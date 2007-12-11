James Farmer Jr. В Техасе линчуют негров. Мы с товарищами видели, как человека повесили за шею и подожгли. Мы проезжали сквозь толпу линчевателей, прижимая лица к полу. Я смотрел на своих товарищей. Видел страх в их глазах и, что хуже — стыд. В чем же была вина этого негра, что его повесили без суда в темном, затуманенном лесу? Был ли он вором? Убийцей? Или просто негром? Был ли он батраком? Священником? Ждали ли его дети дома? И кто мы такие, чтобы просто лежать и ничего не делать? Неважно, что он сделал — преступниками были линчеватели. Но закон ничего не делал. Просто заставлял нас задумываться: «Почему?» Мой оппонент говорит, что ничто, что подрывает верховенство закона, не может быть моральным. Но в южных штатах Джима Кроу закона нет. Если неграм отказывают в жилье. Если их не пускают в школы и больницы. Если их линчуют. Святой Августин сказал: «Несправедливый закон — не закон вовсе». Это значит, что я имею право и даже обязан сопротивляться. Насилием или гражданским неповиновением. Молитесь, чтобы я выбрал второе.