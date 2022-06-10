Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в актерской семье Джона Войта и Маршелин Бертран, поэтому вопросом, кем становиться в будущем, у девочки не возникало. У Анджелины есть старший брат Джеймс Хейвен, который также пошел по стопам родителей и стал актером и продюсером. Детство и юношество Джоли, которые прошли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, не были безоблачными, как утверждает сама актриса. Развод родителей и неудавшаяся карьера модели подкосили Джоли, и она стала примерять на себя имидж «плохой девочки». Черные цвета в одежде, мрачный макияж, употребление наркотиков, коллекционирование ножей и эпатажное поведение стали неотъемлемой частью Анджелины Джоли.

Роли Анджелины Джоли

Первым знаковым фильмом в ее карьере стала картина «Хакеры», где партнером Джоли был Джонни Ли Миллер, который в последствии стал ее первым мужем. Свою первую номинацию на серьезную кинопремию – Золотой Глобус – Анджелина получила за роль модели-наркоманки Джии Каранджи в фильме «Джиа». В 1999 году выходит картина Джеймса Мэнголда «Прерванная жизнь», и Анджелина Джоли получает «Оскар» в номинации лучшая женская роль.



Массовую известность принесли ей фильмы «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». Во время съемок этих картин Джоли попыталась наладить отношения со своим отцом, актером Джоном Войтом, пригласив его на съемки, но легендарного воссоединения между родственниками тогда так и не произошло. Несколькими годами позже Анджелина Джоли наладила отношения с отцом, признавшись, что их разногласия остались позади. Фильмы про расхитительницу гробниц не сыскали хвалебных отзывов у кинокритиков, зато подарили Джоли любовь миллионов зрителей и статус одной из самых желанных женщин Голливуда.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Именно за этот статус Анджелину невзлюбили поклонники другой знаменитой актрисы, Дженнифер Энистон. Во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году, в котором Джоли сыграла вместе с Брэдом Питтом, на тот момент мужем Энистон, между исполнителями главных ролей закрутился бурный роман. Он закончился разводом «золотой пары Голливуда» и рождением первенца Джоли-Питт, Шайло. Сейчас у звездной пары шестеро детей: трое родных и трое усыновленных. Свадьба состоялась в 2014 году во Франции в их семейном поместье. Деньги, вырученные за фотографии, по традиции, пара передала на благотворительность. В сентябре 2016 Джоли подала на развод, указав причиной непримиримые противоречия.

Анджелина Джоли: мужья

До Питта Анджелина была замужем за актером Джонни Ли Миллером, а после за Билли Бобом Торнтоном. В 2000 году состоялась иъ свадьба, но этот брак, как и первый, по словам актрисы, не сложился. Парочка часто удивляла публику своими проявлениями любви, носила на шее баночки с кровью друг друга и в итоге разбежалась в 2003 году.



Анджелина Джоли является не только успешной актрисой, но и начинающим режиссером. Ее работы «В краю крови и меда», «Несломленный» и «Лазурный берег» привлекли к себе пристальное внимание прессы и кинокритики. Сейчас Джоли все больше сосредоточена на этом виде киноискусства.

Анджелина Джоли и благотворительность

Помимо этого, Анджелина Джоли уже много лет является послом доброй воли ООН. С миротворческими миссиями актриса ездит по странам третьего мира, привлекая общественность к проблемам бедности, голода и различных заболеваний.



В 2013 году Джоли шокировала публику заявлением о том, что собирается удалить свои молочные железы во избежание риска развития рака груди (в 2014 от рака яичников умерла ее мать).

Награды и премии Анджелины Джоли

2014 год

- Премия Оскар

Победитель:Гуманитарная премия имени Джина Хершолта



- Премия Сатурн

Победитель: Лучшая актриса («Подмена»)

2006 год

-Премия канала «MTV»

Победитель: Лучшая драка («Мистер и миссис Смит»)

2000 год

- Премия Оскар

Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Прерванная жизнь»)



- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Прерванная жизнь»)



- Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Прерванная жизнь»)



1999 год

- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ («Джиа»)



- Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучшая женская роль в телефильме или минисериале («Джиа»)



1998 год

- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ («Джордж Уоллас»)