключения, вестерн
2015, США / Канада
4.0
Гризли
триллер, ужасы, боевик
2015, США / Канада
4.0
Боец
драма, спорт
2014, Канада
5.0
Ледяные солдаты
боевик, фантастика
2013, Канада
4.0
Гризли
триллер, боевик
2013, США
5.0
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Адам Бич присоединился к драме об индейцах «Недруги» с Кристианом Бэйлом
Историческая драма «Недруги», главную роль в которой играет Кристиан Бэйл, постепенно прирастает новыми участниками. Так, стало известно, что компанию бывшему «Темному рыцарю» составит Адам Бич –
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18 июня 2016 08:34
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