Содержание:

Джон Си Райли – Фильмы

Джон Си Райли – Биография

- Джон Си Райли – «Банды Нью-Йорка» 2002

- Джон Си Райли – «История одного вампира»

- Джон Си Райли – «Ральф»

- Джон Си Райли – «Стражи Галактики»

Джон Си Райли и Уилл Феррелл

Джон Си Райли – Личная жизнь

Джон Си Райли – Фильмы

Джон Кристофер Райли – один из тех актёров, которых знают не по имени, но по исполненным ролям. Известный американский драматический и комедийный актёр сыграл в таких картинах как «Чикаго», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Ночи в стиле буги» и «Стражи Галактики».

Джон Си Райли – Биография

Джон Си Райли родился 24 мая 1965 года в Чикаго. Его отец имел ирландско-шотландские корни, а мать была из Литвы. Джон Си Райли учился в католической школе для мальчиков «Brother Rice High School». Однажды он увязался за другом на занятие по актёрскому мастерству, где влюбился в театр и начал выступать в возрасте восьми лет. К тому же уроки позволяли ходить в католическую школу для девочек на репетиции. После школы Джон Си Райли прошел обучение драматическому искусству и стал частью труппы знаменитого чикагского театра Степпенвулф.

В 1988 году кассета с записью выступления Джона попала в руки режиссёра Брайана ДеПальмы, который искал актёров в свою картину «Военные потери». Через месяц Джону предложили отправиться на съёмки в Таиланд. Главную роль в фильме сыграл Шон Пенн, с которым Джон Си Райли работал на своих следующих двух проектах: картинах «Мы не ангелы» и «Состояние исступления».

В последовавшие годы фильмография Джона Си Райли пополнилась такими картинами как «Что гложет Гилберта Грейпа?», «Тонкая красная линия», «Долорес Клейборн». В начале 2000-х актёр плотно работал с начинающим Полом Томасом Андерсоном и сыграл в трёх первых картинах режиссёра: «Роковая восьмёрка», «Ночи в стиле буги» и «Магнолия».

Джон Си Райли – «Банды Нью-Йорка» 2002

В историческом фильме Мартина Скорсезе о событиях времён Гражданской войны в США (1861-1865 гг) «Банды Нью-Йорка» Райли исполнил роль продажного констебля Хэппи Джека Мюлрэни. Несмотря на звёздный актёрский состав во главе с Дэниелем Дэй-Льюисом и Леонардо Ди Каприо, картина не выиграла «Оскар» ни в одной из 9 номинаций.

В этом же году Джону Си Райли покорилось уникальное достижение - он сыграл сразу в трёх фильмах, номинированных на тот момент на «Оскар». В «Чикаго» он мастерски воплотил образ Амоса Харта, доверчивого мужа героини Рене Зеллвегер. За эту роль, в которой по словам критика Роджера Эберта Райли «удалась жалкая и искренняя наивность», актёра номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. В драме Стивена Долдри «Часы» Джон Си Райли сыграл роль мужа героини Джулианы Мур.

Джон Си Райли – «История одного вампира»

Коллегами Джона Си Райли по съёмочной площадке становились звёзды первой величины. Так, в биографической ленте Мартина Скорсезе 2004 года «Авиатор» о жизни Говарда Хьюза Джон Си Райли работал с Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт.

В 2009 году Джон Си Райли сыграл в картине Пола Вайца «История одного вампира». По сюжету подросток Даррен Шэн (в исполнении Криса Дж. Келли) со своим другом Стивом (Джош Хатчерсон) попадает в подмастерья к хозяину цирка – вампиру. Фильм основан на серии английских романов для детей «Саги Даррена Шэна».

Джон Си Райли – «Ральф»

Джон Си Райли также занимается озвучкой мультфильмов, Так, его голосом говорит громила Ральф из одноимённого мультфильма компании «Disney». В 2018 году вышло продолжение анимационного фильма «Ральф против интернета», где партнёрами Джона Си Райли стали комик Сара Сильверман, Галь Гадот и Тараджи П. Хенсон.

Джон Си Райли – «Стражи Галактики»

В 2014 году Джон Си Райли присоединился к вселенной Marvel, сыграв в фильме «Стражи Галактики» роль главы полицейского подразделения планеты Ксандар Романна Дея. По оригинальному комиксу, Романн Дей был Верховным Новой, председателем Nova Corps, и сражался с Зорром, злодеем, уничтожившим практически всех жителей планеты.

Джон Си Райли и Уилл Феррелл

Джон Си Райли является лучшим другом Уилла Феррелла. Актёры снялись вместе в таких фильмах как «Сводные братья», «Телеведущий: И снова здравствуйте», «Холмс & Ватсон».

Джон Си Райли – Личная жизнь

В 1989 году на съёмках фильма «Военные потери» познакомился с тогдашней ассистенткой Шона Пенна Эллисон Дики. В 1992 году они поженились. Пара воспитывает двоих сыновей 1998 и 2001 годов рождения.