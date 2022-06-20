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Крик 6
Scream 6
Крик 6, 2023
2023 / США
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Жанр:
ужасы
триллер
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Год выпуска
2023
Режиссер
Мэттью Беттинелли
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
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Данил Узиков
20 июня 2022, 17:26
клёвый фильм крик 6 хочу сходить в кино следующим году
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Нив Кэмпбелл отказалась сниматься в «Крике 6»
Актрису не устроил предложенный гонорар.
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7 июня 2022 10:58
Стало известно, когда выйдут «Крик 6» и байопик о Бобе Марли
Очередное возвращение в Вудсборо состоится через год.
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21 марта 2022 10:07
Продюсеры «Крика 6» уже обращались к Нив Кэмпбелл
Актриса не против вернуться в продолжении, но не готова дать ответ до того, как прочитает сценарий.
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25 февраля 2022 10:49
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