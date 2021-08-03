Джеймс МакЭвой – шотландский актер, родился 21 апреля 1979 в г. Глазго (Шотландия). Мать Джеймса работала санитаркой в психиатрической лечебнице, а отец был строителем. Когда мальчику было всего семь, его родители развелись. Так как мать будущего актера имела слабое здоровье, было решено, что Джеймсу будет лучше жить под опекой ее родителей, живших в террасном муниципальном доме в Драмчапеле. У Джеймса есть сестра Джой, вокалистка шотландской группы «Streetside», и младший единокровный брат Дональд. После развода родителей Джеймс перестал общаться со своим отцом, и позже, когда стал знаменитым, Джеймс-старший в одном из интервью выразил свое желание наладить контакт с сыном, однако признался, что не имеет понятия, как это сделать.

В юности МакЭвой ходил в католическую школу имени Фомы Аквинского в Джорданхилле и мечтал стать священником, но в силу своего характера оказался в рядах Военно-морских сил Великобритании. В мир актерского искусства Джеймс попал совершенно случайно. Однажды на один из уроков в классе мальчика пригласили режиссера Дэвида Хэймана, который поведал несколько забавных историй со съемочной площадки, которые очень заинтересовали МакЭвоя. Джеймс заявил Дэвиду, что хотел бы попробовать себя в актерстве, если бы тот предложил ему роль в одном из своих следующих картин. Четыре месяца спустя Хэйман связался с МакЭвоем и пригласил его на пробы, а чуть позже состоялся его кинодебют: парень сыграл эпизодическую роль в триллере «Соседняя комната» (1995). В 1997 году Джеймс появился в телефильме «Ангел проходит мимо». После этого небольшого опыта в кино МакЭвой решил поступить в Королевскую Шотландскую Академию Музыки и Драмы. Несмотря на огромный конкурс, Джеймсу удалось поступить туда без всякого труда.

Роли Джеймса МакЭвоя

В 2001 году Макэвой сыграл в военной драме «Братья по оружию» режиссеров Дэвида Франкеля, Микаэля Саломона и Тома Хэнкса. В 2002 актер появился в главной роли в ленте Джереми Вудинга «Королева Болливуда» (2002). В этом фильме Джеймс сам пел и играл на гитаре, благодаря чему завоевал сердца еще большего количества зрителей, а также стал востребованным у режиссеров: с тех пор не проходило и года без выхода фильма с его участием. В 2003 году МакЭвой сыграл главного персонажа в сериале «Дети Дюны», за что был удостоен Эмми. В 2004 Джеймс появился в драме ирландского режиссера Дэмиена О`Доннелла «Внутри себя я танцую» (2004) в роли инвалида-колясочника Рори О’Ши, и это сделало его «актером с большой буквы»: его игра и блестящее перевоплощение в очередной раз поразили зрителей и режиссеров.

Джеймс МакЭвой - Хроники Нарнии

В 2005 на широкие экраны вышел фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф», в котором Джеймс исполнил роль фавна мистера Тумнуса. В фильме рассказывается о волшебном параллельном мире, войти в который можно через платяной шкаф.

Мировое признание пришло к актеру в 2006 году после исполнение роли в ленте «Последний король Шотландии», которую Британская академия назвала лучшим фильмом года. Позже в этом же году в прокат вышли еще два фильма с МакЭвоем: «Пенелопа» и «Попасть в десятку». Следующий 2007 стал для актера годом мелодрам: он сыграл в биографической драме «Джейн Остин», где его партнершей стала Энн Хэтэуэй, и в «Искуплении» в паре с Кирой Найтли. За свою роль в этой картине МакЭвой получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. В 2008 Джеймс появился в боевике Тимура Бекмамбетова «Особо опасен», где исполнил роль офисного клерка, ставшего на путь суперубийцы. В фильме также снималась Анджелина Джоли. Картина оказалась успешной в прокате – при бюджете в 90 миллионов долларов сборы составили около 400 миллионов.

Джеймс МакЭвой - «Люди Икс»

Еще одной значимой ролью в карьере Джеймса МакЭвоя стала роль Профессора Икс – Чарльза Ксавьера в фантастическом боевике Мэттью Вона «Люди Икс: Первый класс», приквеле к трилогии «Люди Икс». Фильм уносит к истокам создания школы для одаренных мутантов и началу противостояния Ксавьера и Магнето (его играет Майкл Фассбендер). К своему персонажу Джеймс вернулся в 2014 и 2016 в следующих частях фильма под названиями «Дни минувшего будущего» и «Апокалипсис».

Джеймс МакЭвой - «Грязь»

В 2013 году актер исполнил главную роль аморального полицейского Брюса Робертсона в картине «Грязь», экранизации одноименного романа шотландского контркультурного писателя Ирвина Уэлша. Когда сам автор книги познакомился с МакЭвоем, то сперва подумал, что тот слишком молодой и красивый для центрального персонажа. Но Джеймс смог преобразиться всего за несколько минут и показать, каким злобным и жестоким он может выглядеть. За свою роль в этом фильме актер был удостоен премии британского независимого кино, победив в номинации «Лучший актер британского независимого фильма».

Весьма оригинальная роль досталась актеру в фантастическом триллере «Виктор Франкенштейн» (2015), где Джеймс и Дэниел Рэдклифф довольно живо воплотили образы врача Франкенштейна и его помощника-горбуна Игоря.

Последний вышедший фильм с участием МакЭвоя – «Сплит» (2017) режиссера М. Найта Шьямалана. Это психологический триллер с элементами ужасов повествует о парне по имени Кевин, в котором живут 23 разные личности, а главными из них являются три: спокойная девушка Патриция, немного нервный Деннис и 9-летний любитель танцев Хедвиг.

Личная жизнь Джеймса МакЭвоя

Джеймс прожил девять лет в гражданском браке со своей однокурсницей Эммой Нельсон. После их расставания актер пристрастился к алкоголю, и в это же время начался его творческий кризис, когда он хотел оставить съемки в кино и играть в театре. На съемках британского сериала «Бесстыдники» МакЭвой познакомился с актрисой Анной-Мари Мак Дафф, игравшей подружку его персонажа. Девушка была старше Джеймса на девять лет, и именно ей удалось научить его «уважать жизнь» и повысить его самооценку. Пара поженилась в 2006 году, а в 2010 у них появился сын Брэндон. В 2016 году этот брак распался, а причиной этому многие считают молодую актрису Александру Шипп, исполнившую роль Грозы в «Людях Икс». Ради сына Джеймс и Анна-Мари решили остаться в дружеских отношениях и даже живут в одном доме в перерывах между съемками.