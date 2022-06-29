Содержание:

Вигго Мортенсен в молодости

- Вигго Мортенсен – «Солдат Джейн»

- Вигго Мортенсен – «Властелин колец»

- Вигго Мортенсен – «Порок на экспорт»

- «Дорога» – Вигго Мортенсен

- Вигго Мортенсен – «Капитан Фантастик»

- Вигго Мортенсен – «Зелёная книга»

Вигго Мортенсен – Личная жизнь

Вигго Мортенсен – гей?

Вигго Мортенсен – американский актёр датского происхождения. Всемирно известен в качестве исполнителя роли Арагорна в трилогии «Властелин колец» по произведениям Р.Р. Толкина. Дважды номинировался на премию «Оскар» за фильмы «Порок на экспорт» и «Капитан Фантастик», а также на «Золотой глобус» за роли в картинах «Опасный метод» и «Зелёная книга».

Вигго Мортенсен в молодости

Вигго Петер Мортенсен-младший родился 20 октября 1958 года в Нью-Йорке в семье датчанина и американки. Через пару лет семья переехала в Южную Америку, Вигго ходил в аргентинскую школу и выучил испанский, что помогло в дальнейшей актёрской карьере (например, в фильмах «Капитан Алатристе» и «Идальго»).

В 1969 году его родители развелись, мать с детьми вернулась в Нью-Йорк. Там Вигго закончил университет по специальности «Политология», после чего отправился в путешествие по Европе. Живя в Англии, Испании и Дании, он перебивался случайными заработками. Вскоре, набравшись жизненного опыта, Вигго Мортенсен решил стать актёром и вернулся в США.

После обучения в студии Уоррена Роберстона Мортенсен дебютировал на Бродвее. Первым режиссёром, в картине которого сыграл Вигго, стал Вуди Аллен. Вот только в финальный монтаж «Пурпурной розы Каира», фильма 1985 года о событиях «Великой депрессии» с Миа Фэрроу в главной роли, кадры с Мортенсеном не попали.

На экране зрители увидели Мортенсена впервые в тот же год. В криминальном триллере Питера Уира «Свидетель» с Харрисоном Фордом в главной роли Вигго сыграл эпизодическую роль амиша. Фильм получил 8 номинаций на «Оскар», завоевав две награды.

Следующий десяток лет Вигго Мортенсен играл в основном эпизодические и второстепенные роли как на телеэкране («Полиция Майами: Отдел нравов»), так и в кино. Вигго исполняет в основном роли отрицательных персонажей: бывшего преступника и ветерана Вьетнама в картине Шона Пенна «Индеец-беглец» (1991 г.), мелкого мафиози у Брайана де Пальмы в «Пути Карлито» (1993 г.) – роль Карлито досталась Аль Пачино. Кульминацией «тёмной стороны» стало воплощение Люцифера в фильме «Пророчество» (1995 г.).

Вигго Мортенсен – «Солдат Джейн»

В 1997 году Мортенсену досталась роль главного антагониста в фильме Ридли Скотта «Солдат Джейн». Его персонаж – безжалостный солдафон с садистскими наклонностями старшина «Чиф» Аргайл, муштрующий будущих «морских котиков», в числе которых главная героиня, борец за равноправие женщин и суперпатриот Джордан «Джейн» О’Нил в исполнении Деми Мур. Чтобы максимально вжиться в роль, Мортенсен наблюдал за подготовкой реального спецназа ВМС США на базе в Калифорнии.

Противостояние персонажей двух актёров принесло им номинацию на MTV Movie Awards в категории «Лучший бой», однако в целом картина оказалась провальной: сборы в 48 миллионов долларов не покрыли 50-миллионного бюджета, а Деми Мур уверенно взяла «Золотую малину».

Вигго Мортенсен – «Властелин колец»

Настоящим прорывом в карьере Вигго Мортенсена стала роль Арагорна, наследника трона Гондора, в эпической трилогии режиссёра Питера Джексона «Властелин колец». Буквально за два дня до начала съёмок в октябре 1999 года Мортенсена по телефону пригласили к участию в проекте. Предыдущий кандидат, Стюарт Таунсенд, был забракован как «слишком молодой». Сорокаоднолетний Мортенсен сомневался, так как не хотел надолго отлучаться от сына, а съёмки всех трёх фильмов проходили в Новой Зеландии, да к тому же Толкина Вигго не читал. Однако сын Генри, большой фанат фэнтези убедил отца сыграть Арагорна, а впоследствии и сам сыграл в эпизодах второго и третьего фильмов.

