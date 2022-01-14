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Анна Фрил
Анна Фрил
Anna Friel
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Анна Фрил
Anna Friel
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Дата рождения
12 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Рочдейл, Англия, Великобритания
Рост
165 см
Биография Анны Фрил
Родилась 12 июля 1976 года. Рочдейл, Англия, Великобритания.
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Фильмография Анны Фрил
Рыжим тут не место
триллер, драма
2017, Ирландия / Канада
5.0
Мастер очистки
комедия, драма, фэнтези
2016, Канада / США
5.0
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
драма, криминал, мистика
2016, Ирландия / Франция
5.0
Легкие деньги
триллер, драма
2014, США
6.0
Властелин любви
драма, комедия
2013, Великобритания / США
7.0
Области тьмы
триллер
2011, США
8.0
Неверленд
приключения, фэнтези
2011, США
6.0
Телохранитель
мелодрама, криминал
2010, США / Великобритания
7.0
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Премьера сериала о кантри-музыке «Монарх» со Сьюзен Сарандон перенесена на осень
Fox планировали представить проект уже в конце этого месяца.
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14 января 2022 16:08
Сериал о кантри-музыке «Монарх» со Сьюзен Сарандон обрел нового шоураннера
На дату премьеры это никак не повлияло.
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24 ноября 2021 16:32
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Музыкальную драму выпустят на FX в начале следующего года.
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28 октября 2021 17:04
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