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Джулиан Шнабель
Джулиан Шнабель
Julian Schnabel
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Джулиан Шнабель
Julian Schnabel
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Дата рождения
26 октября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джулиана Шнабеля
Родился 26 октября 1951 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джулиана Шнабеля
Ван Гог. На пороге вечности
биография
2019, США
6.0
Мирал
драма
2010, Франция / Великобритания / Израиль
6.0
Скафандр и бабочка
биография, драма
2007, Франция / США
7.0
Пока не наступит ночь
драма, биография
2000, США
7.0
Баския
драма, биография
1996, США
7.0
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Гений-изгнанник: Дублированный трейлер фильма «Ван Гог. На пороге вечности»
В сети появился дублированный трейлер биографической драмы «Ван Гог. На пороге вечности». Режиссер Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка») перенес на экраны пронзительную
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9 ноября 2018 14:43
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