Содержание:

- Дензел Вашингтон – Фильмы

- «Тренировочный день» – Дензел Вашингтон

- «Гнев» – Дензел Вашингтон

- «Дежавю» – Дензел Вашингтон

- «Экипаж» – Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон – Личная жизнь

Американский актёр Дензел Вашингтон родился 28 декабря 1954 года в Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк. В семье, помимо Дензела, было также двое детей. Мальчик был назван в честь отца, бывшего священником, а его мать владела салоном красоты, в котором будущий актёр также подрабатывал в раннем возрасте. Когда мальчику было 14 лет, его родители развелись, и он отправился в военную академию, из которой позже перевёлся в обычную школу во Флориде. Окончив её, Дензел Вашингтон пошёл учиться в Фордхемский университет, где изучал медицину и биологию. Со временем он стал интересоваться журналистикой, и в 1977 получил степень бакалавра по этой специальности. В это же время он увлёкся театром. Дензел Вашингтон также обучался в консерватории в Сан-Франциско, однако, пробыв там всего год, вернулся в Нью-Йорк и стал сниматься на телевидении.



Дензел Вашингтон – Фильмы

В 1977 году выходит телевизионный фильм «Вильма», в одной из небольших ролей в котором появился Дензел Вашингтон. Список картин с его участием берёт начало именно с этой картины, однако первый успех ждёт актёра тремя годами позже. В прокат выходит комедия «Точная копия», в которой Дензел Вашингтон в главной роли выступал впервые. Примерно в это же время начинает выходить сериал «Сент-Элсвер», принёсший ему наибольшую известность.

Одним из главных прорывов в карьере для Дензела Вашингтона становится фильм «Клич свободы», вышедший в 1987 году. За роль активиста в этой картине актёр удостоился своей первой номинации на «Оскар». Затем последовали роли в таких известных проектах, как «Блюз о лучшей жизни», «Малкольм Икс», «Филадельфия», «Дело о великанах» и «Ураган».



«Тренировочный день» – Дензел Вашингтон

По-настоящему знаковым для Дензела Вашингтона является 2001 год. На экраны выходит фильм «Тренировочный день», в котором также сыграл Итан Хоук. Это история двух полицейских, которые работают в отделе по борьбе с наркотиками и оказываются втянутыми в непростое дело. За роль в этом фильме Дензел Вашингтон удостоился «Оскара», таким образом, став первым чернокожим актёром, получившим награду в номинации «Лучший актёр».



«Гнев» – Дензел Вашингтон

В 2004 выходит лента «Гнев» в главных ролях с Дензелем Вашингтоном, Микки Рурком и юной Дакотой Фаннинг. Фильм рассказывает трогательную историю о дружбе сурового телохранителя и девятилетней дочери влиятельного промышленника, которую впоследствии похищают. Картина получила высокие оценки критиков и является одной из самых известных с участием Дензеля Вашингтона.



«Дежавю» – Дензел Вашингтон

В 2006 году актёр вновь играет у режиссёра Тони Скотта в ленте «Дежавю». Сюжет вращается вокруг агента, получившего возможность путешествовать во времени, чтобы расследовать обстоятельства ужасного преступления.



«Экипаж» – Дензел Вашингтон

Следующим крупным проектом Дензеля Вашингтона становится фильм Роберта Земекиса «Экипаж». Картина рассказывает об ужасной авиакатастрофе, последствия которой удалось предотвратить опытному пилоту Уипу Вайтекеру. За роль в фильме актёр вновь удостоился номинации на «Оскар». После этого он также сыграл в ряде громких проектов, среди которых особенно выделяются «Великий уравнитель» и «Великолепная семёрка».



Дензел Вашингтон – Личная жизнь

В 1982 году Дензел Вашингтон женился на Паулетте Пирсон. У пары четверо детей: Джон Дэвид, Катя и двойняшки Оливия и Малкольм.