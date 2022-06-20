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Scream 6

Крик 6, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Режиссер
Мэттью Беттинелли
Мэттью Беттинелли
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Данил Узиков 20 июня 2022, 17:26
клёвый фильм крик 6 хочу сходить в кино следующим году
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Нив Кэмпбелл отказалась сниматься в «Крике 6» Актрису не устроил предложенный гонорар.
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7 июня 2022 10:58
Стало известно, когда выйдут «Крик 6» и байопик о Бобе Марли Очередное возвращение в Вудсборо состоится через год.
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21 марта 2022 10:07
Продюсеры «Крика 6» уже обращались к Нив Кэмпбелл Актриса не против вернуться в продолжении, но не готова дать ответ до того, как прочитает сценарий.
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25 февраля 2022 10:49
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