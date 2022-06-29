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Вигго Мортенсен

Viggo Mortensen
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен Viggo Mortensen
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Дата рождения
20 октября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Вигго Мортенсена

Содержание:

Вигго Мортенсен в молодости
 - Вигго Мортенсен – «Солдат Джейн»
 - Вигго Мортенсен – «Властелин колец»
 - Вигго Мортенсен – «Порок на экспорт»
 - «Дорога» – Вигго Мортенсен
 - Вигго Мортенсен – «Капитан Фантастик»
 - Вигго Мортенсен – «Зелёная книга»
Вигго Мортенсен – Личная жизнь
Вигго Мортенсен – гей?

Вигго Мортенсен – американский актёр датского происхождения. Всемирно известен в качестве исполнителя роли Арагорна в трилогии «Властелин колец» по произведениям Р.Р. Толкина. Дважды номинировался на премию «Оскар» за фильмы «Порок на экспорт» и «Капитан Фантастик», а также на «Золотой глобус» за роли в картинах «Опасный метод» и «Зелёная книга».

Вигго Мортенсен в молодости

Вигго Петер Мортенсен-младший родился 20 октября 1958 года в Нью-Йорке в семье датчанина и американки. Через пару лет семья переехала в Южную Америку, Вигго ходил в аргентинскую школу и выучил испанский, что помогло в дальнейшей актёрской карьере (например, в фильмах «Капитан Алатристе» и «Идальго»).

В 1969 году его родители развелись, мать с детьми вернулась в Нью-Йорк. Там Вигго закончил университет по специальности «Политология», после чего отправился в путешествие по Европе. Живя в Англии, Испании и Дании, он перебивался случайными заработками. Вскоре, набравшись жизненного опыта, Вигго Мортенсен решил стать актёром и вернулся в США.

После обучения в студии Уоррена Роберстона Мортенсен дебютировал на Бродвее. Первым режиссёром, в картине которого сыграл Вигго, стал Вуди Аллен. Вот только в финальный монтаж «Пурпурной розы Каира», фильма 1985 года о событиях «Великой депрессии» с Миа Фэрроу в главной роли, кадры с Мортенсеном не попали.

На экране зрители увидели Мортенсена впервые в тот же год. В криминальном триллере Питера Уира «Свидетель» с Харрисоном Фордом в главной роли Вигго сыграл эпизодическую роль амиша. Фильм получил 8 номинаций на «Оскар», завоевав две награды.

Следующий десяток лет Вигго Мортенсен играл в основном эпизодические и второстепенные роли как на телеэкране («Полиция Майами: Отдел нравов»), так и в кино. Вигго исполняет в основном роли отрицательных персонажей: бывшего преступника и ветерана Вьетнама в картине Шона Пенна «Индеец-беглец» (1991 г.), мелкого мафиози у Брайана де Пальмы в «Пути Карлито» (1993 г.) – роль Карлито досталась Аль Пачино. Кульминацией «тёмной стороны» стало воплощение Люцифера в фильме «Пророчество» (1995 г.).

Вигго Мортенсен – «Солдат Джейн»

В 1997 году Мортенсену досталась роль главного антагониста в фильме Ридли Скотта «Солдат Джейн». Его персонаж – безжалостный солдафон с садистскими наклонностями старшина «Чиф» Аргайл, муштрующий будущих «морских котиков», в числе которых главная героиня, борец за равноправие женщин и суперпатриот Джордан «Джейн» О’Нил в исполнении Деми Мур. Чтобы максимально вжиться в роль, Мортенсен наблюдал за подготовкой реального спецназа ВМС США на базе в Калифорнии.

Противостояние персонажей двух актёров принесло им номинацию на MTV Movie Awards в категории «Лучший бой», однако в целом картина оказалась провальной: сборы в 48 миллионов долларов не покрыли 50-миллионного бюджета, а Деми Мур уверенно взяла «Золотую малину».

Вигго Мортенсен – «Властелин колец»

Настоящим прорывом в карьере Вигго Мортенсена стала роль Арагорна, наследника трона Гондора, в эпической трилогии режиссёра Питера Джексона «Властелин колец». Буквально за два дня до начала съёмок в октябре 1999 года Мортенсена по телефону пригласили к участию в проекте. Предыдущий кандидат, Стюарт Таунсенд, был забракован как «слишком молодой». Сорокаоднолетний Мортенсен сомневался, так как не хотел надолго отлучаться от сына, а съёмки всех трёх фильмов проходили в Новой Зеландии, да к тому же Толкина Вигго не читал. Однако сын Генри, большой фанат фэнтези убедил отца сыграть Арагорна, а впоследствии и сам сыграл в эпизодах второго и третьего фильмов.

В итоге, трилогия стала звёздным часом Вигго Мортенсена. На съёмках он самостоятельно исполнил множество трюков, исполнил вошедшую в третий фильм песню, а также заслужил репутацию «абсолютно безбашенного» и комплимент от легендарного фехтовальщика Боба Андерсона за самое быстрое освоение техники боя на мечах.

