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Джон Си Райли

John C. Reilly
Джон Си Райли
Джон Си Райли John C. Reilly
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Дата рождения
24 мая 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
187 см
Личные связи
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
лучшие друзья
Биография Джона Си Райли

Содержание:

Джон Си Райли – Фильмы
Джон Си Райли – Биография
 - Джон Си Райли – «Банды Нью-Йорка» 2002
 - Джон Си Райли – «История одного вампира»
 - Джон Си Райли – «Ральф»
 - Джон Си Райли – «Стражи Галактики»
Джон Си Райли и Уилл Феррелл
Джон Си Райли – Личная жизнь

Джон Си Райли – Фильмы

Джон Кристофер Райли – один из тех актёров, которых знают не по имени, но по исполненным ролям. Известный американский драматический и комедийный актёр сыграл в таких картинах как «Чикаго», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Ночи в стиле буги» и «Стражи Галактики».

Джон Си Райли – Биография

Джон Си Райли родился 24 мая 1965 года в Чикаго. Его отец имел ирландско-шотландские корни, а мать была из Литвы. Джон Си Райли учился в католической школе для мальчиков «Brother Rice High School». Однажды он увязался за другом на занятие по актёрскому мастерству, где влюбился в театр и начал выступать в возрасте восьми лет. К тому же уроки позволяли ходить в католическую школу для девочек на репетиции. После школы Джон Си Райли прошел обучение драматическому искусству и стал частью труппы знаменитого чикагского театра Степпенвулф.

В 1988 году кассета с записью выступления Джона попала в руки режиссёра Брайана ДеПальмы, который искал актёров в свою картину «Военные потери». Через месяц Джону предложили отправиться на съёмки в Таиланд. Главную роль в фильме сыграл Шон Пенн, с которым Джон Си Райли работал на своих следующих двух проектах: картинах «Мы не ангелы» и «Состояние исступления».

В последовавшие годы фильмография Джона Си Райли пополнилась такими картинами как «Что гложет Гилберта Грейпа?», «Тонкая красная линия», «Долорес Клейборн». В начале 2000-х актёр плотно работал с начинающим Полом Томасом Андерсоном и сыграл в трёх первых картинах режиссёра: «Роковая восьмёрка», «Ночи в стиле буги» и «Магнолия».

Джон Си Райли – «Банды Нью-Йорка» 2002

В историческом фильме Мартина Скорсезе о событиях времён Гражданской войны в США (1861-1865 гг) «Банды Нью-Йорка» Райли исполнил роль продажного констебля Хэппи Джека Мюлрэни. Несмотря на звёздный актёрский состав во главе с Дэниелем Дэй-Льюисом и Леонардо Ди Каприо, картина не выиграла «Оскар» ни в одной из 9 номинаций.

В этом же году Джону Си Райли покорилось уникальное достижение - он сыграл сразу в трёх фильмах, номинированных на тот момент на «Оскар». В «Чикаго» он мастерски воплотил образ Амоса Харта, доверчивого мужа героини Рене Зеллвегер. За эту роль, в которой по словам критика Роджера Эберта Райли «удалась жалкая и искренняя наивность», актёра номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. В драме Стивена Долдри «Часы» Джон Си Райли сыграл роль мужа героини Джулианы Мур.

Джон Си Райли – «История одного вампира»

Коллегами Джона Си Райли по съёмочной площадке становились звёзды первой величины. Так, в биографической ленте Мартина Скорсезе 2004 года «Авиатор» о жизни Говарда Хьюза Джон Си Райли работал с Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт.

В 2009 году Джон Си Райли сыграл в картине Пола Вайца «История одного вампира». По сюжету подросток Даррен Шэн (в исполнении Криса Дж. Келли) со своим другом Стивом (Джош Хатчерсон) попадает в подмастерья к хозяину цирка – вампиру. Фильм основан на серии английских романов для детей «Саги Даррена Шэна».  

Джон Си Райли – «Ральф»

Джон Си Райли также занимается озвучкой мультфильмов, Так, его голосом говорит громила Ральф из одноимённого мультфильма компании «Disney». В 2018 году вышло продолжение анимационного фильма «Ральф против интернета», где партнёрами Джона Си Райли стали комик Сара Сильверман, Галь Гадот и Тараджи П. Хенсон.

Джон Си Райли – «Стражи Галактики»

В 2014 году Джон Си Райли присоединился к вселенной Marvel, сыграв в фильме «Стражи Галактики» роль главы полицейского подразделения планеты Ксандар Романна Дея. По оригинальному комиксу, Романн Дей был Верховным Новой, председателем Nova Corps, и сражался с Зорром, злодеем, уничтожившим практически всех жителей планеты.

Джон Си Райли и Уилл Феррелл

Джон Си Райли является лучшим другом Уилла Феррелла. Актёры снялись вместе в таких фильмах как «Сводные братья», «Телеведущий: И снова здравствуйте», «Холмс & Ватсон».

Джон Си Райли – Личная жизнь

В 1989 году на съёмках фильма «Военные потери» познакомился с тогдашней ассистенткой Шона Пенна Эллисон Дики. В 1992 году они поженились. Пара воспитывает двоих сыновей 1998 и 2001 годов рождения.

Интересные факты о Джоне Си Райли
  • В апреле 2004 года покинул съёмки «Мандерлея» в знак протеста против убийства осла на съёмочной площадке.
  • Входил в жюри кинофестиваля «Сандэнс» в 2005 году.
  • Под псевдонимом «Саскватч» играет на ударных в сатирической рок-группе Tenacious D.
  • Джон Си Райли является большим фанатом бейсбольной команды «Chicago White Soсks».
Фильмография Джона Си Райли
Холмс & Ватсон
Холмс & Ватсон
детектив, комедия, приключения 2019, США
3.0
Ральф против интернета
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.0
Стэн и Олли
Стэн и Олли
драма, комедия, биография 2018, Великобритания / Канада / США
7.0
Братья Систерс
Братья Систерс
вестерн, комедия 2018, Франция / Испания / США / Румыния
5.0
Малые часы
Малые часы
комедия 2017, Канада / США
5.0
Конг: Остров черепа
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Зверопой
Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.0
Лобстер
Лобстер
фантастика, мелодрама, триллер 2015, Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
5.0
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Джон Си Райли Джон Си Райли Джон Си Райли Джон Си Райли
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HBO представил трейлер сериала «Время победы: Расцвет династии Лейкерс» Премьера шоу с участием Джона Си Райли и Эдриана Броуди состоится уже в марте.
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14 февраля 2022 10:49
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11 февраля 2022 12:44
Лука Гуаданьино снял 40-минутный рекламный фильм для Zara c Джоном Си Райли в роли Санта-Клауса Полная версия ленты доступна на YouTube-канале Zara абсолютно бесплатно.
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15 декабря 2021 16:22
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Уилл Феррелл
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