В итоге, трилогия стала звёздным часом Вигго Мортенсена. На съёмках он самостоятельно исполнил множество трюков, исполнил вошедшую в третий фильм песню, а также заслужил репутацию «абсолютно безбашенного» и комплимент от легендарного фехтовальщика Боба Андерсона за самое быстрое освоение техники боя на мечах.

Фильмы были положительно приняты критиками и выиграли 17 премий «Оскар» из 30 номинаций. Заключительный фильм трилогии, «Возвращение короля», получил все 11 «Оскаров», на которые был номинирован. В прокате трилогия собрала более 2 миллиардов долларов.

Вигго Мортенсен – «Порок на экспорт»

После первого опыта работы с канадским режиссёром Дэвидом Кроненбергом в фильме «Оправданная жестокость» (2005 г.) Мортенсен согласился на роль русского киллера Николая Лужина в криминальной драме «Порок на экспорт».

Для того, чтобы вжиться в образ, Мортенсен в одиночку совершил трёхмесячное путешествие по России, побывав в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Также Вигго прочитал несколько книг о криминальном мире России и посмотрел фильм «По прозвищу «Зверь». По части русского акцента его консультировал Олег Фёдоров, работавший ещё на съёмках «Сталкера» Тарковского.

Игра Мортенсена была восторженно принята критиками: он получил Премию британского независимого кино и номинировался на «Оскар».

«Дорога» – Вигго Мортенсен

В 2009 году Мортенсен сыграл одну из главных ролей в картине Джона Хиллкоута «Дорога», экранизации одноимённого романа Кормака Маккарти.

Действие фильма протекает в постапокалиптических декорациях и рассказывает историю выживания отца в исполнении Мортенсена и сына, роль которого сыграл Коди Смит-Макфи. Также примечательно появление в фильме Шарлиз Терон и то, что музыку к нему написал Ник Кейв.

Фильм был отмечен множеством номинаций, а сам Мортенсен получил Награду кинокритиков Юты.

Вигго Мортенсен – «Капитан Фантастик»

В 2016 году на экраны вышел малобюджетный фильм американского режиссёра Мэтта Росса «Капитан Фантастик» (режиссёр – Мэтт Росс). В нём Мортенсен исполнил роль отца шестерых детей, долгое время жившего с семьёй в глуши, но вынужденного вернуться к цивилизации и современному обществу.

Картина была тепло воспринята критиками и отмечена призами фестивалей в Каннах и Карловых Варах. Мортенсен за свою роль получил премию «Спутник».

Вигго Мортенсен – «Зелёная книга»

В 2018 году Мортенсен отметился яркой актёрской работой, за которую ему прочили множество наград, включая «Золотой глобус», стал фильм «Зелёная книга» Питера Фаррелли. Вигго исполнил роль быдловатого шофёра итальянского происхождения, везущего в тур на Юг США джазового пианиста афроамериканца в исполнении Махершала Али.

Вигго Мортенсен – Личная жизнь

У Мортенсена есть сын Генри, 1988 года рождения от певицы Иксен Червенки, с которой актёр состоял в браке с 1987 по 1997 годы. Познакомилась пара на съёмках комедии «Спасение» в 1986 г. Брак был недолгим, и пара распалась в 1991 году.

В 2006 году на съёмках исторической драмы «Капитан Алатристе» Мортенсен познакомился с испанской актрисой Ариадной Хиль, по сюжету игравшей любовницу главного героя. Роман завязался и в жизни. С тех пор они состоят в отношениях.

Вигго Мортенсен – гей?

Первые слухи о том, что актёр предположительно является гомосексуалистом, стали появляться после его блестящей роли в спектакле «Склонность» по одноименной пьесе о преследовании гомосексуалистов во времена Третьего Рейха. Партнёром по спектаклю был в частности известный своей нетрадиционной ориентацией Иэн Маккеллен.

В 2019 году Мортенсен дебютирует как режиссер с драмой «Falling», повествующей о гомосексуальных отношениях престарелого отца со своим сыном.