Фильмы были положительно приняты критиками и выиграли 17 премий «Оскар» из 30 номинаций. Заключительный фильм трилогии, «Возвращение короля», получил все 11 «Оскаров», на которые был номинирован. В прокате трилогия собрала более 2 миллиардов долларов.

Вигго Мортенсен – «Порок на экспорт»

После первого опыта работы с канадским режиссёром Дэвидом Кроненбергом в фильме «Оправданная жестокость» (2005 г.) Мортенсен согласился на роль русского киллера Николая Лужина в криминальной драме «Порок на экспорт».

Для того, чтобы вжиться в образ, Мортенсен в одиночку совершил трёхмесячное путешествие по России, побывав в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Также Вигго прочитал несколько книг о криминальном мире России и посмотрел фильм «По прозвищу «Зверь». По части русского акцента его консультировал Олег Фёдоров, работавший ещё на съёмках «Сталкера» Тарковского.

Игра Мортенсена была восторженно принята критиками: он получил Премию британского независимого кино и номинировался на «Оскар».

«Дорога» – Вигго Мортенсен

В 2009 году Мортенсен сыграл одну из главных ролей в картине Джона Хиллкоута «Дорога», экранизации одноимённого романа Кормака Маккарти.

Действие фильма протекает в постапокалиптических декорациях и рассказывает историю выживания отца в исполнении Мортенсена и сына, роль которого сыграл Коди Смит-Макфи. Также примечательно появление в фильме Шарлиз Терон и то, что музыку к нему написал Ник Кейв.

Фильм был отмечен множеством номинаций, а сам Мортенсен получил Награду кинокритиков Юты.

Вигго Мортенсен – «Капитан Фантастик»

В 2016 году на экраны вышел малобюджетный фильм американского режиссёра Мэтта Росса «Капитан Фантастик» (режиссёр – Мэтт Росс). В нём Мортенсен исполнил роль отца шестерых детей, долгое время жившего с семьёй в глуши, но вынужденного вернуться к цивилизации и современному обществу.

Картина была тепло воспринята критиками и отмечена призами фестивалей в Каннах и Карловых Варах. Мортенсен за свою роль получил премию «Спутник».

Вигго Мортенсен – «Зелёная книга»

В 2018 году Мортенсен отметился яркой актёрской работой, за которую ему прочили множество наград, включая «Золотой глобус», стал фильм «Зелёная книга» Питера Фаррелли. Вигго исполнил роль быдловатого шофёра итальянского происхождения, везущего в тур на Юг США джазового пианиста афроамериканца в исполнении Махершала Али.

Вигго Мортенсен – Личная жизнь

У Мортенсена есть сын Генри, 1988 года рождения от певицы Иксен Червенки, с которой актёр состоял в браке с 1987 по 1997 годы. Познакомилась пара на съёмках комедии «Спасение» в 1986 г. Брак был недолгим, и пара распалась в 1991 году.

В 2006 году на съёмках исторической драмы «Капитан Алатристе» Мортенсен познакомился с испанской актрисой Ариадной Хиль, по сюжету игравшей любовницу главного героя. Роман завязался и в жизни. С тех пор они состоят в отношениях.

Вигго Мортенсен – гей?

Первые слухи о том, что актёр предположительно является гомосексуалистом, стали появляться после его блестящей роли в спектакле «Склонность» по одноименной пьесе о преследовании гомосексуалистов во времена Третьего Рейха. Партнёром по спектаклю был в частности известный своей нетрадиционной ориентацией Иэн Маккеллен.

В 2019 году Мортенсен дебютирует как режиссер с драмой «Falling», повествующей о гомосексуальных отношениях престарелого отца со своим сыном.

Интересные факты о Вигго Мортенсене

- Вигго Мортенсен очень любит лошадей. Он самостоятельно исполнял все трюки, связанные с верховой ездой, а также выкупил после сьёмок лошадей из «Властелина колец» и «Идальго».

- Мортенсен – большой фанат литературы. Его первый сборник стихов вышел ещё до дебюта в кино, а с 2001 году у него собственное издательство.

- В 1980-м году Вигго Мортенсен работал переводчиком шведской хоккейной сборной на Олимпиаде 1980 года в Москве.

Фильмография Вигго Мортенсена
Тринадцать жизней
Тринадцать жизней
драма 2022, США
0.0
Преступления будущего
Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
6.0
Падение
Падение
драма 2020, США
5.0
Зеленая книга
Зеленая книга
драма 2018, США
8.0
Капитан Фантастик
Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.0
Страна благоденствия
Страна благоденствия
драма 2014, Аргентина / Дания / Франция / Мексика / США / Германия / Бразилия / Нидерланды
6.0
Вдалеке от людей
Вдалеке от людей
драма 2014, Франция
8.0
Два лика января
Два лика января
триллер 2013, Великобритания / США / Франция
6.0
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