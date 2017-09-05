Фильм по культовой книге Стивена Кинга «Оно» вышел на телевизионные экраны в 1990 году и показывался в двух частях. На волне повсеместных перезапусков он также подвергся переосмыслению и получил свой ремейк. Режиссёром новой картины будет Андресс Мускетти, дебют которого состоялся в 2013 году с хоррором «Мама» от продюсера Гильермо дель Торо. На главные роли были выбраны следующие актёры: выходец из известного шведского семейства Билл Скарсгард («Анна Каренина»), Хавьер Ботет («Выживший», «Багровый пик»), а также юные Оуэн Тиг («Мобильник») и Джейден Либерер («Святой Винсент»).

Действие фильма «Оно» происходит в городе Дерри, где повсеместно начинают исчезать дети. Никто не может установить связь между этими загадочными происшествиями, и тогда в дело вступает самый обычный библиотекарь по имени Майк Хэнлон. Постепенно он собирает кусочки паззла, которые ведут его к разгадке страшной тайны клоуна-убийцы.