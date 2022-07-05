Кира Найтли - британская актриса, родилась 26 марта 1985 в Теддингтоне (Лондон, Англия), в семье актеров Уилла Найтли и Шерман Макдональд. Кира появилась на свет благодаря пари, заключенному между ее родителями, согласно которому если Шерман удастся продать свою первую пьесу, в их семье появится еще один ребенок. На тот момент у них был сын Калеб. Шерман выиграла это пари. Уже в возрасте трех лет Кира попросила родителей найти ей собственного агента, а родители пообещали осуществить ее желание, если девочка будет прилежно учиться. Будущая актриса со всей серьезностью и старательностью подходила к обучению, всегда была готова к уроку и поднимала руку. Она не только хотела, чтобы родители нашли ей агента, но и стремилась таким образом побороть врожденную дислексию (нарушение чтения и письма). В школьные каникулы Найтли подолгу занималась актерским мастерством.

Фильмы с Кирой Найтли

В шесть лет Кире все же нашли агента, а в семь состоялся ее дебют в фильме «Royal Celebration». К 11 годам у юной актрисы уже был опыт участия в мини-телесериалах и телешоу, показывающихся на европейских каналах, а также небольшие роли в лентах «Деревенское дело» (1994), «Невинная ложь» (1995), «Искатели сокровищ» (1996) и «Возвращение домой» (1998). Актрисе во многом помогло ее внешнее сходство с Натали Портман, которая сыграла Королеву Амидалу в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). В гриме Киру и Натали не могли отличить друг от друга даже их матери. Джордж Лукас пригласил Найтли на роль двойника Королевы — Сабе, а иногда на съемочной площадке девушке приходилось подменять и саму Портман. После выхода фильма эту подмену заметили лишь единицы внимательных зрителей и специалисты, а большая часть людей до сих пор уверена в том, что Натали Портман играла и Амидалу, и Сабе.

Первой значимой ролью для актрисы стала роль в сериале «Оливер Твист» (1999). В 2001 году Найтли исполнила небольшую роль Лары в телефильме «Доктор Живаго», где впервые снялась обнаженной. Главного персонажа Кира впервые сыграла в фильме «Дочь Робин Гуда: Принцесса воров» (2001).

Кира Найтли - «Играй как Бекхэм»

Однако настоящим прорывом в большое кино для актрисы стала главная роль в ленте «Играй как Бекхэм» (2002), где Найтли предстала в образе девочки-подростка Джульетты Пэкстон. Фильм собрал в мировом прокате 76 млн долларов, а к девушке пришла столь желанная популярность, ей начали постоянно поступать предложения о съемках. Ради карьеры Кире пришлось оставить учебу в колледже, где она изучала классику, английскую литературу и историю.

Кира Найтли - «Пираты Карибского моря»

В 2003 году Кира Найтли исполнила главную женскую роль в картине «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины». Ее партнерами по съемочной площадке стали такие знаменитости, как Джонни Депп и Орландо Блум. Эта роль прибавила актрисе популярности и приблизила ее к голливудской славе. Позже она сыграла еще в двух частях фильма: «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) и «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007).

В 2003 году помимо «Пиратов» на экраны вышла еще одна картина с участием Киры, трагикомедия «Реальная любовь», а в 2004 актриса исполнила роль Гвиневры в «Короле Артуре». В следующем году актрису можно было увидеть сразу в нескольких лентах. Она появилась в триллере «Пиджак», боевике «Домино», а также драме «Гордости и предубеждении», экранизации одноименного романа Джейн Остин. За роль Элизабет Беннет в «Гордости и предубеждении» Кира была номинирована на Оскар как лучшая актриса. В 2005 году Найтли признали самой сексуальной киноактрисой, она обошла Джулию Робертс, Анджелину Джоли и Мерлин Монро. Два года спустя издание The Daily Mail обвинило Киру в том, что она слишком худая и подает плохой пример своим фанатам. В прессе появилась история о том, как одна из поклонниц актрисы, пытаясь быть похожей на Киру, умерла от истощения. Кира подала в суд и выиграла дело, получив от газеты компенсацию за моральный ущерб. В том же году она появилась на экранах в фильме «Запретная любовь» (2007), сценарий к которому написала ее мама. Также в 2007 Кира стала лицом нового аромата компании Шанель «Коко мадемуазель». В 2010 году на экраны вышло сразу 4 ленты с участием актрисы: «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Телохранитель», «Не отпускай меня» и «Стив».

Кира Найтли - Анна Каренина

С тех пор актриса регулярно появлялась в нескольких фильмах за год, в главных и второстепенных ролях. Одна из ярких главных ролей актрисы – роль Анны Карениной в одноименном фильме, снятом по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Лента получила премии «Оскар» и BAFTA за «Лучший дизайн костюмов» и была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучшая музыка», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика». Саму Киру за роль Анны номинировали на Премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая женская роль».

Последние фильмы с участием актрисы: «Джек Райан: Теория хаоса» (2014), «Игра в имитацию» (2014), «Призрачная красота» (2016), на 2017-2018 запланированы несколько картин с ее участием.

Личная жизнь Киры Найтли

Романы Киры всегда были под пристальным вниманием журналистов. В 2003 году Найтли познакомилась с актером Джейми Дорнаном на съемочной площадке фильма «Пиджак», их отношения продлились 2 года.

В 2005 году у Киры закрутился роман с Рупертом Френдом. Пара встречалась довольно долго, но в декабре 2010 года объявила о разрыве отношений.

После этих отношений Найтли встретила музыканта группы Klaxons Джеймса Райтона. Пара сыграла тайную свадьбу весной 2013 в Провансе. На церемонии присутствовали только родные Киры и Джеймса. Супруги тщательно скрывали факт рождения дочери Эди до тех пор, пока папарацци не поймали их на прогулке по Манхэттену.