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Оно, 2017

2017 / США
7.7 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Фильм ужасов по культовой книге Стивена Кинга
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм по культовой книге Стивена Кинга «Оно» вышел на телевизионные экраны в 1990 году и показывался в двух частях. На волне повсеместных перезапусков  он также подвергся переосмыслению и получил свой ремейк. Режиссёром новой картины будет Андресс Мускетти, дебют которого состоялся в 2013 году с хоррором «Мама» от продюсера Гильермо дель Торо. На главные роли были выбраны следующие актёры: выходец из известного шведского семейства Билл Скарсгард («Анна Каренина»), Хавьер Ботет («Выживший», «Багровый пик»), а также юные Оуэн Тиг («Мобильник») и Джейден Либерер («Святой Винсент»).

Действие фильма «Оно» происходит в городе Дерри, где повсеместно начинают исчезать дети. Никто не может установить связь между этими загадочными происшествиями, и тогда в дело вступает самый обычный библиотекарь по имени Майк Хэнлон. Постепенно он собирает кусочки паззла, которые ведут его к разгадке страшной тайны клоуна-убийцы.

- «Оно» выходит в прокат спустя 27 лет после оригинальной картины. В книге сказано, что Оно возвращается в Дерри каждые 27 лет

- Марк Райлэнс, Хьюго Уивинг и Бен Мендельсон рассматривались на роль Пеннивайза

- Планируется, что картина, как и оригинал, выйдет в двух частях

- Режиссёром фильма изначально должен был стать Кэри Фукунага («Безродные звери», «Джен Эйр»), однако покинул проект из-за творческих разногласий

- После объявления проекта в 2009 году Тиму Карри, сыгравшему Пеннивайза в оригинальном фильме, было предложено вернуться в образ. Однако в 2013 году актёр пережил серьёзный инсульт, после чего стал передвигаться в инвалидной коляске

В маленьком городке Дерри в штате Мэн семеро детей, известных как «Клуб неудачников», сталкиваются с чудовищем, способным принимать форму клоуна по имени Пеннивайз.

7.7 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 сентября 2017
Премьера онлайн 19 декабря 2017
Премьера в мире 5 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Андрес Мускетти
Андрес Мускетти
В ролях
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Джейден Мартелл
Джейден Мартелл
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Финн Вулфхард
Финн Вулфхард
Николас Хэмилтон
Николас Хэмилтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Оно 4 постера
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Старший брат Джорджи болеет и не может пойти с ним погулять, но Билл (Джейден Либерер) сделал подарок братишке – смастерил из бумаги суденышко и старательно смазал его парафином. Теперь кроха в желтом дождевике (Джексон Роберт Скотт), любуясь корабликом и лихо шлепая по лужам, бежит за ним прямо к погибели. В водостоке, куда угодил подарок Билла, притаился клоун (Билл Скарсгард). Он очарует ребенка, рассмешит и вызовет доверие, напугает и сцапает. На летних каникулах Билл и его друзья…
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vyrelkina.irina 10 сентября 2017, 13:49
27 лет спустя. Зло возвращается.
27 лет спустя. Зло возвращается.
Каждый раз, когда выходит экранизация очередного романа Стивена Кинга, я вспоминаю… Читать дальше…
Алексей Лыженков 15 сентября 2017, 17:04
Так говорить может лишь тот, кто абсолютно не знаком с Кингом и историей этого фильма. К сожалению сейчас таких очень много. Если вы ждали или ждете… Читать дальше…
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саундтрек фильма Оно
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