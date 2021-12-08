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Джо Райт
Джо Райт
Joe Wright
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Джо Райт
Joe Wright
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Дата рождения
25 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер
Личные связи
Розамунд Пайк
были в отношениях с 2004 по 2008
Биография Джо Райт
Режиссер, подюсер. Родился 25 августа 1972 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джо Райт
Сирано
драма, мюзикл
2022, США
6.0
Женщина в окне
детектив, триллер
2021, США
6.0
Темные времена
драма, военный, исторический
2017, Великобритания
7.0
Пэн: Путешествие в Нетландию
семейный, комедия, фэнтези, приключения
2015, США
6.0
Анна Каренина
драма
2012, Великобритания
7.0
Ханна. Совершенное оружие
драма
2011, США / Великобритания / Германия
7.0
Помощники
ужасы
2011, США
3.0
Солист
биография, драма, мюзикл
2009, США / Великобритания / Франция
6.0
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Звезда предстоящего мюзикла «Сирано» Хейли Беннетт будет героически спасать цыплят в фильме «Выводок»
Таким образом ее героиня будет бороться с душевной травмой после выкидыша.
Написать
8 декабря 2021 16:51
Видео: Питер Динклэйдж вживую исполняет песню из мюзикла «Сирано»
По мнению звезды «Игры престолов», главное — петь с душой.
Написать
3 декабря 2021 14:53
Питер Динклэйдж пишет любовные письма от лица другого мужчины в трейлере музыкальной драмы «Сирано»
Постановкой ленты занимался автор «Темных времен» и «Гордости и предубеждения».
Написать
7 октября 2021 10:11
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Розамунд Пайк
Rosamund Pike
были в отношениях с 2004 по 2008
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