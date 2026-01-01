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Эзра Миллер 7 фотографий
Эзра Миллер Ezra Miller
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Эзра Миллер

Ezra Miller

Дата рождения
30 сентября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Уайкофф, США
Рост
180 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой фэнтези

Биография Эзры Миллера

Эзра Миллер – американский актер, родился  30 сентября 1992 в Хобокене, Нью-Джерси, США. Отец актера, Роберт Миллер, старший вице-президент издательства Hyperion Books, а мать, Марта Миллер – танцовщица. У Эзры есть  две старшие сестры — Сайя и Кейтлин. В детстве Миллера дразнили за заикание, и родители решили отправить его на занятия по вокалу. Позже Эзра вошел в состав детского хора театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, а в 6 лет уже принял участие в премьере современной оперы Филипа Гласса «Белая Ворона». Миллер учился в частной школе «The Hudson School».

Фильмы с Эзрой Миллером

Впервые Эзра принял участие в съемках в 14 лет. В 2008 году он получил первую весомую роль в картине «Выпускники». Персонаж Миллера – студент элитного учебного заведения, который стал случайным свидетелем смерти двух одноклассниц и заснял происходящее на видеокамеру, после чего решил использовать компромат для изменения порядков в колледже. За «Выпускниками» последовали небольшие роли в телесериалах «Пончик из космоса» (2006), «Блудливая Калифорния» (2007) и «Закон и порядок. Специальный корпус» (2009).

На большом экране Миллера можно было увидеть по большей части в независимом кино, к примеру, в  «Сити-Айленд» (2009), «Помни о Гонзо» (2010), «Каждый божий день» (2010) и «Родственнички» (2011).

Эзра Миллер - «Что-то не так с Кевином»

Первой прорывной ролью Эзры считается роль в психологическом триллере «Что-то не так с Кевином» (2011). В этой картине ему досталась главная роль Кевина, подростка, который в юном возрасте уже совершил непоправимую ошибку, однако центральную позицию в сюжете занимают его взаимоотношения с матерью (Тильда Суинтон). Дуэт актеров был настолько впечатляющим и пришелся по душе критикам, что фильм получил номинацию на «Золотую пальмовую ветвь».

 Эзра Миллер - «Хорошо быть тихоней» (2012)

Следующей яркой работой Эзры Миллера стала роль подростка-гомосексуалиста Патрика в драме «Хорошо быть тихоней» (2012). Его партнерами по площадке были Эмма Уотсон и Логан Лерман Миллер. Фильм затрагивает такие неудобные темы, как насилие, наркотики, суицид и жестокость подростков. За танец трансвестита, исполненный в этой ленте, актера номинировали на MTV Movie Awards.

Эзра Миллер - «Фантастические твари и где они обитают»

Новая волна популярности настигла актера после того, как он появился в роли Криденса Бэрбоуна в фэнтезийной картине Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают» (2016), экранизации одноименной книги Джоан Кэтлин Роулинг. Лента является  спин-оффом серии фильмов о Гарри Поттере и рассказывает о событиях, происходивших за 65 лет до начала основной истории самого Гарри. К своему персонажу Эзра вернется в 2018 году во второй части «Тварей».

Эзра Миллер – «Флэш»

После того, как актер был утвержден на роль Барри Аллена «Флэша», супергероя, который умеет передвигаться быстрее скорости света, он эпизодически появился в этом образе в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), «Отряд самоубийц» (2016) и «Лига справедливости».  На 2018 год запланирован выход полнометражного фильма «Флэш», где Миллеру достанется центральная роль, также этого персонажа он сыграет в «Лиге справедливости 2» в 2019 году.

Личная жизнь Эзры Миллера

Непродолжительное время актер встречался с Зои Кравиц, дочерью Ленни Кравица, которая была его коллегой в фильме «Помни о Гонзо». У него также были романы с фотографом Лорен Нолтинг и моделью Эрин Акстел. В 2012 году в интервью журналу Out Эзра Эзра заявил, что является квиром, то есть он отвергает понятия традиционной гендерной и сексуальной ориентации. Миллеру чужды гендерные идентификации, и он не собирается вешать на себя ярлыки, которые ему навязывает общество.

Популярные фильмы

Лига справедливости Зака Снайдера 8.6
Лига справедливости Зака Снайдера (2021)
Блудливая Калифорния 8.2
Блудливая Калифорния (2007)
Фантастические твари и где они обитают 7.6
Фантастические твари и где они обитают (2016)

Фильмография Эзры Миллера

Флэш 7.5
Флэш The Flash
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2023, США
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Фантастические твари: Тайны Дамблдора 6.5
Фантастические твари: Тайны Дамблдора Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
фантастика, приключения, семейный 2022, США
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Быть Сальвадором Дали 6.5
Быть Сальвадором Дали Daliland
биография, драма 2022, США
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Лига справедливости Зака Снайдера 8.6
Лига справедливости Зака Снайдера Zack Snyder's Justice League
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
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Противостояние 5.4
Противостояние
драма, ужасы, мини-сериал 2020, США
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда 7.1
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
фэнтези 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Лига справедливости 7.1
Лига справедливости The Justice League
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
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Фантастические твари и где они обитают 7.6
Фантастические твари и где они обитают Fantastic Beasts and Where to Find Them
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
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Новости о Эзре Миллере
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Режиссер «Флэша» подчеркнул, что Эзра Миллер не будет заменен в потенциальном сиквеле

Интересные факты о Эзре Миллере

- В 2011 году в Питтсбурге, где Эзра снимался в фильме «Хорошо быть тихоней», автомобиль актера остановили из-за неработающих стоп-сигналов, и полицейские обнаружили у него 20 грамм марихуаны. Миллер уплатил штраф, но не считает, что нарушил закон, так как для него марихуана – безвредное вещество, которое позволяет повысить его сенсорную активность.

- Эзра также занимается музыкой и является барабанщиком и вокалистом в группе «Sons of an Illustrious Father».

Фотографии Эзры Миллера

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