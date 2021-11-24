Кейси Аффлек – американский актер кино и телевидения, а также режиссер и сценарист, младший брат знаменитого голливудского актера и режиссера Бена Аффлека. Кейси родился 12 августа 1975 в семье учительницы Крис Болдт и Тимоти Байерса Аффлека, который попробовал себя в самых разных сферах: был социальным работником, фармацевтом, механиком и даже актером на сцене Театральной Компании Бостона. Когда младшему Аффлеку было 9, родители развелись, и мать взяла воспитание сыновей на себя. Именно она привила братьям Аффлекам любовь к актерскому мастерству: водила их в театр, устраивала дома спектакли и часто устраивала мероприятия в своем новом доме в Кембридже для местной богемы, на которых обзаводилась полезными знакомствами. Благодаря связям матери братья Аффлек уже с ранних лет стали получать небольшие роли в рекламе и массовках. В 1998 году Кейси досталась эпизодическая роль в артхаусном фильме «Лимонное небо». Будущий актер учился в Университете Джорджа Вашингтона, а позже перевелся в Нью-Йоркский Университет Колумбии, где изучал физику, астрономию и западную философию, однако так его и не закончил, так как предпочел науке карьеру актера. Его путь в мир кино начался с незначительных ролей в телесериалах.

Фильмы с Кейси Аффлеком

В 1987 году Кейси Аффлек переехал в Лос-Анджелес, где уже несколько лет его старший брат Бен и его лучший друг Мэтт Дэймон вместе снимали жилье. Младший Аффлек поселился в их квартире и начал ходить на различные кинопробы. В 1995 состоялось первое появление Кейси в большом кино в черной комедии Гаса Ван Сента «Умереть во имя», где актер исполнил роль подростка-социопата. В картине также снимались Хоакин Феникс и Николь Кидман.

Следующей яркой картиной в фильмографии Кейси Аффлека стала криминальная комедия «Одиннадцать друзей Оушена», где также сыграл его старший брат. Позже актер появился в сиквелах ленты: «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007). Прорывом в актерской карьере Кейси стала главная роль в детективном фильме брата «Прощай, детка, прощай» (2007), экранизации одноименного романа американского писателя Денниса Лихейнагде, рассказывающий о том, как частные детективы пытались найти пропавшую девочку. В фильме также снимались Мишель Монахэн и Морган Фримен. Лента является режиссерский дебютом Бена Аффлека.

Кейси Аффлек - «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»

Самой яркой работой Кейси Аффлека считается роль в биографическом вестерне «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» по мотивам одноименного исторического романа Рона Хансена. Партнерами Аффлека по съемочной площадке стали Брэд Питт и Сэм Рокуэлл. Премьерный показ картины состоялся в 2007 году на Венецианском кинофестивале. В том же году актер получил приз Голливудского кинофестиваля в номинации «Прорыв года», премию Prism, а также номинации на «Оскар», «Золотой Глобус» и другие премии за лучшую мужскую роль второго плана.

В 2010 году Кейси Аффлек перевоплотился в серийного убийцу в фильме «Убийца внутри меня», где также снимались Джессика Альба и Кейт Хадсон. Он также принимал участие в таких проектах, как «Как украсть небоскреб» (2011), «Из пекла» (2013) И «Интерстеллар» (2014).

Кейси Аффлек – «Манчестер у моря»

В 2016 году Кейси исполнил главную мужскую роль в драме Кеннета Лонергана «Манчестер у моря», за которую был награжден был награжден Золотым глобусом, Премией BAFTA и Оскаром. Фильм рассказывает о Ли Чандлере, который из-за трагического прошлого покинул родной городок и переехал в Бостон, где устроился на работу слесарем. Спустя годы, он возвращается домой в Манчестер у моря так как погиб его старший брат. Теперь Ли назначен официальным опекуном своего племянника, поэтому ему приходится остаться в городе на какое-то время. К тому же, помимо него, некому организовать похороны. Но от призраков прошлого никуда не скрыться, и раны героя обнажаются вновь.

Личная жизнь Кейси Аффлека

3 июня 2006 года младший Аффлек после шести лет отношений женился на Саммер Феникс, сестре актеров Ривера Феникса и Хоакина Феникса. Именно Хоакин, с которым актер вместе снимался еще в начале своей карьеры, познакомил того с его будущей супругой. В этом браке родились двое сыновей: Индиана Август и Аттикус. В марте 2016 года стало известно о разводе Кейси и Саммер, причина для прессы осталась неизвестной. Бывшие супруги пытаются оставаться хорошими друзьями ради своих детей.