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Джули Кристи
Джули Кристи
Julie Christie
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Джули Кристи
Julie Christie
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Дата рождения
14 апреля 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Джули Кристи
Родилась 14 апреля 1941 года. В Индии.
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Фильмография Джули Кристи
Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези
2011, США
7.0
1939
мелодрама, военный, драма, исторический, триллер
2009, Великобритания
6.0
Вдали от нее
драма, мелодрама
2006, Канада
6.0
Тайная жизнь слов
драма
2005, Испания
7.0
Волшебная страна
биография, семейный, драма
2004, Великобритания / США
7.0
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
На закате
драма, мелодрама, комедия
1997, США
6.0
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