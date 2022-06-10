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Анджелина Джоли

Angelina Jolie
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли Angelina Jolie
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Дата рождения
4 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Рост
169 см
Личные связи
Брэд Питт
Брэд Питт
были вместе с 2005 г по 2017 Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
были в браке с 2000 по 2003 Джон Войт
Джон Войт
отец и дочь
Биография Анджелины Джоли

Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года  в актерской семье Джона Войта и Маршелин Бертран, поэтому вопросом, кем становиться в будущем, у девочки не возникало. У Анджелины есть старший брат Джеймс Хейвен, который также пошел по стопам родителей и стал актером и продюсером. Детство и юношество Джоли, которые прошли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, не были безоблачными, как утверждает сама актриса. Развод родителей и неудавшаяся карьера модели подкосили Джоли, и она стала примерять на себя имидж «плохой девочки». Черные цвета в одежде, мрачный макияж, употребление наркотиков, коллекционирование ножей и эпатажное поведение стали неотъемлемой частью Анджелины Джоли. 

Роли Анджелины Джоли

Первым знаковым фильмом в ее карьере стала картина «Хакеры», где партнером Джоли был Джонни Ли Миллер, который в последствии стал ее  первым мужем. Свою первую номинацию на серьезную кинопремию – Золотой Глобус – Анджелина получила за роль  модели-наркоманки Джии Каранджи в фильме «Джиа». В 1999 году выходит картина Джеймса Мэнголда «Прерванная жизнь», и Анджелина Джоли получает «Оскар» в номинации лучшая женская роль.

Массовую известность принесли ей фильмы «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни».  Во время съемок этих картин Джоли попыталась наладить отношения со своим отцом, актером Джоном Войтом, пригласив его на съемки, но легендарного воссоединения между родственниками тогда так и не произошло. Несколькими годами позже Анджелина Джоли наладила отношения с отцом, признавшись, что их разногласия остались позади. Фильмы про расхитительницу гробниц не сыскали хвалебных отзывов у кинокритиков, зато подарили Джоли любовь миллионов зрителей и статус одной из самых желанных женщин Голливуда.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Именно за этот статус Анджелину невзлюбили поклонники другой знаменитой актрисы, Дженнифер Энистон. Во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году, в котором Джоли сыграла вместе с Брэдом Питтом, на тот момент мужем Энистон, между исполнителями главных ролей закрутился бурный роман. Он закончился разводом «золотой пары Голливуда» и рождением первенца Джоли-Питт, Шайло.  Сейчас у звездной пары шестеро детей: трое родных и трое усыновленных. Свадьба состоялась в 2014 году во Франции в их семейном поместье. Деньги, вырученные за фотографии, по традиции, пара передала на благотворительность. В сентябре 2016 Джоли подала на развод, указав причиной непримиримые противоречия.

Анджелина Джоли: мужья

До Питта Анджелина была замужем за актером Джонни Ли Миллером, а после за Билли Бобом Торнтоном. В 2000 году состоялась иъ свадьба, но этот брак, как и первый, по словам актрисы, не сложился. Парочка часто удивляла публику своими проявлениями любви, носила на шее баночки с кровью друг друга и в итоге разбежалась в 2003 году.

Анджелина Джоли является не только успешной актрисой, но и начинающим режиссером. Ее работы «В краю крови и меда», «Несломленный» и «Лазурный берег» привлекли к себе пристальное внимание прессы и кинокритики. Сейчас Джоли все больше сосредоточена на этом виде киноискусства.

Анджелина Джоли и благотворительность

Помимо этого, Анджелина Джоли уже много лет является послом доброй воли ООН. С миротворческими миссиями актриса ездит по странам третьего мира, привлекая общественность к проблемам бедности, голода и различных заболеваний.

В 2013 году Джоли шокировала публику заявлением о том, что собирается удалить свои молочные железы во избежание риска развития рака груди (в 2014 от рака яичников  умерла ее мать).

Награды и премии Анджелины Джоли

2014 год
- Премия Оскар
Победитель:Гуманитарная премия имени Джина Хершолта

- Премия Сатурн
Победитель: Лучшая актриса («Подмена»)

2006 год
-Премия канала «MTV»
Победитель: Лучшая драка («Мистер и миссис Смит»)

2000 год
- Премия Оскар
Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Прерванная жизнь»)

- Премия Золотой глобус
Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Прерванная жизнь»)

- Премия Гильдии актеров
  Победитель: Лучшая женская роль второго плана («Прерванная жизнь»)


1999 год
- Премия Золотой глобус
Победитель: Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ («Джиа»)

- Премия Гильдии актеров
Победитель: Лучшая женская роль в телефильме или минисериале («Джиа»)


1998 год
- Премия Золотой глобус
Победитель: Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ («Джордж Уоллас»)

Интересные факты о Анджелине Джоли

- Была замужем три раза

- На теле Джоли более 20 татуировок

- В 2006 и 2008 годах попала в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

- В феврале 2007 года в Британском телевизионном шоу «100 величайших секс-символов» Джоли была выбрана самым выдающимся секс-символом всех времен

Фильмография Анджелины Джоли
Те, кто желает мне смерти
Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.0
Вечные
Вечные
фантастика, боевик 2021, США
7.0
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
фэнтези, драма 2020, США / Великобритания
6.0
Айван, единственный и неповторимый
Айван, единственный и неповторимый
анимация, комедия, фэнтези, семейный 2019, США
6.0
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.0
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
документальный 2018, Германия
6.0
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
драма, биография, исторический 2017, США
7.0
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.0
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Фотографии Анджелины Джоли Все фотографии
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли
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6 стильных актрис Голливуда, которые раньше плохо одевались Сегодня они блистают на ковровых дорожках в модных образах, но когда-то их обвиняли в безвкусице.
Написать
11 апреля 2022 20:18
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2 апреля 2022 13:45
46-летняя Джоли подогрела слухи о романе с певцом на 15 лет младше Канадский рэпер слывет ловеласом и предпочитает не только красивых, но и очень успешных женщин.
Написать
27 сентября 2021 13:46
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Связи
Брэд Питт
Брэд Питт Brad Pitt
были вместе с 2005 г по 2017 Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон Billy Bob Thornton
были в браке с 2000 по 2003 Джон Войт
Джон Войт Jon Voight
отец и дочь
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