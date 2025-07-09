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Киноафиша Новости Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов»

Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов»

9 июля 2025 13:30
Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов»

Новый продюсерский проект Сарика Андреасяна.

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил трейлер фэнтезийной комедии с нотками ностальгии «Герои анекдотов», которая выйдет в прокат 24 июля.

Главный герой — парень по имени Петя (Антон Богданов), который очень любит старые анекдоты, поскольку он их слышал в детстве от своего отца. Перебравшись в Москву, Петя понимает, что его любимые юморески совершенно вышли из моды и теперь воспринимаются окружающими с недоумением и насмешками. Увлечение Пети странным считает даже живущая по соседству Аня (Мария Горбань), которая сама увлекается картами таро и эзотерикой. Однажды у них случается перепалка, после которой оставленный на столе амулет оживляет персонажей сборника анекдотов.

Проснувшись, Петя обнаруживает в своей квартире Вовочку (Дмитрий Орлов), Нового русского (Федор Лавров), Чукчу (Роман Хан), Тещу (Ольга Тумайкина) и Василия Ивановича (Алексей Маклаков). Теперь Пете и Ане предстоит вернуть неожиданных гостей туда, откуда они явились.

Актерский состав дополнили Виктор Логинов, Андрей Свиридов, Роман Попов, Янина Студилина и другие. Автор сценария и режиссер — Андрей Никифоров. Производством занимается Кинокомпания братьев Андреасян.

Фото: «Атмосфера кино»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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