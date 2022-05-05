Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джейсон Айзекс
Родился 6 июня 1963 года. Ливерпуль, Англия.
Развернуть
Фильмография Джейсон Айзекс
Операция «Мясной фарш»
драма, военный
2022, США / Великобритания
7.0
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
документальный, семейный
2022, Великобритания / США
8.0
Миссис Харрис едет в Париж
драма
2022, США
8.0
Оккупация: миссия «Дождь»
фантастика, боевик
2021, Австралия / США
6.0
Мы - монстры! 2
анимация, семейный
2021, Великобритания / Германия
6.0
Мой психолог - мистер голубь
комедия, драма, мистика
2021, США
6.0
Исповедь
драма
2021, США
8.0
Небесный огонь
боевик
2019, Китай
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Фелисити Джонс и Джонатан Бэйли возглавили актерский состав комедии «Мария»
Также одну из ключевых ролей сыграет Джейсон Айзекс.
Написать
5 мая 2022 11:01
Милая пожилая женщина мечтает о платье от Christian Dior в трейлере комедии «Миссис Харрис едет в Париж»
Изменить свою жизнь никогда не поздно.
Написать
28 апреля 2022 15:35
Мэл Гибсон решает большую проблему в трейлере шпионского боевика «Агентская игра»
Зрителей ждет взрывоопасный конфликт между работниками американских спецслужб.
Написать
9 марта 2022 16:02
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне