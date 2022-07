Гай Ричи - британский кинорежиссер, сценарист и продюсер, родился 10 сентября 1968 в Хатфилде (Хартфордшир, Великобритания). Отец Гая, Джон Ричи, был бывшим морским пехотинцем и руководил рекламной компанией, а мать, Эмбер Паркинсон, была домохозяйкой и все свое время уделяла воспитанию будущего режиссера и его старшей сестры Табиты. Гаю было 5 лет, когда его родители развелись, после чего свои юношеские годы он провел у своего сэра отчима Майкла Литона в его поместье семнадцатого века. За свою школьную жизнь Ричи успел поучиться в более десяти учебных заведениях из-за врожденной дислексии. В 15 лет его исключили из школы графства Стэнбридж, которая специализировалась на учениках с таким диагнозом, когда поймали за употреблением наркотиков. После этого инцидента Гай решил бросить школу (аттестат он получил позже экстерном) и начал брать разные подработки: был курьером, барменом, строителем и укладчиком дорог. Но все это время его мечтой было попасть в мир кино.

Фильмы Гая Ричи

В 1993 году Ричи подружился с молодым человеком, который снимал видеоклипы и рекламные ролики для телевидения, и тот предложил ему принять участие в съемках пары проектов. Следующие несколько лет Гай провел, активно помогая приятелю в его работе, а в 1995 году снял свой первый фильм, 20-минутную короткометражную ленту «Трудное дело». Дебютную работу режиссера критики встретили довольно тепло, но Гай пока не мог найти средства для полнометражной версии, детали которого уже вырисовывались в его голове. После длительного поиска инвестора в 1998 году Ричи связался с Труди Стайлер, женой певца Стинга, которая была впечатлена его работой и решилась инвестировать в полнометражную ленту, но с одним условием: ее супруг получил второстепенную роль Джея Ди.

Гай Ричи - «Карты, деньги, два ствола»

После того, как решился вопрос с инвестором, начались съемки длиной в 8 месяцев, результатом которых стала захватывающая криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола». Картина обошлась создателям в 960 тысяч футов стерлингов, но была с восторгом встречена зрителями и стала чем-то кардинально новым в своем жанре. Помимо того, лента стала дебютной для британского актера Джейсона Стэйтема, который получил роль за свой реализм: в молодые годы он добывал деньги на жизнь аналогично своему персонажу из первых сцен.

После выхода фильма Гай Ричи проснулся знаменитым, став самой обсуждаемой персоной киноиндустрии Великобритании, а уже спустя два года представил зрителям новый шедевр - «Большой куш», который прославился ничуть не меньше предыдущей работы режиссера. На этот раз не было нужно искать спонсора, так как те сами выходили на связь с Ричи, а средств хватило даже на гонорары для голливудских звезд: Брэда Питта и Бенисио дель Торо. Следом за этим вышла лента «Костолом» (2001), также с участием Стэйтема.

Гай Ричи - «Шерлок Холмс»

После неудачного опыта «Унесенных» Гай вернулся к излюбленному жанру и выпустил ленты «Револьвер» (2005) и «Рок-н-рольщик» (2008), которые, однако, уже не были столь коммерчески успешны, как первые его шедевры. В 2009 году на экраны вышел новый проект Ричи - «Шерлок Холмс», новая киноадаптация рассказов Конан-Дойля. Картина снова привлекла внимание к режиссеру и стала по-настоящему успешной в прокате, собрав более 1 миллиарда долларов. Главных персонажей сыграли Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу. В 2011 Гай Ричи выпустил продолжение «Шерлок Холмс. Игра теней».

После длительного перерыва режиссер вновь вернулся на экраны с остросюжетной комедией «Агенты А.Н.К.Л.», которая рассказывает о вынужденном сотрудничестве двух противников, агента ЦРУ Наполеона Соло (Генри Кавилл) и сотрудника КГБ Ильи Курякина (Арми Хаммер). В 2017 году Гай Ричи выпустил фэнтезийный приключенческий фильм «Меч короля Артура», основанный на отдаленных мотивах легенд о короле Артуре. Роль короля досталась британскому актеру Чарли Ханнэму. Фильм получил смешанные отзывы критиков и зрителей.

Личная жизнь Гая Ричи

В 1998 году на вечеринке у Стинга режиссер познакомился с певицей Мадонной, у которых сразу завязался бурный роман, а в 2000 году они поженились, и у них родился сын Рокко. Также Гая и Мадонну объединили и рабочие моменты: Ричи срежиссировал один из ее видеоклипов, «What It Feels Like for a Girl», а в 2001 году снял рекламу для BMW с ее участием. В 2002 году режиссер выпустил в свет картину «Унесенные» в необычном для себя жанре мелодрамы, а на главную роль взял свою супругу. Фильм стал настоящим провалом и был холодно встречен критиками, которые в один голос выступали против Мадонны в качестве актрисы. В 2008 году их брак распался. Для Гая Ричи было тяжело все 8 лет брака быть не более чем «мужем Мадонны», а сама певица утверждала, что они были слишком разными: она придерживалась здорового образа жизни, а ее супруг постоянно проводил время в пабах. В 2015 году Гай Ричи женился на модели Джеки Эйнсли, с которой они встречались 5 лет. У супругов есть трое детей: сыновья Рафаэль и Леви и дочь Ривка.