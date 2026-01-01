Эзра Миллер – американский актер, родился 30 сентября 1992 в Хобокене, Нью-Джерси, США. Отец актера, Роберт Миллер, старший вице-президент издательства Hyperion Books, а мать, Марта Миллер – танцовщица. У Эзры есть две старшие сестры — Сайя и Кейтлин. В детстве Миллера дразнили за заикание, и родители решили отправить его на занятия по вокалу. Позже Эзра вошел в состав детского хора театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, а в 6 лет уже принял участие в премьере современной оперы Филипа Гласса «Белая Ворона». Миллер учился в частной школе «The Hudson School».

Фильмы с Эзрой Миллером

Впервые Эзра принял участие в съемках в 14 лет. В 2008 году он получил первую весомую роль в картине «Выпускники». Персонаж Миллера – студент элитного учебного заведения, который стал случайным свидетелем смерти двух одноклассниц и заснял происходящее на видеокамеру, после чего решил использовать компромат для изменения порядков в колледже. За «Выпускниками» последовали небольшие роли в телесериалах «Пончик из космоса» (2006), «Блудливая Калифорния» (2007) и «Закон и порядок. Специальный корпус» (2009).

На большом экране Миллера можно было увидеть по большей части в независимом кино, к примеру, в «Сити-Айленд» (2009), «Помни о Гонзо» (2010), «Каждый божий день» (2010) и «Родственнички» (2011).

Эзра Миллер - «Что-то не так с Кевином»

Первой прорывной ролью Эзры считается роль в психологическом триллере «Что-то не так с Кевином» (2011). В этой картине ему досталась главная роль Кевина, подростка, который в юном возрасте уже совершил непоправимую ошибку, однако центральную позицию в сюжете занимают его взаимоотношения с матерью (Тильда Суинтон). Дуэт актеров был настолько впечатляющим и пришелся по душе критикам, что фильм получил номинацию на «Золотую пальмовую ветвь».

Эзра Миллер - «Хорошо быть тихоней» (2012)

Следующей яркой работой Эзры Миллера стала роль подростка-гомосексуалиста Патрика в драме «Хорошо быть тихоней» (2012). Его партнерами по площадке были Эмма Уотсон и Логан Лерман Миллер. Фильм затрагивает такие неудобные темы, как насилие, наркотики, суицид и жестокость подростков. За танец трансвестита, исполненный в этой ленте, актера номинировали на MTV Movie Awards.

Эзра Миллер - «Фантастические твари и где они обитают»

Новая волна популярности настигла актера после того, как он появился в роли Криденса Бэрбоуна в фэнтезийной картине Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают» (2016), экранизации одноименной книги Джоан Кэтлин Роулинг. Лента является спин-оффом серии фильмов о Гарри Поттере и рассказывает о событиях, происходивших за 65 лет до начала основной истории самого Гарри. К своему персонажу Эзра вернется в 2018 году во второй части «Тварей».

Эзра Миллер – «Флэш»

После того, как актер был утвержден на роль Барри Аллена «Флэша», супергероя, который умеет передвигаться быстрее скорости света, он эпизодически появился в этом образе в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), «Отряд самоубийц» (2016) и «Лига справедливости». На 2018 год запланирован выход полнометражного фильма «Флэш», где Миллеру достанется центральная роль, также этого персонажа он сыграет в «Лиге справедливости 2» в 2019 году.

Личная жизнь Эзры Миллера

Непродолжительное время актер встречался с Зои Кравиц, дочерью Ленни Кравица, которая была его коллегой в фильме «Помни о Гонзо». У него также были романы с фотографом Лорен Нолтинг и моделью Эрин Акстел. В 2012 году в интервью журналу Out Эзра Эзра заявил, что является квиром, то есть он отвергает понятия традиционной гендерной и сексуальной ориентации. Миллеру чужды гендерные идентификации, и он не собирается вешать на себя ярлыки, которые ему навязывает общество.