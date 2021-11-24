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Кейси Аффлек

Casey Affleck
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек Casey Affleck
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Дата рождения
12 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Бен Аффлек
Бен Аффлек
брат Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
лучшие друзья
Биография Кейси Аффлека

Кейси Аффлек – американский актер кино и телевидения, а также режиссер и сценарист, младший брат знаменитого голливудского актера и режиссера Бена Аффлека. Кейси родился 12 августа 1975 в семье учительницы Крис Болдт и Тимоти Байерса Аффлека, который попробовал себя в самых разных сферах: был социальным работником, фармацевтом, механиком и даже актером на сцене Театральной Компании Бостона. Когда младшему Аффлеку было 9, родители развелись, и мать взяла воспитание сыновей на себя. Именно она привила братьям Аффлекам любовь к актерскому мастерству: водила их в театр, устраивала дома спектакли и часто устраивала мероприятия в своем новом доме в Кембридже для местной богемы, на которых обзаводилась полезными знакомствами. Благодаря связям матери братья Аффлек уже с ранних лет стали получать небольшие роли в рекламе и массовках. В 1998 году Кейси досталась эпизодическая роль в артхаусном фильме «Лимонное небо». Будущий актер учился в Университете Джорджа Вашингтона, а позже перевелся в Нью-Йоркский Университет Колумбии, где изучал физику, астрономию и западную философию, однако так его и не закончил, так как предпочел науке карьеру актера. Его путь в мир кино начался с незначительных ролей в телесериалах.

Фильмы с Кейси Аффлеком

В 1987 году Кейси Аффлек переехал в Лос-Анджелес, где уже несколько лет его старший брат Бен и его лучший друг Мэтт Дэймон вместе снимали жилье. Младший Аффлек поселился в их квартире и начал ходить на различные кинопробы. В 1995 состоялось первое появление Кейси в большом кино в черной комедии Гаса Ван Сента «Умереть во имя», где актер исполнил роль подростка-социопата. В картине также снимались Хоакин Феникс и Николь Кидман.

Следующей яркой картиной в фильмографии Кейси Аффлека стала криминальная комедия «Одиннадцать друзей Оушена», где также сыграл его старший брат. Позже актер появился в сиквелах ленты: «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007). Прорывом в актерской карьере Кейси стала главная роль в детективном фильме брата «Прощай, детка, прощай» (2007), экранизации одноименного романа американского писателя Денниса Лихейнагде, рассказывающий о том, как частные детективы пытались найти пропавшую девочку. В фильме также снимались Мишель Монахэн и Морган Фримен. Лента является режиссерский дебютом Бена Аффлека.

Кейси Аффлек - «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»

Самой яркой работой Кейси Аффлека считается роль в биографическом вестерне «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» по мотивам одноименного исторического романа Рона Хансена. Партнерами Аффлека по съемочной площадке стали Брэд Питт и Сэм Рокуэлл. Премьерный показ картины состоялся в 2007 году на Венецианском кинофестивале. В том же году актер получил приз Голливудского кинофестиваля в номинации «Прорыв года», премию Prism, а также номинации на «Оскар», «Золотой Глобус» и другие премии за лучшую мужскую роль второго плана.

В 2010 году Кейси  Аффлек перевоплотился в серийного убийцу в фильме «Убийца внутри меня», где также снимались Джессика Альба и Кейт Хадсон. Он также принимал участие в таких проектах, как «Как украсть небоскреб» (2011), «Из пекла» (2013) И «Интерстеллар» (2014).

Кейси Аффлек – «Манчестер у моря»

В 2016 году Кейси исполнил главную мужскую роль в  драме Кеннета Лонергана «Манчестер у моря», за которую был награжден был награжден Золотым глобусом, Премией BAFTA и Оскаром. Фильм рассказывает о Ли Чандлере, который из-за трагического прошлого покинул родной городок и переехал в Бостон, где устроился на работу слесарем. Спустя годы, он возвращается домой в Манчестер у моря так как погиб его старший брат. Теперь Ли назначен официальным опекуном своего племянника, поэтому ему приходится остаться в городе на какое-то время. К тому же, помимо него, некому организовать похороны. Но от призраков прошлого никуда не скрыться, и раны героя обнажаются вновь.

Личная жизнь Кейси Аффлека

3 июня 2006 года младший Аффлек после шести лет отношений женился на Саммер Феникс, сестре актеров Ривера Феникса и Хоакина Феникса. Именно Хоакин, с которым актер вместе снимался еще в начале своей карьеры, познакомил того с его будущей супругой. В этом браке родились двое сыновей: Индиана Август и Аттикус. В марте 2016 года стало известно о разводе Кейси и Саммер, причина для прессы осталась неизвестной. Бывшие супруги пытаются оставаться хорошими друзьями ради своих детей.

Интересные факты о Кейси Аффлеке

- Кейси Аффлек и Хоакин Феникс - лучшие друзья. Кейсы был женат на сестре Хоакина Саммер.

- Он представляет организацию PETA и не ест продукты животного происхождения

Фильмография Кейси Аффлека
Он тебя не отпустит
Он тебя не отпустит
драма, мистика, триллер 2021, США
4.0
Мир грядущий
Мир грядущий
драма 2020, США
6.0
Друзья навсегда
Друзья навсегда
драма 2019, США
7.0
Старик и ружьё
Старик и ружьё
драма, комедия, криминал 2018, США
6.0
Свет моей жизни
Свет моей жизни
драма 2018, США
6.0
История призрака
История призрака
драма 2017, США
6.0
И грянул шторм
И грянул шторм
драма, триллер 2016, США
7.0
Манчестер у моря
Манчестер у моря
драма 2016, США
7.0
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Фотографии Кейси Аффлека Все фотографии
Кейси Аффлек Кейси Аффлек Кейси Аффлек Кейси Аффлек
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Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн и Эмили Бичем сыграют в научно-фантастическом триллере о полете к Сатурну Постановкой займется автор «Плана побега» и «1408» Микаэль Хофстрем.
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24 ноября 2021 10:45
Кейси Аффлек, Зои Дешанель и Уолтон Гоггинс возглавили каст музыкальной драмы Dreamin’ Wild В основу сюжета ляжет реальная история братьев-музыкантов, которые внезапно стали популярны через 30 лет после публикации их альбома.
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1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
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Бен Аффлек
Бен Аффлек Ben Affleck
брат Хоакин Феникс
Хоакин Феникс Joaquin Phoenix
лучшие друзья
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