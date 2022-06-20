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Гай Ричи

Guy Ritchie
Гай Ричи
Гай Ричи Guy Ritchie
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Дата рождения
10 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
близкий друг и коллега Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
близкие друзья и коллеги Мадонна
Мадонна
были в браке с 1999 по 2008
Биография Гая Ричи

Гай Ричи - британский кинорежиссер, сценарист и продюсер, родился  10 сентября 1968 в Хатфилде (Хартфордшир, Великобритания). Отец Гая, Джон Ричи, был бывшим морским пехотинцем и руководил рекламной компанией, а мать, Эмбер Паркинсон, была домохозяйкой и все свое время уделяла воспитанию будущего режиссера и его старшей сестры Табиты. Гаю было 5 лет, когда его родители развелись, после чего свои юношеские годы он провел у своего сэра отчима Майкла Литона в его поместье семнадцатого века. За свою школьную жизнь Ричи успел поучиться в более десяти учебных заведениях из-за врожденной дислексии. В 15 лет его исключили из школы графства Стэнбридж, которая специализировалась на учениках с таким диагнозом, когда поймали за употреблением наркотиков. После этого инцидента Гай решил бросить школу (аттестат он получил позже экстерном) и начал брать разные подработки: был курьером, барменом, строителем и укладчиком дорог. Но все это время его мечтой было попасть в мир кино.

Фильмы Гая Ричи

В 1993 году Ричи подружился с молодым человеком, который снимал видеоклипы и рекламные ролики для телевидения, и тот предложил ему принять участие в съемках пары проектов. Следующие несколько лет Гай провел, активно помогая приятелю в его работе, а в 1995 году снял свой первый фильм, 20-минутную короткометражную ленту «Трудное дело». Дебютную работу режиссера критики встретили довольно тепло, но Гай пока не мог найти средства для полнометражной версии, детали которого уже вырисовывались в его голове. После длительного поиска инвестора в 1998 году Ричи связался с Труди Стайлер, женой певца Стинга, которая была впечатлена его работой и решилась инвестировать в полнометражную ленту, но с одним условием: ее супруг получил второстепенную роль Джея Ди.

Гай Ричи - «Карты, деньги, два ствола»

После того, как решился вопрос с инвестором, начались съемки длиной в 8 месяцев, результатом которых стала захватывающая криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола». Картина обошлась создателям в 960 тысяч футов стерлингов, но была с восторгом встречена зрителями и стала чем-то кардинально новым в своем жанре. Помимо того, лента стала дебютной для британского актера Джейсона Стэйтема, который получил роль за свой реализм: в молодые годы он добывал деньги на жизнь аналогично своему персонажу из первых сцен.

После выхода фильма Гай Ричи проснулся знаменитым, став самой обсуждаемой персоной киноиндустрии Великобритании, а уже спустя два года представил зрителям новый шедевр - «Большой куш», который прославился ничуть не меньше предыдущей работы режиссера. На этот раз не было нужно искать спонсора, так как те сами выходили на связь с Ричи, а средств хватило даже на гонорары для голливудских звезд: Брэда Питта и Бенисио дель Торо. Следом за этим вышла лента «Костолом» (2001), также с участием Стэйтема.

Гай Ричи  - «Шерлок Холмс»

После неудачного опыта «Унесенных» Гай вернулся к излюбленному жанру и выпустил ленты «Револьвер» (2005) и «Рок-н-рольщик» (2008), которые, однако, уже не были столь коммерчески успешны, как первые его шедевры. В 2009 году на экраны вышел новый проект Ричи - «Шерлок Холмс», новая киноадаптация рассказов Конан-Дойля. Картина снова привлекла внимание к режиссеру и стала по-настоящему успешной в прокате, собрав более 1 миллиарда долларов. Главных персонажей сыграли Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу. В 2011 Гай Ричи выпустил продолжение «Шерлок Холмс. Игра теней».

После длительного перерыва режиссер вновь вернулся на экраны с остросюжетной комедией «Агенты А.Н.К.Л.», которая рассказывает о вынужденном сотрудничестве двух противников, агента ЦРУ Наполеона Соло (Генри Кавилл) и сотрудника КГБ Ильи Курякина (Арми Хаммер). В 2017 году Гай Ричи выпустил  фэнтезийный приключенческий фильм «Меч короля Артура», основанный на отдаленных мотивах легенд о короле Артуре. Роль короля досталась британскому актеру Чарли Ханнэму. Фильм получил смешанные отзывы критиков и зрителей.

Личная жизнь Гая Ричи

В 1998 году на вечеринке у Стинга режиссер познакомился с певицей Мадонной, у которых сразу завязался бурный роман, а в 2000 году они поженились, и у них  родился сын Рокко. Также Гая и Мадонну объединили и рабочие моменты: Ричи срежиссировал один из ее видеоклипов, «What It Feels Like for a Girl», а в 2001 году снял рекламу для BMW с ее участием. В 2002 году режиссер выпустил в свет картину «Унесенные» в необычном для себя жанре мелодрамы, а на главную роль взял свою супругу. Фильм стал настоящим провалом и был холодно встречен критиками, которые в один голос выступали против Мадонны в качестве актрисы. В 2008 году их брак распался. Для Гая Ричи было тяжело все 8 лет брака быть не более чем «мужем Мадонны», а сама певица утверждала, что они были слишком разными: она придерживалась здорового образа жизни, а ее супруг постоянно проводил время в пабах. В 2015 году Гай Ричи женился на модели Джеки Эйнсли, с которой они встречались 5 лет. У супругов есть трое детей: сыновья Рафаэль и Леви и дочь Ривка.

Интересные факты о Гае Ричи

- Гай Ричи дружит с семьей Стинга и Дэвидом Бекхэмом

- Его рост - 180 см

- Гай Ричи с детства увлекается восточными единоборствами. У него есть коричневый пояс по джиу-джитсу, а также черный пояс по карате и дзюдо

Фильмография Гая Ричи
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
триллер, боевик, комедия 2022, США
0.0
Гнев человеческий
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.0
Джентльмены
Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.0
Аладдин
Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.0
Меч короля Артура
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
Агенты А.Н.К.Л.
Агенты А.Н.К.Л.
комедия, приключения, боевик 2015, США
7.0
Шерлок Холмс: Игра теней
Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал 2011, США
8.0
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.0
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Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем Jason Statham
близкий друг и коллега Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr.
близкие друзья и коллеги Мадонна
Мадонна Madonna
были в браке с 1999 по 2008
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