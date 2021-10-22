Содержание:

Джонатан Риз Майерс - Фильмы

- Джонатан Риз Майерс - «Александр»

- Джонатан Риз Майерс - «Миссия невыполнима 3»

- Джонатан Риз Майерс - «Викинги»

Джонатан Риз Майерс - Личная жизнь



Джонатан Риз Майерс родился 27 июля 1977 года в Дублине в семье Мэри Джеральдины Майерс (актер известен под девичьей фамилией матери) и Джона О`Киф. Отец бросил семью, в которой было четверо сыновей, и двое из них уехали жить к бабушке. Джонатан в детстве постоянно сбегал из дома и школы, и когда ему исполнилось 16, его исключили. После этого Риз Майерс ходил на свое первое прослушивание в фильм «Война пуговиц», но не прошел кастинг, однако почти сразу ему удалось сняться в нескольких рекламных роликах и в крошечной роли в фильме «Любовь без имени» 1994 года.



Джонатан Риз Майерс - Фильмы

В 1995 году актер сыграл главную роль в картине «Исчезновение Финбара», а также поучаствовал в проектах «Майкл Коллинз» и «Язык-убийца». Через год он снялся в главной роли в телефильме «Самсон и Далила», но все эти картины остались незамеченными широкой публикой. Мощный прорыв в карьере актера произошел, когда он исполнил роль звезды глэм-рока Брайана Слэйда в картине Тодда Хейнса «Бархатная золотая жила». Раскрепощенная и полная эротизма манера игры Риз Майерса привлекла огромное количество поклонников актера по всему миру. После еще нескольких проходных ролей он снялся в популярной британской комедии «Играй, как Бэкхем», а также в телепроекте «Лев зимой» в роли короля Франции Филиппа. В 2005 году актер получил «Золотой глобус» за исполнение роли еще одной рок-звезды в мини-сериале «Элвис». Провальным, но все равно широко известным стал фильм Оливера Стоуна «Александр», где Риз Майерс сыграл роль полководца Кассандра. Международным успехом для актера стала главная мужская роль в фильме Вуди Аллена «Матч Пойнт», попавшая в основную программу Каннского фестиваля. В 2007 году Риз Майерс сыграл в независимом фильме «Август Раш» и боевике «Из Парижа с любовью». Еще один успешный телепроект актера - сериал «Тюдоры», в котором он сыграл Генриха VIII. В 2017 году Риз Майерс получил роль епископа Хеахмунда в популярном телешоу Майкла Херста «Викинги».





Джонатан Риз Майерс - «Александр»

В 2004 году на экраны вышел полуисторический фильм «Александр» о правлении знаменитого полководца. Став царем Македонии в 20 лет, Александр (Колин Фаррелл) вместе со своими приближенными Гефестионом (Джаред Лето) и Кассандром (Джонатан Риз Майерс) за 13 последующих лет завоевывает большую часть мира. Действие в фильме охватывает две ключевые битвы: при Гавгамелах с персидским царем Дарием III Кодоманом (Раз Деган) и на реке Гидасп с индийским царем Пором. Захватив Вавилон, Александр провозглашает его столицей своей новой империи, после чего вторгается в Согдиану и Бактрию. Фильм был номинирован на шесть премий «Золотая малина», в том числе за худший фильм и худший сценарий.



Джонатан Риз Майерс - «Миссия невыполнима 3»

В 2006 году Риз Майерс снялся в небольшой роли Деклана Гормли в остросюжетном блокбастере «Миссия невыполнима 3». В этой части франшизы решивший отойти от дел Итан Хант берется за подготовку курсантов и планирует жениться на медсестре Джулии (Мишель Монаган). Однако лучшую ученицу Ханта похищает Оуэн Девиан (Филип Сеймур Хоффман) - крупнейший нелегальный торговец оружия. Поэтому герою вместе со старым другом Лютером Стикелом (Винг Рэймс) предстоит снова отправиться на задание и выкрасть самого Девиана с благотворительного вечера в Ватикане. Однако операция оборачивается провалом, и освободившийся преступник похищает Джулию.



Джонатан Риз Майерс - «Викинги»

В 2017 году Риз Майерс присоединился к актерскому составу сериала Майкла Херста «Викинги» в роли Епископа Хеахмунда. Шоу рассказывает о фермере Рагнаре (Трэвис Фиммел) из поселения викингов Каттегат, который призывает своего ярла Харальдсона (Гэбриел Бирн) прекратить набеги на восточные поселения и отправиться в неизведанную пока Англию. Ярл отказывается, но Рагнара поддерживает его брат Ролло (Клайв Стэнден), желающий заполучить жену Рагнара Лагерту (Кэтрин Винник), а также воин и корабельный мастер Флоки (Густаф Скарсгард), который берется построить новые, более быстрые, корабли.



Джонатан Риз Майерс - Личная жизнь

Известно, что с 2004 по 2012 год Риз Майерс встречался с наследницей известной косметической компании Риной Хаммер. В 2016 году актер женился на азиатской актрисе Маре Лейн, которая в том же году родила сына Вульфа.