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Дензел Вашингтон

Denzel Washington
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон Denzel Washington
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Дата рождения
28 декабря 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дензела Вашингтона

Содержание:

- Дензел Вашингтон – Фильмы
  - «Тренировочный день» – Дензел Вашингтон
  - «Гнев» – Дензел Вашингтон
  - «Дежавю» – Дензел Вашингтон
  - «Экипаж» – Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон – Личная жизнь

Американский актёр Дензел Вашингтон родился 28 декабря 1954 года в Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк. В семье, помимо Дензела, было также двое детей. Мальчик был назван в честь отца, бывшего священником, а его мать владела салоном красоты, в котором будущий актёр также подрабатывал в раннем возрасте. Когда мальчику было 14 лет, его родители развелись, и он отправился в военную академию, из которой позже перевёлся в обычную школу во Флориде. Окончив её, Дензел Вашингтон пошёл учиться в Фордхемский университет, где изучал медицину и биологию. Со временем он стал интересоваться журналистикой, и в 1977 получил степень бакалавра по этой специальности. В это же время он увлёкся театром. Дензел Вашингтон также обучался в консерватории в Сан-Франциско, однако, пробыв там всего год, вернулся в Нью-Йорк и стал сниматься на телевидении.


Дензел Вашингтон – Фильмы

В 1977 году выходит телевизионный фильм «Вильма», в одной из небольших ролей в котором появился Дензел Вашингтон. Список картин с его участием берёт начало именно с этой картины, однако первый успех ждёт актёра тремя годами позже. В прокат выходит комедия «Точная копия», в которой Дензел Вашингтон в главной роли выступал впервые. Примерно в это же время начинает выходить сериал «Сент-Элсвер», принёсший ему наибольшую известность.

Одним из главных прорывов в карьере для Дензела Вашингтона становится фильм «Клич свободы», вышедший в 1987 году. За роль активиста в этой картине актёр удостоился своей первой номинации на «Оскар». Затем последовали роли в таких известных проектах, как «Блюз о лучшей жизни», «Малкольм Икс», «Филадельфия», «Дело о великанах» и «Ураган».


«Тренировочный день» – Дензел Вашингтон

По-настоящему знаковым для Дензела Вашингтона  является 2001 год. На экраны выходит фильм «Тренировочный день», в котором также сыграл Итан Хоук. Это история двух полицейских, которые работают в отделе по борьбе с наркотиками и оказываются втянутыми в непростое дело. За роль в этом фильме Дензел Вашингтон удостоился «Оскара», таким образом, став первым чернокожим актёром, получившим награду в номинации «Лучший актёр».


«Гнев» – Дензел Вашингтон

В 2004 выходит лента «Гнев» в главных ролях  с Дензелем Вашингтоном, Микки Рурком и юной Дакотой Фаннинг. Фильм рассказывает трогательную историю о дружбе сурового телохранителя и девятилетней дочери влиятельного промышленника, которую впоследствии похищают. Картина получила высокие оценки критиков и является одной из самых известных с участием Дензеля Вашингтона.


«Дежавю» – Дензел Вашингтон

В 2006 году актёр вновь играет у режиссёра Тони Скотта в ленте «Дежавю». Сюжет вращается вокруг агента, получившего возможность путешествовать во времени, чтобы расследовать обстоятельства ужасного преступления.


«Экипаж» – Дензел Вашингтон

Следующим крупным проектом Дензеля Вашингтона становится фильм Роберта Земекиса «Экипаж». Картина рассказывает об ужасной авиакатастрофе, последствия которой удалось предотвратить опытному пилоту Уипу Вайтекеру. За роль в фильме актёр вновь удостоился номинации на «Оскар». После этого он также сыграл в ряде громких проектов, среди которых особенно выделяются «Великий уравнитель» и «Великолепная семёрка».


Дензел Вашингтон – Личная жизнь

В 1982 году Дензел Вашингтон женился на Паулетте Пирсон. У пары четверо детей: Джон Дэвид, Катя и двойняшки Оливия и Малкольм.

Интересные факты о Дензеле Вашингтоне

- Дензел Вашингтон – истинный христианин. Он читает Библию каждый день и даже хотел стать проповедником.

- На выборах президента в 2008 и 2012 году Вашингтон публично поддерживал Барака Обаму.

- В 2008 году Дензел Вашингтон вошёл в число трёх человек, с которыми колумбийские революционеры были готовы вести переговоры по поводу освобождения трёх американских заложников.

Фильмография Дензела Вашингтона
Великий уравнитель 3
боевик, криминал, триллер 2023, США
0.0
Трагедия Макбета
Трагедия Макбета
драма, исторический, триллер 2021, США
7.0
Дьявол в деталях
Дьявол в деталях
триллер 2021, США
7.0
Великий уравнитель 2
Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.0
В поисках Колтрейна
В поисках Колтрейна
документальный 2017, США
0.0
Роман Израэл, Esq
Роман Израэл, Esq
драма, криминал 2017, США
6.0
Ограды
Ограды
драма 2016, США
7.0
Великолепная семерка
Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.0
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