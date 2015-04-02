Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Нефть. Трейлер
Нефть. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 28 февраля 2008
Нефть
– Действие фильма происходит в конце 1920-х в Калифорнии и описывает взлет нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Плейнвью.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
аурырайущащйгйзд
2 апреля 2015, 12:51
а никто не знает, в питере где-нить показывают копию с субтитрами??
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
аурырайущащйгйзд
2 апреля 2015, 12:51
не, я бы еще раз сходил в кино, но нужно чтоб с титрами была копия
здоровенный на 2 с половиной часа фильм с дико аскетичной фактурой и тут, честно, очень охота слышать дэй-льюиса, дубляж не канает
а в 'авроре' кстати копия с браком, несколько бобин с фиолетовыми полосками через весь кадр
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.9
Нефть
драма, 2007, США
01:58
Маша и Медведи
трейлер
02:34
Аватар: Пламя и пепел
дублированный трейлер
02:04
Звонок. Последняя сессия
дублированный трейлер
01:45
Искупление
трейлер
00:40
Три богатыря и свет клином
тизер
02:01
Первый на Олимпе
трейлер
01:15
Нахимовцы. Янтарный берег
трейлер
01:42
Простая случайность
дублированный трейлер
01:32
Сердцеед
трейлер
02:38
Мир в огне
дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
здоровенный на 2 с половиной часа фильм с дико аскетичной фактурой и тут, честно, очень охота слышать дэй-льюиса, дубляж не канает
а в 'авроре' кстати копия с браком, несколько бобин с фиолетовыми полосками через весь кадр
Авторизация по e-mail