Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил трейлер фэнтезийной комедии с нотками ностальгии «Герои анекдотов», которая выйдет в прокат 24 июля.

Главный герой — парень по имени Петя (Антон Богданов), который очень любит старые анекдоты, поскольку он их слышал в детстве от своего отца. Перебравшись в Москву, Петя понимает, что его любимые юморески совершенно вышли из моды и теперь воспринимаются окружающими с недоумением и насмешками. Увлечение Пети странным считает даже живущая по соседству Аня (Мария Горбань), которая сама увлекается картами таро и эзотерикой. Однажды у них случается перепалка, после которой оставленный на столе амулет оживляет персонажей сборника анекдотов.

Проснувшись, Петя обнаруживает в своей квартире Вовочку (Дмитрий Орлов), Нового русского (Федор Лавров), Чукчу (Роман Хан), Тещу (Ольга Тумайкина) и Василия Ивановича (Алексей Маклаков). Теперь Пете и Ане предстоит вернуть неожиданных гостей туда, откуда они явились.

Актерский состав дополнили Виктор Логинов, Андрей Свиридов, Роман Попов, Янина Студилина и другие. Автор сценария и режиссер — Андрей Никифоров. Производством занимается Кинокомпания братьев Андреасян.