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Джонатан Риз Майерс

Jonathan Rhys Meyers
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс Jonathan Rhys Meyers
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Дата рождения
27 июля 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
177 см
Биография Джонатана Риз Майерса

Содержание: 
Джонатан Риз Майерс - Фильмы
  - Джонатан Риз Майерс - «Александр»
  - Джонатан Риз Майерс - «Миссия невыполнима 3»
  - Джонатан Риз Майерс - «Викинги»
Джонатан Риз Майерс - Личная жизнь

Джонатан Риз Майерс родился 27 июля 1977 года в Дублине в семье Мэри Джеральдины Майерс (актер известен под девичьей фамилией матери) и Джона О`Киф. Отец бросил семью, в которой было четверо сыновей, и двое из них уехали жить к бабушке. Джонатан в детстве постоянно сбегал из дома и школы, и когда ему исполнилось 16, его исключили. После этого Риз Майерс ходил на свое первое прослушивание в фильм «Война пуговиц», но не прошел кастинг, однако почти сразу ему удалось сняться в нескольких рекламных роликах и в крошечной роли в фильме «Любовь без имени» 1994 года.


Джонатан Риз Майерс - Фильмы

В 1995 году актер сыграл главную роль в картине «Исчезновение Финбара», а также поучаствовал в проектах «Майкл Коллинз» и «Язык-убийца». Через год он снялся в главной роли в телефильме «Самсон и Далила», но все эти картины остались незамеченными широкой публикой. Мощный прорыв в карьере актера произошел, когда он исполнил роль звезды глэм-рока Брайана Слэйда в картине Тодда Хейнса «Бархатная золотая жила». Раскрепощенная и полная эротизма манера игры Риз Майерса привлекла огромное количество поклонников актера по всему миру. После еще нескольких проходных ролей он снялся в популярной британской комедии «Играй, как Бэкхем», а также в телепроекте «Лев зимой» в роли короля Франции Филиппа. В 2005 году актер получил «Золотой глобус» за исполнение роли еще одной рок-звезды в мини-сериале «Элвис». Провальным, но все равно широко известным стал фильм Оливера Стоуна «Александр», где Риз Майерс сыграл роль полководца Кассандра. Международным успехом для актера стала главная мужская роль в фильме Вуди Аллена «Матч Пойнт», попавшая в основную программу Каннского фестиваля. В 2007 году Риз Майерс сыграл в независимом фильме «Август Раш» и боевике «Из Парижа с любовью». Еще один успешный телепроект актера - сериал «Тюдоры», в котором он сыграл Генриха VIII. В 2017 году Риз Майерс получил роль епископа Хеахмунда в популярном телешоу Майкла Херста «Викинги».



Джонатан Риз Майерс - «Александр»

В 2004 году на экраны вышел полуисторический фильм «Александр» о правлении знаменитого полководца. Став царем Македонии в 20 лет, Александр (Колин Фаррелл) вместе со своими приближенными Гефестионом (Джаред Лето) и Кассандром (Джонатан Риз Майерс) за 13 последующих лет завоевывает большую часть мира. Действие в фильме охватывает две ключевые битвы: при Гавгамелах с персидским царем Дарием III Кодоманом (Раз Деган) и на реке Гидасп с индийским царем Пором. Захватив Вавилон, Александр провозглашает его столицей своей новой империи, после чего вторгается в Согдиану и Бактрию. Фильм был номинирован на шесть премий «Золотая малина», в том числе за худший фильм и худший сценарий.


Джонатан Риз Майерс - «Миссия невыполнима 3»

В 2006 году Риз Майерс снялся в небольшой роли Деклана Гормли в остросюжетном блокбастере «Миссия невыполнима 3». В этой части франшизы решивший отойти от дел Итан Хант берется за подготовку курсантов и планирует жениться на медсестре Джулии (Мишель Монаган). Однако лучшую ученицу Ханта похищает Оуэн Девиан (Филип Сеймур Хоффман) - крупнейший нелегальный торговец оружия. Поэтому герою вместе со старым другом Лютером Стикелом (Винг Рэймс) предстоит снова отправиться на задание и выкрасть самого Девиана с благотворительного вечера в Ватикане. Однако операция оборачивается провалом, и освободившийся преступник похищает Джулию.


Джонатан Риз Майерс - «Викинги»

В 2017 году Риз Майерс присоединился к актерскому составу сериала Майкла Херста «Викинги» в роли Епископа Хеахмунда. Шоу рассказывает о фермере Рагнаре (Трэвис Фиммел) из поселения викингов Каттегат, который призывает своего ярла Харальдсона (Гэбриел Бирн) прекратить набеги на восточные поселения и отправиться в неизведанную пока Англию. Ярл отказывается, но Рагнара поддерживает его брат Ролло (Клайв Стэнден), желающий заполучить жену Рагнара Лагерту (Кэтрин Винник), а также воин и корабельный мастер Флоки (Густаф Скарсгард), который берется построить новые, более быстрые, корабли. 


Джонатан Риз Майерс - Личная жизнь

Известно, что с 2004 по 2012 год Риз Майерс встречался с наследницей известной косметической компании Риной Хаммер. В 2016 году актер женился на азиатской актрисе Маре Лейн, которая в том же году родила сына Вульфа.

Интересные факты о Джонатане Риз Майерсе

Джонатан Риз Майерс страдает врожденным пороком сердца.

В 2007 году актер проходил программу избавления от алкогольной зависимости.

28 июня 2011 года актер предпринял попытку самоубийства в своем доме в Лондоне, но врачам удалось его спасти.

Фильмография Джонатана Риз Майерса
Антитела
Антитела
боевик, триллер 2021, США
4.0
Край света
Край света
приключения, драма 2021, Великобритания / Китай / Малайзия
5.0
Принцесса Якудза
Принцесса Якудза
триллер 2021, Бразилия
4.0
Прятки
Прятки
триллер 2021, США
4.0
Амнезия
Амнезия
боевик, криминал, триллер 2019, США
5.0
Черная бабочка
Черная бабочка
триллер 2017, США
6.0
Святая земля
Святая земля
комедия, драма 2017, Франция / Бельгия / Израиль / Исландия
6.0
12-ый человек
12-ый человек
драма 2017, Норвегия
7.0
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Фотографии Джонатана Риз Майерса Все фотографии
Джонатан Риз Майерс и Мара Лэйн Джонатан Риз Майерс и Мара Лэйн Джонатан Риз Майерс Джонатан Риз Майерс
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17 августа 2021 14:43
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