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Кира Найтли

Keira Knightley
Кира Найтли
Кира Найтли Keira Knightley
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Дата рождения
26 марта 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Руперт Френд
Руперт Френд
были в отношениях с 2006 по 2011 Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
близкие подруги Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
были в отношениях с 2003 по 2005
Биография Киры Найтли

Кира Найтли - британская актриса, родилась 26 марта 1985 в Теддингтоне (Лондон, Англия), в семье актеров Уилла Найтли и Шерман Макдональд. Кира появилась на свет благодаря пари, заключенному между ее родителями, согласно которому если Шерман удастся продать свою первую пьесу, в их семье появится еще один ребенок. На тот момент у них был сын Калеб. Шерман выиграла это пари. Уже в возрасте трех лет Кира попросила родителей найти ей собственного агента, а родители пообещали осуществить ее желание, если девочка будет прилежно учиться. Будущая актриса со всей серьезностью и старательностью подходила к обучению, всегда была готова к уроку и поднимала руку. Она не только хотела, чтобы родители нашли ей агента, но и стремилась таким образом побороть врожденную дислексию (нарушение чтения и письма). В школьные каникулы Найтли подолгу занималась актерским мастерством.

Фильмы с Кирой Найтли

В шесть лет Кире все же нашли агента, а в семь состоялся ее дебют в фильме «Royal Celebration». К 11 годам у юной актрисы уже был опыт участия в мини-телесериалах и телешоу, показывающихся на европейских каналах, а также небольшие роли в лентах «Деревенское дело» (1994), «Невинная ложь» (1995), «Искатели сокровищ» (1996) и «Возвращение домой» (1998). Актрисе во многом помогло ее внешнее сходство с Натали Портман, которая сыграла Королеву Амидалу в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). В гриме Киру и Натали не могли отличить друг от друга даже их матери. Джордж Лукас пригласил Найтли на роль двойника Королевы — Сабе, а иногда на съемочной площадке девушке приходилось подменять и саму Портман. После выхода фильма эту подмену заметили лишь единицы внимательных зрителей и специалисты, а большая часть людей до сих пор уверена в том, что Натали Портман играла и Амидалу, и Сабе.

Первой значимой ролью для актрисы стала роль в сериале «Оливер Твист» (1999). В 2001 году Найтли исполнила небольшую роль Лары в телефильме «Доктор Живаго», где впервые снялась обнаженной. Главного персонажа Кира впервые сыграла в фильме «Дочь Робин Гуда: Принцесса воров» (2001).

Кира Найтли - «Играй как Бекхэм»

Однако настоящим прорывом в большое кино для актрисы стала главная роль в ленте «Играй как Бекхэм» (2002), где Найтли предстала в образе девочки-подростка Джульетты Пэкстон. Фильм собрал в мировом прокате 76 млн долларов, а к девушке пришла столь желанная популярность, ей начали постоянно поступать предложения о съемках. Ради карьеры Кире пришлось оставить учебу в колледже, где она изучала классику, английскую литературу и историю.

Кира Найтли - «Пираты Карибского моря»

В 2003 году Кира Найтли исполнила главную женскую роль в картине «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины». Ее партнерами по съемочной площадке стали такие знаменитости, как Джонни Депп и Орландо Блум. Эта роль прибавила актрисе популярности и приблизила ее к голливудской славе. Позже она сыграла еще в двух частях фильма: «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) и «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007).

В 2003 году помимо «Пиратов» на экраны вышла еще одна картина с участием Киры, трагикомедия «Реальная любовь», а в 2004 актриса исполнила роль Гвиневры в «Короле Артуре». В следующем году актрису можно было увидеть сразу в нескольких лентах. Она появилась в триллере «Пиджак», боевике «Домино», а также драме «Гордости и предубеждении», экранизации одноименного романа Джейн Остин. За роль Элизабет Беннет в «Гордости и предубеждении» Кира была номинирована на Оскар как лучшая актриса. В 2005 году Найтли признали самой сексуальной киноактрисой, она обошла Джулию Робертс, Анджелину Джоли и Мерлин Монро. Два года спустя издание The Daily Mail обвинило Киру в том, что она слишком худая и подает плохой пример своим фанатам. В прессе появилась история о том, как одна из поклонниц актрисы, пытаясь быть похожей на Киру, умерла от истощения. Кира подала в суд и выиграла дело, получив от газеты компенсацию за моральный ущерб. В том же году она появилась на экранах в фильме «Запретная любовь» (2007), сценарий к которому написала ее мама. Также в 2007 Кира стала лицом нового аромата компании Шанель «Коко мадемуазель». В 2010 году на экраны вышло сразу 4 ленты с участием актрисы: «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Телохранитель», «Не отпускай меня» и «Стив».  

Кира Найтли - Анна Каренина

С тех пор актриса регулярно появлялась в нескольких фильмах за год, в главных и второстепенных ролях. Одна из ярких главных ролей актрисы – роль Анны Карениной в одноименном фильме, снятом по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Лента получила премии «Оскар» и BAFTA за «Лучший дизайн костюмов» и была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучшая музыка», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика». Саму Киру за роль Анны номинировали на Премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая женская роль».

Последние фильмы с участием актрисы: «Джек Райан: Теория хаоса» (2014), «Игра в имитацию» (2014), «Призрачная красота» (2016), на 2017-2018 запланированы несколько картин с ее участием.

Личная жизнь Киры Найтли

Романы Киры всегда были под пристальным вниманием журналистов. В 2003 году Найтли познакомилась с актером Джейми Дорнаном на съемочной площадке фильма «Пиджак», их отношения продлились 2 года.

 В 2005 году у Киры закрутился роман с Рупертом Френдом. Пара встречалась довольно долго, но в декабре 2010 года объявила о разрыве отношений.

После этих отношений Найтли встретила музыканта группы Klaxons Джеймса Райтона. Пара сыграла тайную свадьбу весной 2013 в Провансе. На церемонии присутствовали только родные Киры и Джеймса. Супруги тщательно скрывали факт рождения дочери Эди до тех пор, пока папарацци не поймали их на прогулке по Манхэттену.

Интересные факты о Кире Найтли

- Найтли является лицом аромата Шанель «Коко мадемуазель»

- Актрису назвали в честь фигуристки Киры Ивановой

- Мама и бабушка Киры страдали от анорексии

Фильмография Киры Найтли
Мисс Плохое поведение
Мисс Плохое поведение
драма, исторический 2020, Великобритания
6.0
Тихая ночь
Тихая ночь
комедия, ужасы 2020, Великобритания
5.0
Опасные секреты
Опасные секреты
драма, биография, триллер 2019, США / Великобритания
7.0
Последствия
Последствия
драма, мелодрама, военный 2019, Великобритания / США
8.0
Колетт
Колетт
биография, драма 2018, США / Великобритания / Венгрия
6.0
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма 2018, Германия
6.0
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.0
Призрачная красота
Призрачная красота
драма 2016, США
7.0
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6 комментариев
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Связи
Руперт Френд
Руперт Френд Rupert Friend
были в отношениях с 2006 по 2011 Сиенна Миллер
Сиенна Миллер Sienna Miller
близкие подруги Джейми Дорнан
Джейми Дорнан Jamie Dornan
были в отношениях с 2003 по 2005
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